10 個幫你把整座房子收拾得井井有條的收納創意

車庫往往是百物雜陳的恐怖地點！倘若你厭倦了與混亂為伴，那就捲起袖子來整理它吧！在車庫裡裝置一些工作桌、收納櫃，讓工具、零件、維修器物都有自己的空間，還可以運用支架將自行車掛上牆面，省下不少的空間！

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