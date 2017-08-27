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9 款完美的露台地板設計

Genie Chien Genie Chien
Terrazas y césped artificial, Quercus Jardiners Quercus Jardiners 露臺
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住家的露台可以視為客廳的延伸，在這處室外環境中，我們可以放鬆、休閒，也可以工作、開派對。如果你想把這處空間打造得很有情調，充滿愉悅的氣氛，就一定不能疏忽掉設計上的細節。除了使用五顏六色的花草和裝潢配件之外，地板也是你很應該關注的部分。今天要介紹給你的就是 9 款很美的地板設計，讓你的露台質感更升級！

1. 木造材質

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Quercus Jardiners

Quercus Jardiners
Quercus Jardiners
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木頭是露台最常用的材料之一。木質具有優雅的視覺效果，散發出自然的魅力，是創造溫馨感的必備建材。露台使用的木材以堅硬的種類較適合，同時也要先經過防潮處理，才能經得起天候考驗。

2. 石材

Casa Salina , Viviana Pitrolo architetto Viviana Pitrolo architetto 庭院
Viviana Pitrolo architetto

Viviana Pitrolo architetto
Viviana Pitrolo architetto
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除了木頭以外，石塊也是創造自然質樸感的主要建材。這款石造的地板呈現天然美感，明亮的米色調讓人一看就喜愛，搭配深色的木質傢俱更是絕美無匹～

3. ​混凝土

IPE HOUSE, P+0 Arquitectura P+0 Arquitectura 露臺
P+0 Arquitectura

IPE HOUSE

P+0 Arquitectura
P+0 Arquitectura
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混凝土是建造露台最常用的材料。採用水泥與砂礫混合，可以打造經久耐用的露台，同時也營造出簡樸低調的美感。

​4. 瓷磚

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瓷磚被視為是百搭的建材。不論你是採用單一顏色式樣，或具有多種趣味圖案的款式，它都能讓你的露台變得很吸睛！

5. 陶土地磚

Proyecto “Quinta Hunucmá”, PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores 露臺
PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores

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PORTO Arquitectura + Diseño de Interiores
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燒製的陶土地磚能夠呈現出典雅的棕色及磚紅，迷人的色調用來打造戶外休閒環境，能夠營造出南歐式的地中海風情～

6. 天然石板

Referenzen- Naturstein, MM NATURSTEIN GMBH MM NATURSTEIN GMBH 露臺
MM NATURSTEIN GMBH

MM NATURSTEIN GMBH
MM NATURSTEIN GMBH
MM NATURSTEIN GMBH

天然石材是一種高貴且堅固的材料，獨特優雅的質感讓它備受市場歡迎。除了能夠創造出一種時尚經典的氛圍，與其他建材混搭也很適宜。

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​7. 橡膠地板

TERRACE CHILL OUT WARCO Bodenbeläge 露臺
WARCO Bodenbeläge

TERRACE CHILL OUT

WARCO Bodenbeläge
WARCO Bodenbeläge
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這款很有現代感的橡膠地板，表面帶有顆粒狀設計。它不僅容易安裝，而且還可以吸收噪音，灰色調更呈現出優雅的時尚感。

8. 礫石

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AD ARQUITETURA E DESIGN

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AD ARQUITETURA E DESIGN
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採用礫石加入礦類岩石，可以創造出非常貼近大自然的效果。再搭配上樸拙的花盆和傢俱，可以讓花園散發出濃濃的鄉野氛圍～

9. 混搭款

homify 露臺
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運用木頭、石塊和混凝土打造的這處露台，具有獨一無二的設計感。關鍵於在各種材質的比例必須事先仔細規劃，讓混搭出來的效果呈現出個人的品味。

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