忘憂森林中的度假小木屋

聯通木屋的是一道長形的木棧檯，左邊有游泳池、前方有大露台與一棟溫馨的小木屋正在等著你。
走近一看，露台上有大型的木桌椅可以先擺放行李，等家人都到齊了在一起進去吧！
心裡想著「什麼時候來游泳好呢？！」
弟弟好奇地跑到木屋旁邊去看，發現側邊也都加上間接照明燈光，晚間也不怕看不到外來者，設計的很用心！非常美！
弟弟又迫不及待想下水去玩，這個有照明的泳池超長可以游個十趟沒問題，但是天色已經暗了，還是等明天早上再來吧！
天快亮了，仔細看外觀才發現地板拼接的結構，以及木頭錯落擺放的設計，屋頂也有深淺不一的木頭色。ㄩ
先帶大家來看看主臥浴室吧！這裡有個大浴缸，可以泡個熱水澡，當然還有對外窗、打開透透氣也很舒服。
爸媽就睡在這間主臥室，門邊還有小樓梯，覺得可愛極了。
我們則是先下來一樓享用早餐，看看這潔白的廚房，度假也不用太長開火，白色也不怕髒！
這桌椅跟露台上的是同一組！
餐廳用了一個工業風元素的燈具，讓空間時髦了起來。
中島與餐桌一樣平行的長度，讓空間更整齊一致。
我與弟弟就住在這可愛的小閣樓，一人一床、早上就能被太陽曬醒，斜斜的屋頂真的非常有趣！
頂樓空間可以擺放兩張床，還有一張圓桌，空間充足且非常舒適，另外還有落地玻璃，可看到一樓的家人。
我們的閣樓也有可愛的小廁所，還有天窗可以通風，白色的木頭屋頂更增添空間的鄉村氛圍，下方則利用空間打造成收納櫃。
看看這個廁所的極簡配備、大空間收納，就可以打造一個現代感的廁所。
我們在樓上就可以看到爸媽睡了沒！這樣就可以在房間打枕頭大戰啦！很喜歡這個線條與落地窗！
一眼就可以看到屋頂對稱的玻璃窗設計，更可以看到結構與樑柱。
餐廳看過去有一道橘色的牆，作為家中的主視覺，特別喜歡這個設計！
小木屋入口以藍色的鋼條作為編框，很有個性。
走到外側一看，原來地板、窗戶都有些小巧思呢。
歡樂的時光總是過得特別快，一下就要回家了，從背後看小木屋也很有氣勢，那就和這間完美的度假小木屋說再見吧！
看更多案例：