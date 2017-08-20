簡約風格的別墅：一個擁有大露臺、讓人感到平靜的明亮住家

相信幾乎每個人都曾經在腦中編織 “夢想中的家” 的樣貌，而依據你的生活習性以及品味的不同，勾勒出的畫面也大不相同。對於今天這間別墅的屋主來說，夢想中的家有著寬敞的戶外空間，讓人感到平靜的色調，以及充滿現代風格的簡約設計。雖然說屋內的主調以冷色系為主，然而專家搭配了不同的材質，讓家中散發著恰到好處的溫暖。

如果你想要為你未來的家找尋一些靈感的話，不如就跟著我們的腳步，一起欣賞這間別墅的設計吧！