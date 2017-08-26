10個壯麗的石造庭院

當我們談論到花園庭院時，草地、花叢或者是灌木及果樹都是我們容易聯想到的，無論是綠意或是花香，都是許多人對於戶外庭院的既定想像。但這次點子簿則要帶大家來看看有別於一般的庭院設計，讓花草樹木不再是主角，也能呈現出迷人的庭院風情。一起來聽聽石頭的聲音，看看這10個壯麗的石造庭院吧!
利用仙人掌保水性佳的特點，用礫石輕易的營造出沙漠風情，在多種類的仙人掌搭配之下，讓礫石堆成為了最佳的裝扮。
枯山水是一種日本的禪意概念，意指在石頭中能夠觀看到山水的壯麗，雖無山無水卻隱含了哲學的美。
利用石頭來取代草皮，少掉了草皮維護的麻煩，更增添了簡約的現代感。
利用石材打造出具有田園風的庭院，且利用較為自然的方式讓植物生長，人工的堆疊中舒適享受大自然的恩賜。
水與石頭的搭配應該可以說是最受歡迎的庭院素材，在無生命的素材間展現極高的生命力，在水聲潺潺中體悟生命的可貴。
木頭雖有別於水的柔美，但木頭特有的溫度感卻能讓石頭更為圓潤，石頭與木頭的搭配讓植物的生長成為美麗的藝術品。
草皮樹木與石塊的結合，在綠色與石灰色之間取得了相當協調的平衡，石頭自然而然成了可或坐或臥的機能設計，印入眼簾的色彩雖沒有五顏六色，但卻是令人平靜的存在。
在具有斜度的山坡上種植植栽，石頭就成了很重要的角色，除了強化固定性之外，在排水性上面也有極佳的效用，山坡上的石造花園，更讓人覺得驚艷。
利用石頭我們也可以讓庭院不只是種花草的地方，甚至可以成為動物的棲地，就像圖中的烏龜庭院，誰說它不比種滿花草的花園迷人呢?
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