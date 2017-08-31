大家在日常生活中其實會忽略到不少小細節，比如說充完電後沒有拔掉插頭。這些小舉動看起來好像是無傷大雅，然而經過日積月累，你會發現其實它們會增加你不少生活開支！

現在就讓我們來學習以下9招生活省錢妙法，減少不必要的開支吧～