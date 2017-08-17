造價 575 萬台幣! 一間有美麗內院與露臺的開放式獨棟別墅

住在一間獨棟別墅內是一件非常幸福的事情，你可以不被對門的鄰居干擾，享有完整的獨立空間。如果說你的腦袋瓜裡有各式各樣的創意與點子的話，你更可以盡情地揮灑，將你的別墅打造成一個呈現你出眾品味的完美藝術品。這本點子簿所要介紹的獨棟別墅有絕美的內院與露臺，挑高的室內空間採取開放式設計，每個角落都想讓人細細品味欣賞。雖然說這間獨棟別墅的面積頗寬敞，設計也十分細膩，但是專家以 575 萬台幣便完成了這項專案，十分划算!
你對於獨棟別墅有什麼想像呢? 如果還沒有具體畫面的話，現在就一起欣賞這間獨棟別墅的設計，從中找靈感吧!
在看這間房子的正面外觀之前，不如先讓我們欣賞它美麗的內院吧!
有點類似三合院格局的設計讓內院更為與眾不同，整齊的草坪是不用出門也能享受綠意的美麗景觀，而大片的落地窗則讓庭院的景緻映入置身在屋內的人的眼簾中。
這間別墅的結構走現代風的路線，簡約的線條十分乾淨俐落。混凝土結合了木板，整體氛圍現代又不失溫馨感。
水泥的露臺區乍看之下有點生冷，但是搭配了原木的茶几以及凳子，還有庭院中的植物，看起來更有溫度了!
開放式的格局讓人感到超級舒暢，木頭的元素更是讓人嗅到自然的氣息。
木頭的樓梯有美麗的紋路，即使赤腳也很溫暖。
臥室的空間有挑高的天花板，一點也不會感到壓迫。
玻璃與木頭等不同的材質讓室內空間更為豐富，卻一點也不會突兀。
浴室結合了大理石與木頭，既有現代感又帶點質樸的味道。
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