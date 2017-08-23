你的瀏覽器已過期。

想要更輕鬆體驗居家設計的話，請下載其他的免費瀏覽器。點擊圖示就行摟!

空間
專業人士
雜誌
DIY
加入專業人士的行列
高級版
登出

6 種低價且施工快速的小坪數貨櫃屋

ROBIN – HOMIFY ROBIN – HOMIFY
coffee cafe at เกษตร-นวมินทร์ , The Container Thailand The Container Thailand
Loading admin actions …

使用廢棄貨櫃蓋成的貨櫃屋除了價格低廉之外，施工期也比傳統類型的房屋快上許多。對於想要擁有一間水泥樓房之外的小屋子的人來說，貨櫃屋不失為一種好選擇。這本點子簿將要為大家介紹 6 種不同顏色的小坪數貨櫃屋，每一間都有它們自己的特色，十分小巧可愛。這 6 間貨櫃屋更會讓你發現，原來這樣類型的房子其實不只可以作為店面使用，還可以成為非常溫馨的堡壘。

趕快讓我們出發欣賞吧!

1. 鮮綠色的貨櫃屋

coffee cafe at เกษตร-นวมินทร์ , The Container Thailand The Container Thailand
The Container Thailand

The Container Thailand
The Container Thailand
The Container Thailand

首先要看到的這間貨櫃屋是由泰國的達人所打造的，鮮豔的綠色讓人聯想到綠色的植物，十分賞心悅目。

搭配了露臺的區域之後，在這間貨櫃屋的生活更加愜意了!

2. 別有洞天的貨櫃屋

Casa Container , KB Interiores KB Interiores 房子 鋁箔/鋅 Purple/Violet
KB Interiores

KB Interiores
KB Interiores
KB Interiores

光看這間貨櫃屋的外表，你可能會以為室內十分狹窄，然而走進去一看，才會發現原來屋內是如此地寬敞。除了充足的面積之外，美麗的室內裝潢更是讓人驚艷不已!

點此看更多細節: 低成本時尚：一間可愛迷你的紫色貨櫃屋

3. 別緻的家

MENTA HOUSE, james&mau james&mau 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
james&amp;mau

james&mau
james&amp;mau
james&mau

接下來看到的這間貨櫃屋也有著絕妙的反差。充滿工業氣息的外觀之下，是超級別緻的室內裝潢，非常適合喜歡質感生活的小倆口。

點此看更多細節: 小坪數貨櫃屋：裡外皆質感滿分、充滿別緻時尚氣息的現代住宅

4. 造價 26.6 萬台幣的家

homify 房子 金屬 Blue
homify

homify
homify
homify

剛才我們提到了，貨櫃屋最大的優點便是低廉的成本。這間藍色的貨櫃屋小巧可愛，造價更是平易近人。而雖然室內的空間只有4.5坪，但是生活機能一應俱全。

點此看更多細節: 低成本的迷你貨櫃屋：造價 26.6 萬台幣的小巧可愛空間

5. 12 萬台幣的貨櫃屋

POCKETCONTAINER - Das Mikrohaus, Stefan Brandt - solare Luftheizsysteme und Warmuftkollektoren Stefan Brandt - solare Luftheizsysteme und Warmuftkollektoren 房子
Stefan Brandt – solare Luftheizsysteme und Warmuftkollektoren

Stefan Brandt - solare Luftheizsysteme und Warmuftkollektoren
Stefan Brandt – solare Luftheizsysteme und Warmuftkollektoren
Stefan Brandt - solare Luftheizsysteme und Warmuftkollektoren

接下來這間貨櫃屋也是 4.5 坪，然而造價更是便宜，只需要 12 萬台幣。

點此看更多細節: 我用 12 萬台幣蓋了一間貨櫃屋

6. 黑色貨櫃屋

伍乘研造有限公司, 伍乘研造有限公司 伍乘研造有限公司 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
伍乘研造有限公司

伍乘研造有限公司

伍乘研造有限公司
伍乘研造有限公司
伍乘研造有限公司

壓軸的這間貨櫃屋是正港台灣製造的作品。室內的設計充滿現代感，而榻榻米墊則是出乎人意料的驚喜。

點此看更多細節: 跟著你走的家: 有榻榻米房的時尚黑色貨櫃屋

11個拓展空間的聰明方法
你的最愛是哪一間呢?

需要請人幫你裝潢設計或蓋房子嗎？
馬上找專業人士！

挖掘更多居家設計的靈感！

房子

房子

客廳

客廳

廚房

廚房

臥室

臥室

庭院

庭院

浴室

浴室

餐廳

餐廳

泳池

泳池

Edit SEO element

homify - 打造美好家園

4.5

在homify的app上瀏覽數百萬張的圖片!

免費下載 app
不用了