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9招省電省錢妙法

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homify 廚房
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大家在日常生活中其實會忽略到不少小細節，比如說充完電後沒有拔掉插頭。這些小舉動看起來好像是無傷大雅，然而經過日積月累，你會發現其實它們會增加你不少生活開支！

現在就讓我們來學習以下9招生活省錢妙法，減少不必要的開支吧～

1. 內置省電模式

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Arquiteta Karlla Menezes – Arquitetura &amp; Interiores

Arquiteta Karlla Menezes - Arquitetura & Interiores
Arquiteta Karlla Menezes – Arquitetura &amp; Interiores
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市面上有很多家庭電器或者電子產品均具有內置省電模式，例如冰箱和電腦等等，是省錢又省能源的好方法。

2. 研究帳單

homify 廚房 Grey
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把各項電器開支比較，你就會知道最花電費的什麼。如果你發現比如說暖氣的花費最貴，那你可以考慮把電暖氣轉成煤氣暖氣，因為後者可以於較短時間內產生較多熱能，而且煤氣格價一般都比電要來得便宜。

​3. 隨手關燈

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這其實只是一個非常不費吹灰之力就可以做得到的小動作，離開房間或者不需要燈具的時候，預必要隨手關燈！ 

​4. 詢問專業人士

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Cris Nunes Arquiteta

Cris Nunes Arquiteta
Cris Nunes Arquiteta
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如果你不清楚電器用品的屬性與特性，應該詢問專業人士的意見。例如有些電器其實設有待用模式，而這種模式有效省電，同時亦能確保你需要使用的時候能夠隨時候命。

5. 用電後拔掉插頭

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The Wall

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The Wall
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如果用完電以後沒有把插頭拔下來，插線板會一直處於通電狀態。有些人會擔心經常拔掉插頭，有可能會導致插座鬆動、接觸不良等等‥‥‥

其實我們建議針對一些電耗量比較大的電器，大家可以較常把插拔掉來節省電費；而電耗量相對小的手機充電器則不必每次都需要拔下。

6. 避免空置冰箱

Новая жизнь для однокомнатной хрущевки, PlatFORM PlatFORM 廚房
PlatFORM

PlatFORM
PlatFORM
PlatFORM

廚房裡的冰箱空置不用，同時又讓冰箱一直製冷，這個做法實在是非常非常浪費！除此以外，使用冰箱的時候要避免把門一直打開，以免大量冷氣往外流失。

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​7. 滿機洗衣

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Casa de Valentina

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要盡量把洗衣機塞滿才開機，如果真的在半滿的時候要洗衣服，那也要盡量選擇較少的水量洗滌，以免造成過多的水電浪費。 

此外，如果天氣許可，應利用陽光曬乾衣服，減少使用乾衣機。

​8. 使用節能燈具

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MeMo arquitectas

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選用一些節能效益較高的燈具吧！比如說使用LED燈泡的燈具，它們具備省電、不易發熱以及壽命長等優點喔！

9. 安裝調光器

homify 客廳照明
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不少的燈具設有自動調光器，可以按房間的實際光暗度來調節燈泡亮度，從而減少照明能耗。

延伸閱讀:明亮系書房: 10 種時尚簡約的設計

7個你應該擁有一個禪風花園的好理由
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