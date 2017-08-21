25 種淋浴區的絕佳點子

不管是迷你到不行的淋浴間還是超大尺寸的浴缸，今天的點子簿將要為你介紹 25 種不尋常的款式，激發你的靈感，然後讓你可以將你的淋浴區域設計地美輪美奐，每天沖澡的時候都有好心情。
趕快跟著我們的腳步一起欣賞這 25 種淋浴設計吧!
天然石材打造出一種獨特的立體感，而絕無僅有的淋浴牆就此誕生!
透明的玻璃牆裡外彷彿兩個世界，也因此可以吸收到大量的光線。
石子地板與浴室中的其他區域劃分出界線，也比較容易乾。
在超級大的浴缸裡面，你可以痛快地沖個涼，然後立刻泡澡。
玻璃的設計幾乎與外頭沒有任何隔閡，讓人沖澡的時候可以享受寬敞的開放感。
石材的牆面以及地板讓人感到踏實，選用的色系更是讓人可以靜下心。
像是太空艙一樣的設計非常有未來感，風格獨具。
灑落在身體各處的流水讓你可以徹底地洗淨一身的疲憊，是超級令人羨慕的設計。
有深淺色階的咖啡色牆面讓人感到踏實不已，彷彿置身在另外一個世界。
從天花板上落下的流水是非常先進的衛浴設備，簡單卻高機能。
輝色系的牆面非常簡約又時尚，適合喜歡簡單風格的你。
矮牆搭配上玻璃牆是絕妙的搭配，磁磚的地板則十分可愛。
紅色漩渦狀的牆面十分酷炫，客人一定都會驚嘆連連。
馬賽克磁磚是非常顯目的焦點，沖澡的時候一點也不會感到無趣。
專家將一邊規劃玻璃牆，一邊為厚實牆面，而牆面上的方格小窗讓陽光可以撒在淋浴間。
有可以坐下的空間，這個淋浴間非常適合懶人。
腳邊的照明讓沖澡時候的氣氛更棒!
繽紛色調的馬賽克牆面讓整體的氛圍更加活潑，一點也不單調。
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