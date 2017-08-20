簡約風格的別墅：一個擁有大露臺、讓人感到平靜的明亮住家

相信幾乎每個人都曾經在腦中編織 “夢想中的家” 的樣貌，而依據你的生活習性以及品味的不同，勾勒出的畫面也大不相同。對於今天這間別墅的屋主來說，夢想中的家有著寬敞的戶外空間，讓人感到平靜的色調，以及充滿現代風格的簡約設計。雖然說屋內的主調以冷色系為主，然而專家搭配了不同的材質，讓家中散發著恰到好處的溫暖。
如果你想要為你未來的家找尋一些靈感的話，不如就跟著我們的腳步，一起欣賞這間別墅的設計吧！
人生中最幸福的事情就是在戶外與家人或是親朋好友泡杯茶，談談最近發生的大小事。
木頭的露臺上擺放了黑色的籐製座椅，讓人誤以為置身在時尚的小酒吧裡。
屋內又會是怎麼樣的樣貌呢？讓我們往下看…
簡約風格最強調的就是不繁複的設計，以及少即是多的概念。為了要能夠成功地打造出簡約風格，充足且完善的收納功能是很重要的。專家在公共領域規劃了不同的收納機能，讓大小物品都能分門別類地放好。
現代人鐘情於開放式的設計，然而想要維持開放感，但又能適度地劃分生活區域的話，最好的方式就是利用拉門。
而在這個可以獨立又可以開放的用餐區裡，最引人注目的焦點絕對是造型獨特的燈具！
窗邊的角落可以吸取到大量的陽光，因此怎能不好好規劃設計呢？
你可以在這裡泡茶看書，甚至是小睡片刻，享受寧靜的一人時光。牆面上也規劃了格狀收納格，絲毫不浪費任何空間。
眼前看到的這間臥室有著簡約的精神，然而選用的家具以及磚牆營造出淡淡的鄉村氣息。