11個擺放廚房烤箱的好位置

考量翻新廚房的時候，一定要優先想好自己使用家電用品時的習慣，並以照習慣來設計擺放位置。

像是洗碗機常見擺放在櫃子下方，冰箱常放在廚房輕易可取的地方、白色家電則多放在一般高度。

但若是迷你烤箱應該放在哪裡好呢？占空間的廚具家電該怎麼歸位，才不會東一塊西一塊看上去十分擁擠呢？今天的文章我們就準備了11種廚房烤箱擺放的點子，要帶你來找找哪裡放最好！