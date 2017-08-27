9 款完美的露台地板設計

住家的露台可以視為客廳的延伸，在這處室外環境中，我們可以放鬆、休閒，也可以工作、開派對。如果你想把這處空間打造得很有情調，充滿愉悅的氣氛，就一定不能疏忽掉設計上的細節。除了使用五顏六色的花草和裝潢配件之外，地板也是你很應該關注的部分。今天要介紹給你的就是 9 款很美的地板設計，讓你的露台質感更升級！
木頭是露台最常用的材料之一。木質具有優雅的視覺效果，散發出自然的魅力，是創造溫馨感的必備建材。露台使用的木材以堅硬的種類較適合，同時也要先經過防潮處理，才能經得起天候考驗。
除了木頭以外，石塊也是創造自然質樸感的主要建材。這款石造的地板呈現天然美感，明亮的米色調讓人一看就喜愛，搭配深色的木質傢俱更是絕美無匹～
混凝土是建造露台最常用的材料。採用水泥與砂礫混合，可以打造經久耐用的露台，同時也營造出簡樸低調的美感。
燒製的陶土地磚能夠呈現出典雅的棕色及磚紅，迷人的色調用來打造戶外休閒環境，能夠營造出南歐式的地中海風情～
天然石材是一種高貴且堅固的材料，獨特優雅的質感讓它備受市場歡迎。除了能夠創造出一種時尚經典的氛圍，與其他建材混搭也很適宜。
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這款很有現代感的橡膠地板，表面帶有顆粒狀設計。它不僅容易安裝，而且還可以吸收噪音，灰色調更呈現出優雅的時尚感。
採用礫石加入礦類岩石，可以創造出非常貼近大自然的效果。再搭配上樸拙的花盆和傢俱，可以讓花園散發出濃濃的鄉野氛圍～
運用木頭、石塊和混凝土打造的這處露台，具有獨一無二的設計感。關鍵於在各種材質的比例必須事先仔細規劃，讓混搭出來的效果呈現出個人的品味。
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