9 款完美的露台地板設計

住家的露台可以視為客廳的延伸，在這處室外環境中，我們可以放鬆、休閒，也可以工作、開派對。如果你想把這處空間打造得很有情調，充滿愉悅的氣氛，就一定不能疏忽掉設計上的細節。除了使用五顏六色的花草和裝潢配件之外，地板也是你很應該關注的部分。今天要介紹給你的就是 9 款很美的地板設計，讓你的露台質感更升級！