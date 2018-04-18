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30 年老屋翻新實例: 有超強收納功能的 30 坪別緻住家

Peggy Yu Peggy Yu
樂宅設計｜內湖 金湖路公寓｜ 30年老屋重度舊翻新, 樂宅設計｜系統傢俱 樂宅設計｜系統傢俱
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房子住超過10年，總是會開始變舊、出現使用痕跡、甚至損壞。今天我們要帶大家看的就是一間超過30年的老屋子，這間老屋多處天花板斑駁脫落、空間擁擠、動線不佳，因此屋主決心來將它大改造

經過設計師巧手設計，究竟成果如何呢？！哪些是設計師的巧思呢？一起來看看！

老舊客廳變身！

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原本客廳的方位做了一些調整，但是採光處一樣明亮不變，原本風格不一致的畫被拿掉了，換上簡潔乾淨的牆面！電視櫃也消失，改成低矮收納櫃！極簡的空間就是不一樣！

客廳變身前

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原本的安裝冷氣的位置會讓空間比較突兀、已經斑駁的牆面、屋頂、地板也都砍掉重練！

廚房變身咖啡廳

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震撼！這雜亂、昏暗的空間被當成書桌、餐桌與收納箱，但是如此隨性的擺放卻讓人無法好好打起精神來使用這些空間。

設計師採用空氣質感的灰藍色，搭配木頭桌椅、金屬家飾品，瞬間提升質感！

收納箱out！

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收納箱是好幫手沒錯，但若毫無節制地購買屯放，可就會越堆越亂！你需要的是斷捨離的功力與一個好的設計師！

看看改造後成為一個收納櫃與層板櫃，是否清爽許多呢！

超級收納牆！

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答案揭曉！原來這裡以前根本是鞋盒、雜物地堆放處啊！

設計師知道屋主的收納習慣後，立刻量身打造這個頂天的大空間，讓人完全沒辦法想像之前是如此的狹小！

大圖

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從餐廳看過去

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餐廳與客廳中間有樑柱，視覺上會有些壓迫感，但是設計師巧妙地將柱子結合書櫃，隱藏並美化了結構的問題！你說這樣還不心動嗎！

廚房大翻新

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看看左邊的圖，斑駁的油漆快掉下來了！抽油煙機也很讓人擔心！整個動線都卡卡的！

搖身一變成右邊的新廚房！讓媽媽煮飯心情更好了！

保留瓷磚的元素

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其實這個復古瓷磚是大家的心頭好，但因為受損嚴重無法繼續使用，設計師為此挑選了類似元素的瓷磚，讓家人還記得曾經一起陪伴多年的舊空間～

扇形空間也沒關係

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改造後保留原本窗框，去除多餘的用品，潔白明亮的房間讓住的人更舒適。

老舊櫃子掰掰

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雖然擺放位置相同，但是老舊櫥櫃的模樣已過時，現在換上簡潔的木質紋門面，你覺得如何！

臥室大翻身

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本來只是用來擺放雜物、紙箱的空間其實也能多一房，看看被大量櫃子排擠的空間打造成更衣間，人生是不是更美好啦！

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