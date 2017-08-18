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忘憂森林中的度假小木屋

Peggy Yu Peggy Yu
Maison ossature bois, blackStones blackStones 臥室
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理想中的度假小木屋應該長怎麼樣呢？適合一家人一起去度假、放空，要有哪些配備？

今天我們一家人四口來到忘憂森林中的木屋一起度假，傍晚抵達了小木屋，也帶著homify360一起去看看！

白天整體外觀

Maison ossature bois, blackStones blackStones 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
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晚間的整體外觀

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聯通木屋的是一道長形的木棧檯，左邊有游泳池、前方有大露台與一棟溫馨的小木屋正在等著你。

木屋正面

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走近一看，露台上有大型的木桌椅可以先擺放行李，等家人都到齊了在一起進去吧！

心裡想著「什麼時候來游泳好呢？！」

木屋的側面

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弟弟好奇地跑到木屋旁邊去看，發現側邊也都加上間接照明燈光，晚間也不怕看不到外來者，設計的很用心！非常美！

從泳池看木屋

Maison ossature bois, blackStones blackStones 泳池
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弟弟又迫不及待想下水去玩，這個有照明的泳池超長可以游個十趟沒問題，但是天色已經暗了，還是等明天早上再來吧！

白天的外觀

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天快亮了，仔細看外觀才發現地板拼接的結構，以及木頭錯落擺放的設計，屋頂也有深淺不一的木頭色。ㄩ

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主臥室浴室內裝

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先帶大家來看看主臥浴室吧！這裡有個大浴缸，可以泡個熱水澡，當然還有對外窗、打開透透氣也很舒服。

主臥室

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爸媽就睡在這間主臥室，門邊還有小樓梯，覺得可愛極了。

餐廳

Maison ossature bois, blackStones blackStones 餐廳
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我們則是先下來一樓享用早餐，看看這潔白的廚房，度假也不用太長開火，白色也不怕髒！

這桌椅跟露台上的是同一組！

廚房另一角度

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餐廳用了一個工業風元素的燈具，讓空間時髦了起來。

中島與餐桌一樣平行的長度，讓空間更整齊一致。

屋頂的小閣樓

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我與弟弟就住在這可愛的小閣樓，一人一床、早上就能被太陽曬醒，斜斜的屋頂真的非常有趣！

頂樓空間

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頂樓空間可以擺放兩張床，還有一張圓桌，空間充足且非常舒適，另外還有落地玻璃，可看到一樓的家人。

廁所的通風口

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我們的閣樓也有可愛的小廁所，還有天窗可以通風，白色的木頭屋頂更增添空間的鄉村氛圍，下方則利用空間打造成收納櫃。

檢視一下廁所內裝

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看看這個廁所的極簡配備、大空間收納，就可以打造一個現代感的廁所。

美麗的落地窗

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我們在樓上就可以看到爸媽睡了沒！這樣就可以在房間打枕頭大戰啦！很喜歡這個線條與落地窗！

閣樓的內裝

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一眼就可以看到屋頂對稱的玻璃窗設計，更可以看到結構與樑柱。

從餐廳看過去

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餐廳看過去有一道橘色的牆，作為家中的主視覺，特別喜歡這個設計！

外觀

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小木屋入口以藍色的鋼條作為編框，很有個性。

木屋外觀

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走到外側一看，原來地板、窗戶都有些小巧思呢。

小木屋的背後

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歡樂的時光總是過得特別快，一下就要回家了，從背後看小木屋也很有氣勢，那就和這間完美的度假小木屋說再見吧！

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