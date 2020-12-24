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11個擺放廚房烤箱的好位置

Peggy Yu Peggy Yu
homify 廚房
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考量翻新廚房的時候，一定要優先想好自己使用家電用品時的習慣，並以照習慣來設計擺放位置。

像是洗碗機常見擺放在櫃子下方，冰箱常放在廚房輕易可取的地方、白色家電則多放在一般高度。

但若是迷你烤箱應該放在哪裡好呢？占空間的廚具家電該怎麼歸位，才不會東一塊西一塊看上去十分擁擠呢今天的文章我們就準備了11種廚房烤箱擺放的點子，要帶你來找找哪裡放最好！

1.櫃子上

Cocinas, Amarillo Interiorismo Amarillo Interiorismo 廚房收納櫃與書櫃
Amarillo Interiorismo

Amarillo Interiorismo
Amarillo Interiorismo
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最常見的選項之一，當然就是放在櫃檯上。我們建議你將你的檯面分成電器用品與實用性產品，比方說烤箱、微波爐、咖啡壺等，這樣你就可以清楚分化煮飯的區域，你也可以更有效率的使用它們！

2.牆面的架子上

homify 廚房
homify

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一個迷你烤箱就足夠！只要增加一個架子，不會占廚房太多空間！

3.櫥櫃底下

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Lise Compain

Lise Compain
Lise Compain
Lise Compain

雖然放在櫥櫃上是一種較為常見的選擇，但實際上、櫥櫃下的烤箱更能夠釋放出空間做其他的事情！

4.空間設計

Ré-aménagement des espaces dans maison plein pied, L'Armoire aux Patines L'Armoire aux Patines 現代廚房設計點子、靈感&圖片 White
L&#39;Armoire aux Patines

L'Armoire aux Patines
L&#39;Armoire aux Patines
L'Armoire aux Patines

若你有預算來做客製化設計，我們建議你仔細檢視是否符合使用方便性、人體工程學與功能。系統式櫃子有內建式烤箱、微波爐，一直到天花板的櫥物櫃，是最常見到的設計！

5.創新的點子

Remodelación Cocina, InGeniotika InGeniotika 現代廚房設計點子、靈感&圖片 木頭 Wood effect
InGeniotika

InGeniotika
InGeniotika
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來點新創意、新想法！你可以調整上櫥櫃讓層板向外延伸出來一些，如此就可以把你的烤箱放上去！

6.內嵌式的烤箱

Remodelação de apartamento Avenidas Novas, Lisboa, Matos + Guimarães Arquitectos Matos + Guimarães Arquitectos 現代廚房設計點子、靈感&圖片
Matos + Guimarães Arquitectos

Matos + Guimarães Arquitectos
Matos + Guimarães Arquitectos
Matos + Guimarães Arquitectos

這牆面有內嵌爐的設計，是否很現代呢！這樣的收納美學創造一個平穩、整齊的氣氛。

一般來說都是以大型烤箱做內嵌，但其實小烤箱與微波爐都能夠用這種方式！

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另一種內嵌烤箱

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廚房

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將吧檯後方的牆面作為廚具區，烤箱也服貼地鑲在工作檯中。

7.乾脆放在餐桌旁

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GarDu Arquitectos

GarDu Arquitectos
GarDu Arquitectos
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看看這個內嵌迷你烤箱不是在牆內，而是在這個餐桌/中島旁，這樣一來更實用了！

8.客製化特殊位置

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DK architektura wnętrz

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這種現代化的設計，完美的讓你的訪客都想要模仿！特別的廚房設計來收納你的電氣用品！

9.整合入廚房的櫃子

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Bibiana Lattuca

Bibiana Lattuca
Bibiana Lattuca
Bibiana Lattuca

如同上圖但是規模較小，若你打算要調整你的櫥櫃們，要注意使用動線上的流動性，以避免打開後就卡住或沒空間，這個案例就是完善考量到各面向的範例！

另一種整合

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直方設計有限公司

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直方設計有限公司
直方設計有限公司
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烤箱、冰箱等大型家電都和整片一字形系統廚具嵌合在一起。

10.額外的電器櫃

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Carlos Iriarte arquitectura

Carlos Iriarte arquitectura
Carlos Iriarte arquitectura
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如果你的微波爐沒地方放，你可以考慮這種額外的電器貴，你也可以蒐藏更多東西！

聯繫我們的專家看他可以如何幫你設計！

11.開放式櫥櫃

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Casa100 Arquitetura

Casa100 Arquitetura
Casa100 Arquitetura
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最簡單的設計也可以是最實際的！這個現代化的小廚房層架都是開放式的，隨時要換什麼電器都可以！

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