當你要蓋房子的時候，想必預算是左右了許多決策的關鍵要素，而想必你也是抱持著能省則省的態度。在蓋房子的時候，其實你所選的建材價格差異十分大，所以若是你的預算有限，就要選擇較為低價的建材。這一本點子簿將要為你介紹 12 種價格低廉的建材，這些建材非常適合用來蓋小房子。現在就讓我們一起看看這 12 種適合蓋小房子的便宜建材，從中選擇你心中最理想的材質吧!
建築史上最偉大的發明便是組合屋了! 組合屋在工廠先組裝好，因此在現場安裝的時候十分簡單快速，並且相對便宜。
除此之外，這些房子也可以以不同的建材打造而成，選擇超豐富~
當你選擇一個快速且簡單的結構，水泥板便是絕佳的選擇，而很重要的是，水泥是非常便宜的材質，就算只是讓其裸露不加修飾，也能打造出超級時尚的外型。
包層是一種可以仿不同材質的便宜做法。如果你喜歡石材，但又沒有太多預算，可以選擇以包層的方式打造出石材的外觀。
在你把舊木頭丟進火爐前，先三思而後行吧!
這樣的素材可以回收再利用，並且打造出超級有原始風味的獨特外觀。
波紋金屬這種建材不僅便宜，看起來還超級獨特有美感。
竹子從古時候就被用來蓋房子，有悠久歷史的它安裝起來十分簡單方便。
鐵製的建材蓋的房子不僅堅固又不會過於昂貴，而且還可以營造出工業風的氣息。
紅磚也是從古早時候就開始經常使用的建材，這種建材除了實惠之外，還可以營造出質樸的鄉間氣息呢~
用天然的石頭蓋房子非常有原始的風味，建議你可以試試。
完全原始的水泥成本非常低廉，而且還可以成功地打造出不造作的自然樣貌。
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