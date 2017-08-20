改造平凡公寓：一個擁有超愜意露臺的木質好空間

木頭是受到非常多屋主歡迎的建材，而在今天所要介紹的改造案中，我們可以見到大量地木頭芳蹤。改造前的房子是毫無特色，鋪上了瓷磚地板的白色空間，而在專家大刀闊斧改造後，這間公寓變成了散發著木頭的溫暖，讓人感到非常放鬆且舒適的好空間。

正想要改造你那平凡無奇的家嗎？現在就讓我們一塊找靈感吧！