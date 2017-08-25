10 個幫你把整座房子收拾得井井有條的收納創意

不論你家的空間是大是小，房子住了一段時間，難免會發生物品堆積、令人煩亂的狀況。好不容易把東西整理好，每日繁忙的生活很容易令人怠於收拾，很快地，衣服、鞋子、食物等日常用品，又到處堆放到讓人髮指！如何才能把房子收拾得井井有條呢？以下提供你 10 個超強收納創意，保證大大提高你的生活效率！
先來看看這處超驚人的房間。除了壁上設置有容量超大的櫥櫃，木作地板下還暗藏玄機，分成一格一格的隔間設計，讓人從外觀猜不出其中機巧。上方還可以擺放床鋪或沙發，將空間運用極大化！
浴室是最容易造成混亂的地點，想要輕鬆地找到盥洗用品、毛巾和其他物品，絕對需要好好規劃空間。你可以選擇層架、壁龕、水槽下方，打造起充裕的儲物空間。鏡子後方也別忘了裝置起櫥櫃，不用時可以隱藏起來喔！
如果你正在裝潢自己的家，一定要好好考慮這款設計。在牆面上裝置起書架層櫃，加上良好的照明設備，就能好好收納起書籍來，還創造了美麗的視覺觀感。
具備多功能用途的傢俱已越來越普遍，像這款可以當作座位區，又同時兼當收納盒的設計，就非常適合小型的住家。
樓梯下的空間通常會被大家忽略，但事實上只要經由專業設計師之手，它們就能化身成很棒的收納抽屜來！
五顏六色亮麗的珠寶首飾，讓人看了心情好好，但是隨手放在抽屜裡，要取用時兵荒馬亂，感覺就變差了。事實上只要能在抽屜裡加裝分類隔間，要拿取項鍊或耳環時，隨手一探便可取得！
廚房裏是最容易製造髒亂的地方，絕對需要好好整理。運用這款設計，可以把食物、器皿和餐具都分門別類，擺放得井然有序，看起來更是整齊美觀。
將洗滌劑放置在收納籃裡，同時在空間裡設置起掛勾，物品各就各位，就能讓洗衣間變得井然有序。
車庫往往是百物雜陳的恐怖地點！倘若你厭倦了與混亂為伴，那就捲起袖子來整理它吧！在車庫裡裝置一些工作桌、收納櫃，讓工具、零件、維修器物都有自己的空間，還可以運用支架將自行車掛上牆面，省下不少的空間！
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