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如何把不好看的電暖爐藏起來

CHITING CHANG – HOMIFY CHITING CHANG – HOMIFY
Dettagli d'Oriente , Ethnic Chic Ethnic Chic 家居用品家庭用品
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房子跟人一樣，絕對不是完美的，想必你的家中也有一兩件困擾你很久，不是很美觀的物品吧？最讓人為難的就是也許這些物品是家中不可或缺的家電品，由於運作一切正常，沒有丟掉的理由，所以就這樣成為了房內的眼中釘。

電暖爐就很有可能是這樣的存在。由於有些家中的電暖爐年事已高，款式較為古老，不美觀之餘又佔空間。要怎麼樣把這礙眼的東西藏起來呢？接下來的文章就要告訴你！

當然摟，如果需要專業的協助，我們的專家隨時效命～

1. 內嵌式的設計

Oak Radiator Cover Cool Radiators? It’s Covered! 家居用品配件與裝飾品 木頭
Cool Radiators? It’s Covered!

Oak Radiator Cover

Cool Radiators? It’s Covered!
Cool Radiators? It’s Covered!
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有什麼比內嵌式的櫃子還要好的點子呢？直接把你的電暖爐藏在裡面，超級美觀！

木頭的櫃子還能為空間帶來來自自然的溫度，非常地完美。

2. 屏幕

Dettagli d'Oriente , Ethnic Chic Ethnic Chic 家居用品家庭用品
Ethnic Chic

Ethnic Chic
Ethnic Chic
Ethnic Chic

如果你有較小的電暖爐，並且不想把它裝在一個大型的內鉛似的櫃子的話，那麼小而美的印度風格屏幕就是最好的點子。

它們美麗的切割紋路讓最難看的電暖爐都可以成功地偽裝，讓家裡沒有任何的缺陷，看起來非常完美。這樣的方法非常適合冬季時需要烘乾鞋子或是走廊的家庭。

3. 沙發

Sofa Patchwork , Juicy Colors Juicy Colors 客廳沙發與扶手椅 Multicolored
Juicy Colors

Juicy Colors
Juicy Colors
Juicy Colors

在隱藏電暖爐的時候要小心，如果把它門固定在太緊密的位置的話，其散髮出的熱量將無法有效地傳播，不過我們認為，在電暖爐前面擺放一張沙發絕對是最好的做法。

如果你有一張像圖中一樣明亮而大膽的沙發，那麼大家便會不再注意你那不好看的電暖爐。對於小客廳來說，任何長長的坐凳都可以達到同樣的效果。

4. 桌子

Oxford Painted Console Table The Cotswold Company 客廳餐具櫃 木頭
The Cotswold Company

Oxford Painted Console Table

The Cotswold Company
The Cotswold Company
The Cotswold Company

不是每個家中的生活空間都擺得下沙發，那麼桌子便是最好的替代家具。

一張美麗的儲物桌看起來十分自然，無論擺放在哪都可以完美地遮掩住醜陋的電暖爐。特別是放置在走廊、臥室或是浴室中都很完美。除了遮醜之外，這種桌子還可以增加額外的儲物功能。

5. 打造一個層架

Oak Floating Shelf House of Carvings 玄關、走廊與階梯櫥櫃與書櫃
House of Carvings

Oak Floating Shelf

House of Carvings
House of Carvings
House of Carvings

如果說你不想要完全讓你的電暖爐隱身起來，但還是想要稍微掩飾它們的樣貌的話，那何不為他們增加功能呢？

你可以在電暖爐上方安裝一個可移動式的層架，藉此轉移人們的注意力。在層架的上方你可以擺放一些好看的擺飾品或是植物，這樣一來人們就不會盯著電暖爐看了！

6. 油漆

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Inkout srl

Inkout srl
Inkout srl
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如果你實在是想不出對應的方法，那就為它們上色吧！假設你的電暖爐的位置與大小都滿顯眼，那你不如就選擇一個超級亮眼的顏色，讓電暖爐搖身一變，成為房子內的焦點吧！

圖中的這種紫色可以為中性的房間帶來不凡的魅力，你甚至可以在電暖爐上貼上獨特的圖樣，或是自己在上面作畫，讓電暖爐成為獨一無二的裝飾品。

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