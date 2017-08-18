10 個讓沒有對外窗的浴室更有朝氣的好辦法

在台灣，許多套房或是公寓的問題便是沒有對外窗的小浴室，加上台灣潮濕的天氣，浴室的黴菌問題更是雪上加霜。
在這本點子簿中，我們要提供你 10 個提亮你的陰暗浴室的簡單法則，只要掌握這些訣竅，即使你的浴室沒有對外窗戶也能在視覺上感覺更為明亮。
如果你有可以運用的牆面的話，那就貼上鏡面吧!
你可以選擇像圖片一樣，貼上不同形狀的鏡子，利用反射的效果讓浴室看起來更為寬敞。但是請注意，不要讓鏡面面向彼此，避免弔詭的反射情形產生。
為浴室增添綠意不只讓空間有更明亮的錯覺，還可以適度地除濕、凈化空氣與殺菌。虎尾蘭、吊蘭、蕨類、椒草類植物都是不錯的選擇。
homify 撇步: 每週可以帶植物踏出浴室，吸收一點陽光，延長植物的壽命。
如果空間不足，你可以將壁燈安裝在牆壁上，以增加有功能性的照明，而且不會占用你的地面面積。 但請確保將這些燈放置在正確的位置。
明亮的光線大約需在眼睛水平處，讓光能從兩側直接投射到臉上，而不是上方。
如果說不能拆掉醜翻了的一般浴室櫃的話也不用擔心，你可以增加意想不到的獨特家具，例如凳子，小椅子或是不尋常的配件，為浴室帶來不一樣的個性。
明亮的牆面顏色絕對是讓浴室看起來更為明亮的基本守則。除此之外，如果你的浴室空間已經異常狹小，就不要考慮使用特殊顏色的衛浴設備了。乾淨明亮的白色雖然很基本，但絕對是能讓你的浴室空間看起來更明亮寬敞的選擇。
你可以用有大膽圖樣的壁紙在小浴室的壁面上，讓浴室能有強烈的圖案與顏色，你將會忘記沒有對外窗的事實。
但是千萬不要選擇顏色過於黑暗的壁紙，免得讓空間更為狹窄。
空間狹小的浴室最禁忌的就是厚實的牆面，選用透明玻璃當分隔間可以讓浴室在視覺上更為寬敞，也可以讓更多光線透進淋浴間。
增添浴室的閃亮元素也是簡單的提亮術。例如在這個圖中，閃亮的浴缸可以帶來反射效果，比起白色的浴缸能為浴室博得更多空間。
喜歡這個設計嗎? 讓專家協助你吧!
利用顏色、藝術品、照明以及家飾品來轉移缺乏燈光的缺陷。例如這個圖中的浴室便貼上了讓人心情更為明亮的壁貼，你也可以擺上相框，營造同樣的效果。
當你的浴巾開始有異味時，就要盡快清洗，以維持你的浴室的整潔。你也要記得適時清潔你的鏡面，否則有髒污的鏡面會減低浴室的明亮度。
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