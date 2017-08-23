6 種低價且施工快速的小坪數貨櫃屋

使用廢棄貨櫃蓋成的貨櫃屋除了價格低廉之外，施工期也比傳統類型的房屋快上許多。對於想要擁有一間水泥樓房之外的小屋子的人來說，貨櫃屋不失為一種好選擇。這本點子簿將要為大家介紹 6 種不同顏色的小坪數貨櫃屋，每一間都有它們自己的特色，十分小巧可愛。這 6 間貨櫃屋更會讓你發現，原來這樣類型的房子其實不只可以作為店面使用，還可以成為非常溫馨的堡壘。
趕快讓我們出發欣賞吧!
首先要看到的這間貨櫃屋是由泰國的達人所打造的，鮮豔的綠色讓人聯想到綠色的植物，十分賞心悅目。
搭配了露臺的區域之後，在這間貨櫃屋的生活更加愜意了!
光看這間貨櫃屋的外表，你可能會以為室內十分狹窄，然而走進去一看，才會發現原來屋內是如此地寬敞。除了充足的面積之外，美麗的室內裝潢更是讓人驚艷不已!
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接下來看到的這間貨櫃屋也有著絕妙的反差。充滿工業氣息的外觀之下，是超級別緻的室內裝潢，非常適合喜歡質感生活的小倆口。
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剛才我們提到了，貨櫃屋最大的優點便是低廉的成本。這間藍色的貨櫃屋小巧可愛，造價更是平易近人。而雖然室內的空間只有4.5坪，但是生活機能一應俱全。
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接下來這間貨櫃屋也是 4.5 坪，然而造價更是便宜，只需要 12 萬台幣。
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壓軸的這間貨櫃屋是正港台灣製造的作品。室內的設計充滿現代感，而榻榻米墊則是出乎人意料的驚喜。
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