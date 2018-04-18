30 年老屋翻新實例: 有超強收納功能的 30 坪別緻住家

房子住超過10年，總是會開始變舊、出現使用痕跡、甚至損壞。今天我們要帶大家看的就是一間超過30年的老屋子，這間老屋多處天花板斑駁脫落、空間擁擠、動線不佳，因此屋主決心來將它大改造！
經過設計師巧手設計，究竟成果如何呢？！哪些是設計師的巧思呢？一起來看看！
原本客廳的方位做了一些調整，但是採光處一樣明亮不變，原本風格不一致的畫被拿掉了，換上簡潔乾淨的牆面！電視櫃也消失，改成低矮收納櫃！極簡的空間就是不一樣！
震撼！這雜亂、昏暗的空間被當成書桌、餐桌與收納箱，但是如此隨性的擺放卻讓人無法好好打起精神來使用這些空間。
設計師採用空氣質感的灰藍色，搭配木頭桌椅、金屬家飾品，瞬間提升質感！
收納箱是好幫手沒錯，但若毫無節制地購買屯放，可就會越堆越亂！你需要的是斷捨離的功力與一個好的設計師！
看看改造後成為一個收納櫃與層板櫃，是否清爽許多呢！
答案揭曉！原來這裡以前根本是鞋盒、雜物地堆放處啊！
設計師知道屋主的收納習慣後，立刻量身打造這個頂天的大空間，讓人完全沒辦法想像之前是如此的狹小！
本來只是用來擺放雜物、紙箱的空間其實也能多一房，看看被大量櫃子排擠的空間打造成更衣間，人生是不是更美好啦！
喜歡這樣的改造大驚喜嗎？現在就聯繫設計師！
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