現代風小豪宅: 一間含車庫，典雅溫暖的柔和系住家

白色總是帶給人純淨典雅的感覺，在白色的畫布上，輕輕幾筆的勾勒就可以展現出線條的美；而當給予豐富的色彩，它又可以成為繽紛的作品。這次點子簿所要分享的這棟住宅，就有如白色畫布一般，有著輕輕勾勒的簡約美感，亦有著繽紛豐富的別緻設計，一起來看看這現代風小豪宅:典雅溫暖的簡約家居。