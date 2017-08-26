10個壯麗的石造庭院

當我們談論到花園庭院時，草地、花叢或者是灌木及果樹都是我們容易聯想到的，無論是綠意或是花香，都是許多人對於戶外庭院的既定想像。但這次點子簿則要帶大家來看看有別於一般的庭院設計，讓花草樹木不再是主角，也能呈現出迷人的庭院風情。一起來聽聽石頭的聲音，看看這10個壯麗的石造庭院吧!