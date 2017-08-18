如何把不好看的電暖爐藏起來

房子跟人一樣，絕對不是完美的，想必你的家中也有一兩件困擾你很久，不是很美觀的物品吧？最讓人為難的就是也許這些物品是家中不可或缺的家電品，由於運作一切正常，沒有丟掉的理由，所以就這樣成為了房內的眼中釘。

電暖爐就很有可能是這樣的存在。由於有些家中的電暖爐年事已高，款式較為古老，不美觀之餘又佔空間。要怎麼樣把這礙眼的東西藏起來呢？接下來的文章就要告訴你！

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