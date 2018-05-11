客製化的和風農舍：含榻榻米房的溫暖木質空間

比起其他的材質，木製的房屋總是給人更多的溫度。溫暖又耐看之外，木頭的吸溼效果還能大幅度地降低室內的濕氣，而其釋放的精油還能讓人的心情更放鬆，睡眠效率也更高。在夏日的時候，木頭的材質也比鋼筋混凝土的房子更為涼爽。這本點子簿所要介紹的客製化和風農舍採木造最高工藝-榫接為連接，專家還搭配特製螺絲加強連接而成，完全不使用一顆釘子，達到可完全拆組再利用性，結構經由日本木結構技師認證合格，耐震與耐風力達日本認定最高級別。
現在就讓我們一起前進鄉間，欣賞這間讓人感到舒適自在的和風農舍吧！
這間和風農舍的特殊五金配件與結構由日本製作而成，以一支柱為一棵樹木裁切而成確保品質與強度，完整結構性可達到六面平均受力。整棟門與窗由日本選購進口台灣，為日本木結構住宅專用規格。施工團隊由台灣與日本聯手組成，達到最高品質的施工水準。
外觀方面，如果不說的話，真的會讓人誤以為這是間位在日本的鄉間居所呢！充滿著日式風情的外觀質樸卻又耐看，是農村生活的絕佳居所。
和風農舍的室內一點也沒有傳統房屋的陰暗感，而挑高的天花板以及牆面的窗戶讓室內洋溢著柔和的自然光。當陽光照射在木頭上的時候，那美麗的光影是室內的絕美風景。
室內採取開放式的設計，非常符合現代人的生活調性。然而榻榻米房為獨立式的空間，因此可以讓想要獨處的家族成員享受寧靜的靜謐時光。
一改日式的風格，這間和風農舍的廚房走的是純淨的鄉村風。白色的Ｌ形廚房搭配上粉色的局部牆面，顯得有朝氣又可愛！
不管在家中的哪個角落，都能感受到木頭的溫暖與芬芳，居住起來不僅心情放鬆，也有助於身體健康。
木頭的地板超級舒服，即使赤著腳，也絲毫不冰冷。