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10 個幫你把整座房子收拾得井井有條的收納創意

Genie Chien Genie Chien
혜화동 빌라 리모델링, 디자인팩토리9MM 디자인팩토리9MM 更衣室
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不論你家的空間是大是小，房子住了一段時間，難免會發生物品堆積、令人煩亂的狀況。好不容易把東西整理好，每日繁忙的生活很容易令人怠於收拾，很快地，衣服、鞋子、食物等日常用品，又到處堆放到讓人髮指！如何才能把房子收拾得井井有條呢？以下提供你 10 個超強收納創意，保證大大提高你的生活效率！

1. 驚人的收納空間

혜화동 빌라 리모델링, 디자인팩토리9MM 디자인팩토리9MM 視聽室
디자인팩토리9MM

디자인팩토리9MM
디자인팩토리9MM
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先來看看這處超驚人的房間。除了壁上設置有容量超大的櫥櫃，木作地板下還暗藏玄機，分成一格一格的隔間設計，讓人從外觀猜不出其中機巧。上方還可以擺放床鋪或沙發，將空間運用極大化！

揭開機密

혜화동 빌라 리모델링, 디자인팩토리9MM 디자인팩토리9MM 更衣室
디자인팩토리9MM

디자인팩토리9MM
디자인팩토리9MM
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現在，把所有的櫃門全都打開，你是不是大吃了一驚呢？眼前簡直就是阿里巴巴私藏寶貝的裝置，超大容量完全不可思議！

2. 浴室收納

Belsize Park Hélène Dabrowski Interiors 現代浴室設計點子、靈感&圖片
Hélène Dabrowski Interiors

Belsize Park

Hélène Dabrowski Interiors
Hélène Dabrowski Interiors
Hélène Dabrowski Interiors

浴室是最容易造成混亂的地點，想要輕鬆地找到盥洗用品、毛巾和其他物品，絕對需要好好規劃空間。你可以選擇層架、壁龕、水槽下方，打造起充裕的儲物空間。鏡子後方也別忘了裝置起櫥櫃，不用時可以隱藏起來喔！

3. 牆上設計

Staircase homify 現代風玄關、走廊與階梯
homify

Staircase

homify
homify
homify

如果你正在裝潢自己的家，一定要好好考慮這款設計。在牆面上裝置起書架層櫃，加上良好的照明設備，就能好好收納起書籍來，還創造了美麗的視覺觀感。

4. 多功能設計

KEFIR HOME, IK-architects IK-architects 臥室
IK-architects

IK-architects
IK-architects
IK-architects

具備多功能用途的傢俱已越來越普遍，像這款可以當作座位區，又同時兼當收納盒的設計，就非常適合小型的住家。

5. 樓梯下的空間

130 Cheviot Gardens, Roberts 21st Century Design Roberts 21st Century Design 玄關、走廊與階梯儲藏櫃
Roberts 21st Century Design

130 Cheviot Gardens

Roberts 21st Century Design
Roberts 21st Century Design
Roberts 21st Century Design

樓梯下的空間通常會被大家忽略，但事實上只要經由專業設計師之手，它們就能化身成很棒的收納抽屜來！

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6. 抽屜隔間

Apartamento Graça - Salvador/Ba, Cristiane Pepe Arquitetura Cristiane Pepe Arquitetura 臥室
Cristiane Pepe Arquitetura

Cristiane Pepe Arquitetura
Cristiane Pepe Arquitetura
Cristiane Pepe Arquitetura

五顏六色亮麗的珠寶首飾，讓人看了心情好好，但是隨手放在抽屜裡，要取用時兵荒馬亂，感覺就變差了。事實上只要能在抽屜裡加裝分類隔間，要拿取項鍊或耳環時，隨手一探便可取得！

7. 樹枝型書架

Girls' Bedroom homify 嬰兒房/兒童房
homify

Girls' Bedroom

homify
homify
homify

家裡的書架採用這款樹枝型的設計，不僅非常實用，還創造出房間裡的大亮點！

8. 廚房收納

Teddington Kitchen Extension, A1 Lofts and Extensions A1 Lofts and Extensions 酒窖
A1 Lofts and Extensions

Teddington Kitchen Extension

A1 Lofts and Extensions
A1 Lofts and Extensions
A1 Lofts and Extensions

廚房裏是最容易製造髒亂的地方，絕對需要好好整理。運用這款設計，可以把食物、器皿和餐具都分門別類，擺放得井然有序，看起來更是整齊美觀。

9. 洗衣間

Laundry Room Clean Design 現代風玄關、走廊與階梯
Clean Design

Laundry Room

Clean Design
Clean Design
Clean Design

將洗滌劑放置在收納籃裡，同時在空間裡設置起掛勾，物品各就各位，就能讓洗衣間變得井然有序。

10. 車庫

An Extraordinary Garage Makever with wall cabinets and bike storage Garageflex 車庫/遮陽棚 White garage storage,wall storage,bike storage,golf,bikes,cycling,workbench,resin floor,garage floor,flooring,garage,garageflex
Garageflex

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Garageflex
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車庫往往是百物雜陳的恐怖地點！倘若你厭倦了與混亂為伴，那就捲起袖子來整理它吧！在車庫裡裝置一些工作桌、收納櫃，讓工具、零件、維修器物都有自己的空間，還可以運用支架將自行車掛上牆面，省下不少的空間！

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小空間收納: 9 個你沒料想過的聰明設計

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