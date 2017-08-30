7個你應該擁有一個禪風花園的好理由

日式建築之中，「禪風花園」絕對是其中一個最有名的元素。禪風花園又名「枯山水」，一般由沙石鋪成，並以不同形態的石塊以及植物來點綴。
據說禪風花園一般都會被認為是日本僧侶作用冥想的工具，大概是因為花園裡靜止的元素令人覺得份外平靜吧！時至今日，在家裡打造一個禪風花園不一定有宗教動機，反倒有更多人單純是基於美學原因而選擇這種建築。以下是7個你應該擁有一個禪風花園的好理由：
由於傳統日式禪風花園沒有採用開花植物，也沒有流水等等動態元素（但設計師會以幼細沙石來打造出如海浪般的紋理），因此能夠給人一種特別鎮靜、平穩的感覺。
如果你的家裡這樣的一個地方，相信你很容易就能從日常的繁忙生活中抽身，好好地享受寧靜的片刻、放鬆身心。
禪風花園不像一般的翠綠花園需要鋪設泥土及去水設備，而且也不需要費工地打造任何大水池，因此無論是在露臺、前院還是後院、甚至是中庭等等都能夠是個好的選址。
禪風花園能夠把灰暗的戶外區域變成有活力又翠綠的美化花園，效果就像是圖中的好例子一樣。
如果房子空間有限，你也可以考慮打造出一個小小的禪風角落。比如說圖中的例子一樣，整個迷你花園只鋪有碎石以及設有兩個小小的方形水池，光是由石頭與浮萍組成的花園已經滿有療癒效果。
在前文我們已經提過禪風花園一直都被日本僧侶用作冥想的地方！而我們現在看到的美麗花園其實是由德國的設計師打造，可是看起來完全就是日式寺廟會有的後花園呢～
禪風花園很少會採用鮮艷的花草植物，取而代之一般會採用一些常綠的盆栽或樹木。在日常生活中，我們一般只需定期修剪植物、去枯葉，相比起打造一般的大花園真的比較省時又省力。
禪風風格原來亦能跟西式建築完美的配合，就算你的家並不是最傳統設有紙門或塌塌米的日式房子，你也可以打造出一個美麗又寧靜的禪風花園！
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