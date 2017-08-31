大家在日常生活中其實會忽略到不少小細節，比如說充完電後沒有拔掉插頭。這些小舉動看起來好像是無傷大雅，然而經過日積月累，你會發現其實它們會增加你不少生活開支！
現在就讓我們來學習以下9招生活省錢妙法，減少不必要的開支吧～
市面上有很多家庭電器或者電子產品均具有內置省電模式，例如冰箱和電腦等等，是省錢又省能源的好方法。
把各項電器開支比較，你就會知道最花電費的什麼。如果你發現比如說暖氣的花費最貴，那你可以考慮把電暖氣轉成煤氣暖氣，因為後者可以於較短時間內產生較多熱能，而且煤氣格價一般都比電要來得便宜。
如果你不清楚電器用品的屬性與特性，應該詢問專業人士的意見。例如有些電器其實設有待用模式，而這種模式有效省電，同時亦能確保你需要使用的時候能夠隨時候命。
如果用完電以後沒有把插頭拔下來，插線板會一直處於通電狀態。有些人會擔心經常拔掉插頭，有可能會導致插座鬆動、接觸不良等等‥‥‥
其實我們建議針對一些電耗量比較大的電器，大家可以較常把插拔掉來節省電費；而電耗量相對小的手機充電器則不必每次都需要拔下。
要盡量把洗衣機塞滿才開機，如果真的在半滿的時候要洗衣服，那也要盡量選擇較少的水量洗滌，以免造成過多的水電浪費。
此外，如果天氣許可，應利用陽光曬乾衣服，減少使用乾衣機。
選用一些節能效益較高的燈具吧！比如說使用LED燈泡的燈具，它們具備省電、不易發熱以及壽命長等優點喔！
不少的燈具設有自動調光器，可以按房間的實際光暗度來調節燈泡亮度，從而減少照明能耗。
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