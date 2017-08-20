這就是打造簡約風格的家的方式

簡約的居家風格非常適合現代人，畢竟我們每天的日常生活累積許多壓力，晚上回到家裡的時候如果還要面對繁雜的設計，心中一定會感到更為混亂。簡約的居家設計可以讓你的生活更加舒適，而且這種風格也非常有時尚感。如果你想要以簡約的方式佈置你的家，你應該要遵守一些基本原則，以打造出適度留白但是卻又不會太過空蕩蕩的空間。首先你要留意的是顏色、俐落的線條以及具備強大功能性的設備。
為了讓你一舉成功打造簡約風格，現在就一起來看看：
當你在規劃設計房子內的裝潢時，你要先決定一個空間中的重點。因為如果說一個空間太多風格的話，那麼便會給人一種超級混亂的感覺，而這樣的風格會讓你的精神感到很疲累。你要決定房間內必要的家具是什麼，並且把所有不必要的東西刪除，然後選擇一個大家具作為空間內的焦點。利用這件吸引人的大家具，為你的房間製造出一個引人注目的焦點，這樣就不會給人一種過於雜亂的感覺。
簡約風格的傢俱通常有俐落的線條，以及明亮的顏色。這樣的特色讓家裡的空間可以不雜亂，但是同時又充滿著活力。在眾多傢俱之中，沙發可以說是最為重要的一件。畢竟沙發所佔的面積大，也是大家最長使用的家具。如果說要打造出簡約風格的話，選擇白色或是灰色調的沙發是最保險的。至於其他傢俱的話，你可以選用明亮的中性色系，或是搭配木頭這樣的材質，就能輕鬆地打造出簡約風格。
即使很難，簡約主義的最大特色就是丟掉不必要的物品，當然，這不代表你的家裡不能擺放任何的裝飾品。當你在選擇裝飾品的時候，最好選擇耐看且簡約的風格，並且甩開過於繁雜的裝飾物。在簡約傢俱的陪襯之下，你的裝飾品最好要適度地留白，創造出恰到好處的畫面，讓觀者可以發揮他們的想像力。
無論你是以磁磚或是層壓板打造出簡約的風格，你都要注意地板不應該被太多的物件給覆蓋。如果你還是想要鋪上地毯的話，最好選擇明亮的單一色系，例如白色。如果說不想要家中看起來太過空曠的話，你可以擺放植物盆栽，讓房間看起來有來自自然的顏色，又不會太過雜亂。
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留白是一種藝術，尤其當你要打造簡約風格的時候，這便是非常重要的一個概念。你可以不用把整個空間填滿，而是適度地留白，讓大家把注意力擺放在簡約的傢俱上。
簡約風格的另一項特色便是不在牆壁上擺放畫作或是海報等裝飾物，但是如果說你真的不喜歡牆壁空蕩蕩的話，你可以在你的收藏品中選擇一個最愛，然後擺放在正確的位置，以迎合你的簡約空間。如果說你要擺放相框或是畫作的話，最好選擇一個大尺寸的單件作品，這樣的話就不會太過混亂。
想要營造簡約風格，最重要的就是要有果斷力。你應該要決定哪些家飾品以及傢俱是不必要的，然後把它們儲藏起來，讓你的家裡的空間維持簡單俐落，而當你想要改變居家風格的時候，你可以再重新把這些物品拿出來。