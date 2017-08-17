你的瀏覽器已過期。

想要更輕鬆體驗居家設計的話，請下載其他的免費瀏覽器。點擊圖示就行摟!

空間
專業人士
雜誌
DIY
加入專業人士的行列
高級版
登出

造價 575 萬台幣! 一間有美麗內院與露臺的開放式獨棟別墅

ROBIN – HOMIFY ROBIN – HOMIFY
kbp house, e.Re studio architects e.Re studio architects 現代風玄關、走廊與階梯
Loading admin actions …

住在一間獨棟別墅內是一件非常幸福的事情，你可以不被對門的鄰居干擾，享有完整的獨立空間。如果說你的腦袋瓜裡有各式各樣的創意與點子的話，你更可以盡情地揮灑，將你的別墅打造成一個呈現你出眾品味的完美藝術品。這本點子簿所要介紹的獨棟別墅有絕美的內院與露臺，挑高的室內空間採取開放式設計，每個角落都想讓人細細品味欣賞。雖然說這間獨棟別墅的面積頗寬敞，設計也十分細膩，但是專家以 575 萬台幣便完成了這項專案，十分划算!

你對於獨棟別墅有什麼想像呢? 如果還沒有具體畫面的話，現在就一起欣賞這間獨棟別墅的設計，從中找靈感吧!

內院

kbp house, e.Re studio architects e.Re studio architects 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
e.Re studio architects

e.Re studio architects
e.Re studio architects
e.Re studio architects

在看這間房子的正面外觀之前，不如先讓我們欣賞它美麗的內院吧!

有點類似三合院格局的設計讓內院更為與眾不同，整齊的草坪是不用出門也能享受綠意的美麗景觀，而大片的落地窗則讓庭院的景緻映入置身在屋內的人的眼簾中。

結構

kbp house, e.Re studio architects e.Re studio architects 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
e.Re studio architects

e.Re studio architects
e.Re studio architects
e.Re studio architects

這間別墅的結構走現代風的路線，簡約的線條十分乾淨俐落。混凝土結合了木板，整體氛圍現代又不失溫馨感。

露臺

kbp house, e.Re studio architects e.Re studio architects 露臺
e.Re studio architects

e.Re studio architects
e.Re studio architects
e.Re studio architects

水泥的露臺區乍看之下有點生冷，但是搭配了原木的茶几以及凳子，還有庭院中的植物，看起來更有溫度了!

開放式的設計

kbp house, e.Re studio architects e.Re studio architects 餐廳
e.Re studio architects

e.Re studio architects
e.Re studio architects
e.Re studio architects

開放式的格局讓人感到超級舒暢，木頭的元素更是讓人嗅到自然的氣息。

樓梯

kbp house, e.Re studio architects e.Re studio architects 現代風玄關、走廊與階梯
e.Re studio architects

e.Re studio architects
e.Re studio architects
e.Re studio architects

木頭的樓梯有美麗的紋路，即使赤腳也很溫暖。

臥室

kbp house, e.Re studio architects e.Re studio architects 臥室
e.Re studio architects

e.Re studio architects
e.Re studio architects
e.Re studio architects

臥室的空間有挑高的天花板，一點也不會感到壓迫。

需要請人幫你裝潢設計或蓋房子嗎？
馬上找專業人士！

不同材質

kbp house, e.Re studio architects e.Re studio architects 更衣室
e.Re studio architects

e.Re studio architects
e.Re studio architects
e.Re studio architects

玻璃與木頭等不同的材質讓室內空間更為豐富，卻一點也不會突兀。

浴室

kbp house, e.Re studio architects e.Re studio architects 現代浴室設計點子、靈感&圖片
e.Re studio architects

e.Re studio architects
e.Re studio architects
e.Re studio architects

浴室結合了大理石與木頭，既有現代感又帶點質樸的味道。

延伸閱讀: 現代風獨棟房: 一間擁有時尚室內裝潢的開放式住家

全家都開心! 9 間大坪數的郊區獨棟房
你喜歡這間別墅的設計嗎? 

需要請人幫你裝潢設計或蓋房子嗎？
馬上找專業人士！

挖掘更多居家設計的靈感！

房子

房子

客廳

客廳

廚房

廚房

臥室

臥室

庭院

庭院

浴室

浴室

餐廳

餐廳

泳池

泳池

Edit SEO element

homify - 打造美好家園

4.5

在homify的app上瀏覽數百萬張的圖片!

免費下載 app
不用了