改造平凡公寓：一個擁有超愜意露臺的木質好空間

木頭是受到非常多屋主歡迎的建材，而在今天所要介紹的改造案中，我們可以見到大量地木頭芳蹤。改造前的房子是毫無特色，鋪上了瓷磚地板的白色空間，而在專家大刀闊斧改造後，這間公寓變成了散發著木頭的溫暖，讓人感到非常放鬆且舒適的好空間。
正想要改造你那平凡無奇的家嗎？現在就讓我們一塊找靈感吧！
改造前的公寓有著常見的平凡磁磚地板，搭配上白色的牆面，雖然說畫面不會太過驚悚，然而卻沒有任何的個性，就像是“走在路上的路人”一樣，不會讓人多看幾眼。
看看改造後的廚房，你會發現專家結合了各種不同的元素。
例如木頭的檯面與光亮的黑色檯面形成對比，而充滿設計感的燈具也與廚房的風格形成反差。
與改造前相比，改造後的家真的豐富有趣多了！
原本的格局將房間劃分地非常清楚，因此感覺沒有那麼地開放。
瞧瞧改造後的空間，專家以電視櫃取代厚實的牆面，讓生活空間維持寬敞感。
木頭的地板取代了冰冷的磁磚地板，生活起來更加舒適了！
改造前的燈光設計不佳，因此室內空間沒有現代感。
改造後的生活領域有著現代的照明設備，讓人感到未來感，與室內的裝潢也產生有趣的對比。
雖然說是乾濕分離，但是改造前的浴室設備老舊，實在無法讓人好好享受沐浴的時光。
改造後的浴室也使用了大量地木頭素材，因此散發著溫度。而現代的衛浴設備則讓人盥洗的時候更加便利，非常加分。
改造前的露臺的地板經過風雨的淬煉後沒有更加茁壯，反而顯得疲憊不堪。
哇賽！這是同一個露臺嗎？這樣愜意的空間，絕對能讓屋主在此舒適地享受戶外的好時光～