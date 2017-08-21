你的瀏覽器已過期。

想要更輕鬆體驗居家設計的話，請下載其他的免費瀏覽器。點擊圖示就行摟!

空間
專業人士
雜誌
DIY
加入專業人士的行列
高級版
登出

25 種淋浴區的絕佳點子

ROBIN – HOMIFY ROBIN – HOMIFY
homify 現代浴室設計點子、靈感&圖片
Loading admin actions …

不管是迷你到不行的淋浴間還是超大尺寸的浴缸，今天的點子簿將要為你介紹 25 種不尋常的款式，激發你的靈感，然後讓你可以將你的淋浴區域設計地美輪美奐，每天沖澡的時候都有好心情。

趕快跟著我們的腳步一起欣賞這 25 種淋浴設計吧!

1. 天然石材

Musterhaus Bad Vilbel, ARKITURA GmbH ARKITURA GmbH 現代浴室設計點子、靈感&圖片
ARKITURA GmbH

ARKITURA GmbH
ARKITURA GmbH
ARKITURA GmbH

天然石材打造出一種獨特的立體感，而絕無僅有的淋浴牆就此誕生!

2. 照明

homify 衛浴洗手台
homify

homify
homify
homify

獨特的粉色照明讓你以為你一邊趴踢，一邊沖澡，超級有氣氛。

3. 透明玻璃

Trend Bodengleiche Dusche ÜBERALL!, Jung Pumpen GmbH Jung Pumpen GmbH 衛浴浴缸與淋浴設備 磁磚 White
Jung Pumpen GmbH

Jung Pumpen GmbH
Jung Pumpen GmbH
Jung Pumpen GmbH

透明的玻璃牆裡外彷彿兩個世界，也因此可以吸收到大量的光線。

4. 衝擊性的線條

homify 衛浴浴缸與淋浴設備
homify

homify
homify
homify

牆面上的線條在視覺上具有相當大的衝擊性，超級有個性。

5. 石子地板

Produkte aus unserer Manufaktur, baqua - Manufaktur für Bäder baqua - Manufaktur für Bäder 衛浴浴缸與淋浴設備
baqua – Manufaktur für Bäder

baqua - Manufaktur für Bäder
baqua – Manufaktur für Bäder
baqua - Manufaktur für Bäder

石子地板與浴室中的其他區域劃分出界線，也比較容易乾。

6. 超大浴缸

Objekt 254, meier architekten zürich meier architekten zürich 衛浴浴缸與淋浴設備
meier architekten zürich

meier architekten zürich
meier architekten zürich
meier architekten zürich

在超級大的浴缸裡面，你可以痛快地沖個涼，然後立刻泡澡。

需要請人幫你裝潢設計或蓋房子嗎？
馬上找專業人士！

7. 毫無隔閡

K2 Duschkabinenlösungen, HSK Duschkabinenbau KG HSK Duschkabinenbau KG 衛浴浴缸與淋浴設備
HSK Duschkabinenbau KG

HSK Duschkabinenbau KG
HSK Duschkabinenbau KG
HSK Duschkabinenbau KG

玻璃的設計幾乎與外頭沒有任何隔閡，讓人沖澡的時候可以享受寬敞的開放感。

8. 靜下心

bodengleiche Duschen, baqua GmbH Manufaktur für Bäder baqua GmbH Manufaktur für Bäder 衛浴浴缸與淋浴設備
baqua GmbH Manufaktur für Bäder

baqua GmbH Manufaktur für Bäder
baqua GmbH Manufaktur für Bäder
baqua GmbH Manufaktur für Bäder

石材的牆面以及地板讓人感到踏實，選用的色系更是讓人可以靜下心。

9. 太空世界

bodengleiche Duschen, baqua GmbH Manufaktur für Bäder baqua GmbH Manufaktur für Bäder 衛浴浴缸與淋浴設備
baqua GmbH Manufaktur für Bäder

baqua GmbH Manufaktur für Bäder
baqua GmbH Manufaktur für Bäder
baqua GmbH Manufaktur für Bäder

像是太空艙一樣的設計非常有未來感，風格獨具。

10. 暢快!

ORT DER RUHE, ONE!CONTACT - Planungsbüro GmbH ONE!CONTACT - Planungsbüro GmbH 現代浴室設計點子、靈感&圖片
ONE!CONTACT – Planungsbüro GmbH

ONE!CONTACT - Planungsbüro GmbH
ONE!CONTACT – Planungsbüro GmbH
ONE!CONTACT - Planungsbüro GmbH

灑落在身體各處的流水讓你可以徹底地洗淨一身的疲憊，是超級令人羨慕的設計。

11. 另外一個世界

Wellnessoase in Einfamilienhaus bietet viel Platz zum Entspannen, Pientka - Faszination Naturstein Pientka - Faszination Naturstein 衛浴浴缸與淋浴設備
Pientka – Faszination Naturstein

Pientka - Faszination Naturstein
Pientka – Faszination Naturstein
Pientka - Faszination Naturstein

有深淺色階的咖啡色牆面讓人感到踏實不已，彷彿置身在另外一個世界。

12. 高科技

BETTELUX SILHOUETTE, BETTE GmbH & Co. KG BETTE GmbH & Co. KG 衛浴浴缸與淋浴設備
BETTE GmbH &amp; Co. KG

BETTE GmbH & Co. KG
BETTE GmbH &amp; Co. KG
BETTE GmbH & Co. KG

從天花板上落下的流水是非常先進的衛浴設備，簡單卻高機能。

13. 圓弧狀

BANYO ÇALIŞMALARI, 3D MİMARİ 3D MİMARİ 衛浴浴缸與淋浴設備
3D MİMARİ

3D MİMARİ
3D MİMARİ
3D MİMARİ

圓弧狀的玻璃牆面比方狀的更有柔和感!

