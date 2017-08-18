郊區的挑高別墅: 一間含車庫，室內簡約時尚的完美家庭居所

挑高的別墅不僅擁有獨立的庭院，還通常會有自己的車庫，因此對於現代的家庭來說是超級理想的房屋類型。這本點子簿要帶你前往波蘭的郊區，欣賞一間極致挑高的別墅。這間別墅含有自己的專屬車庫，四周都被綠意環繞，室內的裝潢簡約時尚，卻又非常溫馨有人的溫度。

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