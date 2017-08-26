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10個壯麗的石造庭院

Yungshun Lee Yungshun Lee
SOL Ausstellungsgarten Grenchen, SOL AG SOL AG 庭院
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當我們談論到花園庭院時，草地、花叢或者是灌木及果樹都是我們容易聯想到的，無論是綠意或是花香，都是許多人對於戶外庭院的既定想像。但這次點子簿則要帶大家來看看有別於一般的庭院設計，讓花草樹木不再是主角，也能呈現出迷人的庭院風情。一起來聽聽石頭的聲音，看看這10個壯麗的石造庭院吧!

1.香草石園

SOL Ausstellungsgarten Grenchen, SOL AG SOL AG 庭院
SOL AG

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在石頭堆砌的造景中穿插了薰衣草、百里香等香草植物，而鼠尾草及矮松木也帶起來庭院中的生命力，讓這些石頭就像活了起來一樣。

2.沙漠風情

Verde pungente, Au dehors Studio. Architettura del Paesaggio Au dehors Studio. Architettura del Paesaggio 庭院
Au dehors Studio. Architettura del Paesaggio

Au dehors Studio. Architettura del Paesaggio
Au dehors Studio. Architettura del Paesaggio
Au dehors Studio. Architettura del Paesaggio

利用仙人掌保水性佳的特點，用礫石輕易的營造出沙漠風情，在多種類的仙人掌搭配之下，讓礫石堆成為了最佳的裝扮。

3.枯山水

ZEN-Garten, Gärten für die Seele - Harald Lebender Gärten für die Seele - Harald Lebender 庭院
Gärten für die Seele – Harald Lebender

Gärten für die Seele - Harald Lebender
Gärten für die Seele – Harald Lebender
Gärten für die Seele - Harald Lebender

枯山水是一種日本的禪意概念，意指在石頭中能夠觀看到山水的壯麗，雖無山無水卻隱含了哲學的美。

4.簡約現代

Hausgarten Peek - Cube Garden, SUD[D]EN Gärten und Landschaften SUD[D]EN Gärten und Landschaften 庭院
SUD[D]EN Gärten und Landschaften

SUD[D]EN Gärten und Landschaften
SUD[D]EN Gärten und Landschaften
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利用石頭來取代草皮，少掉了草皮維護的麻煩，更增添了簡約的現代感。

5.自然風

Bristol city garden in May Karena Batstone Design 庭院
Karena Batstone Design

Bristol city garden in May

Karena Batstone Design
Karena Batstone Design
Karena Batstone Design

利用石材打造出具有田園風的庭院，且利用較為自然的方式讓植物生長，人工的堆疊中舒適享受大自然的恩賜。

6.柔美的水

Teiche, ​Stein/Garten/Design e.K ​Stein/Garten/Design e.K 庭院池塘
​Stein/Garten/Design e.K

​Stein/Garten/Design e.K
​Stein/Garten/Design e.K
​Stein/Garten/Design e.K

水與石頭的搭配應該可以說是最受歡迎的庭院素材，在無生命的素材間展現極高的生命力，在水聲潺潺中體悟生命的可貴。

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7.溫暖的木

Party garden in Sevenoaks, Kent, Earth Designs Earth Designs 庭院
Earth Designs

Party garden in Sevenoaks, Kent

Earth Designs
Earth Designs
Earth Designs

木頭雖有別於水的柔美，但木頭特有的溫度感卻能讓石頭更為圓潤，石頭與木頭的搭配讓植物的生長成為美麗的藝術品。

8.融合綠意

Moderner Japangarten als immergrünes Wohnzimmer, Naturform Japangärten & Koiteichbau Naturform Japangärten & Koiteichbau 庭院
Naturform Japangärten &amp; Koiteichbau

Naturform Japangärten & Koiteichbau
Naturform Japangärten &amp; Koiteichbau
Naturform Japangärten & Koiteichbau

草皮樹木與石塊的結合，在綠色與石灰色之間取得了相當協調的平衡，石頭自然而然成了可或坐或臥的機能設計，印入眼簾的色彩雖沒有五顏六色，但卻是令人平靜的存在。

9.山坡上

Steingarten, Crämer & Wollweber Garten- und Landschaftsbau GmbH Crämer & Wollweber Garten- und Landschaftsbau GmbH 庭院
Crämer &amp; Wollweber Garten- und Landschaftsbau GmbH

Crämer & Wollweber Garten- und Landschaftsbau GmbH
Crämer &amp; Wollweber Garten- und Landschaftsbau GmbH
Crämer & Wollweber Garten- und Landschaftsbau GmbH

在具有斜度的山坡上種植植栽，石頭就成了很重要的角色，除了強化固定性之外，在排水性上面也有極佳的效用，山坡上的石造花園，更讓人覺得驚艷。

10.烏龜庭院

Schildkrötengarten, Kersten Gartenprojekte GmbH Kersten Gartenprojekte GmbH
Kersten Gartenprojekte GmbH

Kersten Gartenprojekte GmbH
Kersten Gartenprojekte GmbH
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利用石頭我們也可以讓庭院不只是種花草的地方，甚至可以成為動物的棲地，就像圖中的烏龜庭院，誰說它不比種滿花草的花園迷人呢?

想動手打造自己的庭院嗎?你可以看看:手作達人動起來！10 種適合庭院的素材

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