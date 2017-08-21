現代風小豪宅: 一間含車庫，典雅溫暖的柔和系住家

白色總是帶給人純淨典雅的感覺，在白色的畫布上，輕輕幾筆的勾勒就可以展現出線條的美；而當給予豐富的色彩，它又可以成為繽紛的作品。這次點子簿所要分享的這棟住宅，就有如白色畫布一般，有著輕輕勾勒的簡約美感，亦有著繽紛豐富的別緻設計，一起來看看這現代風小豪宅:典雅溫暖的簡約家居。
把入口大門設計在上層，讓下層的空間自然而然可以成為停車場，便於出入停車。黑色的樓梯在白色的建築中似乎有了引導的作用，且在扶手牆面下更有貼心的照明設計。
內部的房間也幾乎都是以白色為基調，而在客廳中加入這道黃色的牆，給內部有了溫暖的感受。
客廳的部分緊連著戶外的庭院，溫暖的太陽光穿過落地窗來到室內，隨著黃色牆面的溫度更顯溫馨。
在室外露台部分有著小吧檯的設計，可以在此享受悠閒的假日時光，同時與大自然做近距離的接觸。
這棟宅院在面對自然時，用了相當友善的做法，讓自己在每個對外的角落都能自然地融入環境，讓自己的現代感與自然地景豪不違和。
在起居室裡掛滿了許多色彩繽紛的作品與擺設，甚至在家具的選用上也有相當大的風格衝突，但這樣的混搭風卻又豐富了室內的氛圍，輕巧又不雜亂。
餐廳旁緊鄰著一大片的落地窗，除了強化採光外，在用餐的過程中還能順便享受窗外的景緻。
當太陽西下，紫色的天幕漸漸垂下時，點亮屋內的燈光，在客廳的黃色牆面反射下，讓這棟宅院更散發出溫暖的力量。
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