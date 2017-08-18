郊區的挑高別墅: 一間含車庫，室內簡約時尚的完美家庭居所

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挑高的別墅不僅擁有獨立的庭院，還通常會有自己的車庫，因此對於現代的家庭來說是超級理想的房屋類型。這本點子簿要帶你前往波蘭的郊區，欣賞一間極致挑高的別墅。這間別墅含有自己的專屬車庫，四周都被綠意環繞，室內的裝潢簡約時尚，卻又非常溫馨有人的溫度。
對於渴望讓全家人過著溫馨又舒適的生活的你，一定要跟著我們的腳步，欣賞這間房子的更多細節，並且從中找到最適合你的靈感!
房子的外觀帶有傳統的質樸味道，但仔細一看，大片的玻璃落地窗是十分現代的元素，混搭不同的風格是這間別墅最大的魅力~
極致挑高的客廳簡約但是又帶有奢華感，牆面的收納設計非常有設計感，讓人想要駐足欣賞。
木頭的地板讓現代感的空間裡毫不生冷，即使赤腳走在上面也好溫暖。
你是否也因為這個大型的沙發而驚呼了呢?
米色系的ㄇ字形沙發可以容納十人以上，超級適合大家庭以及喜歡招待親友的人。
廚房與用餐區的風格沒有衝突感，因此兩者結合在一塊十分和諧，帶有現代的美感。
木頭樓梯的設計簡單俐落，成為空間裡的另類藝術品。
將不同的生活區域整合在一起，是現代家庭常見的做法。這樣子的格局不僅讓家人之間更沒有距離感，同時也能維持良好的空間感。
用餐區的餐桌椅以及燈具都非常有設計感，讓人用餐的時候像是在外頭的設計餐廳內一樣。
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