14. 金碧輝煌

BAD, mori mori 衛浴浴缸與淋浴設備
mori

mori
mori
mori

閃亮亮的面讓人好想在淋浴的時候，一邊撥放迪斯可的音樂。

15. 灰色系

Skandinavisch Einrichten in einem alten Holzhaus in Tallinn, Baltic Design Shop Baltic Design Shop 浴室 水泥 Grey
Baltic Design Shop

Skandinavisch Einrichten in einem alten Holzhaus in Tallinn

Baltic Design Shop
Baltic Design Shop
Baltic Design Shop

輝色系的牆面非常簡約又時尚，適合喜歡簡單風格的你。

16. 矮牆

Badezimmer, Immobilienphoto.com Immobilienphoto.com 現代浴室設計點子、靈感&圖片
Immobilienphoto.com

Immobilienphoto.com
Immobilienphoto.com
Immobilienphoto.com

矮牆搭配上玻璃牆是絕妙的搭配，磁磚的地板則十分可愛。

17. 酷炫風

Die Kunst steckt im Kleinen, KitzlingerHaus GmbH & Co. KG KitzlingerHaus GmbH & Co. KG 現代浴室設計點子、靈感&圖片
KitzlingerHaus GmbH &amp; Co. KG

KitzlingerHaus GmbH & Co. KG
KitzlingerHaus GmbH &amp; Co. KG
KitzlingerHaus GmbH & Co. KG

紅色漩渦狀的牆面十分酷炫，客人一定都會驚嘆連連。

18. 馬賽克磁磚

GALATEA OCEAN, GALATEA GmbH GALATEA GmbH 衛浴浴缸與淋浴設備
GALATEA GmbH

GALATEA GmbH
GALATEA GmbH
GALATEA GmbH

馬賽克磁磚是非常顯目的焦點，沖澡的時候一點也不會感到無趣。

19. 柔和色系

homify 現代浴室設計點子、靈感&圖片
homify

homify
homify
homify

柔和的色調最紓壓了，加上溫暖的照明，好放鬆!

20. 牆面

baqua - innovative Badlösungen - die neue Art zu Duschen / bodenebene Duschen , natursteinwolf GmbH & Co. KG - die natursteinmanufaktur natursteinwolf GmbH & Co. KG - die natursteinmanufaktur 現代浴室設計點子、靈感&圖片 玻璃
natursteinwolf GmbH &amp; Co. KG – die natursteinmanufaktur

natursteinwolf GmbH & Co. KG - die natursteinmanufaktur
natursteinwolf GmbH &amp; Co. KG – die natursteinmanufaktur
natursteinwolf GmbH & Co. KG - die natursteinmanufaktur

專家將一邊規劃玻璃牆，一邊為厚實牆面，而牆面上的方格小窗讓陽光可以撒在淋浴間。

21. 坐著的空間

Badezimmer, Immobilienphoto.com Immobilienphoto.com 現代浴室設計點子、靈感&圖片
Immobilienphoto.com

Immobilienphoto.com
Immobilienphoto.com
Immobilienphoto.com

有可以坐下的空間，這個淋浴間非常適合懶人。

22. 絕佳氣氛

Wohnung K, Bettina Wittenberg Innenarchitektur -stylingroom- Bettina Wittenberg Innenarchitektur -stylingroom- 現代浴室設計點子、靈感&圖片
Bettina Wittenberg Innenarchitektur -stylingroom-

Bettina Wittenberg Innenarchitektur -stylingroom-
Bettina Wittenberg Innenarchitektur -stylingroom-
Bettina Wittenberg Innenarchitektur -stylingroom-

腳邊的照明讓沖澡時候的氣氛更棒!

23. 斜屋頂

homify 現代浴室設計點子、靈感&圖片
homify

homify
homify
homify

斜屋頂下沖澡更有情調。

24. 超寬敞

homify 現代浴室設計點子、靈感&圖片
homify

homify
homify
homify

長方形的淋浴間非常寬敞，就這樣盡情沖涼吧!

25. 繽紛色調

Badezimmer, Immobilienphoto.com Immobilienphoto.com 現代浴室設計點子、靈感&圖片
Immobilienphoto.com

Immobilienphoto.com
Immobilienphoto.com
Immobilienphoto.com

繽紛色調的馬賽克牆面讓整體的氛圍更加活潑，一點也不單調。

延伸閱讀: 10 個讓沒有對外窗的浴室更有朝氣的好辦法

18 間讓你過著樸實好生活的鄉間平房
你最喜歡哪一種設計? 

需要請人幫你裝潢設計或蓋房子嗎？
馬上找專業人士！

挖掘更多居家設計的靈感！

房子

房子

客廳

客廳

廚房

廚房

臥室

臥室

庭院

庭院

浴室

浴室

餐廳

餐廳

泳池

泳池

Edit SEO element

homify - 打造美好家園

4.5

在homify的app上瀏覽數百萬張的圖片!

免費下載 app
不用了