造價 575 萬台幣! 一間有美麗內院與露臺的開放式獨棟別墅

住在一間獨棟別墅內是一件非常幸福的事情，你可以不被對門的鄰居干擾，享有完整的獨立空間。如果說你的腦袋瓜裡有各式各樣的創意與點子的話，你更可以盡情地揮灑，將你的別墅打造成一個呈現你出眾品味的完美藝術品。這本點子簿所要介紹的獨棟別墅有絕美的內院與露臺，挑高的室內空間採取開放式設計，每個角落都想讓人細細品味欣賞。雖然說這間獨棟別墅的面積頗寬敞，設計也十分細膩，但是專家以 575 萬台幣便完成了這項專案，十分划算!

你對於獨棟別墅有什麼想像呢? 如果還沒有具體畫面的話，現在就一起欣賞這間獨棟別墅的設計，從中找靈感吧!