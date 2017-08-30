7個你應該擁有一個禪風花園的好理由

日式建築之中，「禪風花園」絕對是其中一個最有名的元素。禪風花園又名「枯山水」，一般由沙石鋪成，並以不同形態的石塊以及植物來點綴。

據說禪風花園一般都會被認為是日本僧侶作用冥想的工具，大概是因為花園裡靜止的元素令人覺得份外平靜吧！時至今日，在家裡打造一個禪風花園不一定有宗教動機，反倒有更多人單純是基於美學原因而選擇這種建築。以下是7個你應該擁有一個禪風花園的好理由：