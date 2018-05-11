客製化的和風農舍：含榻榻米房的溫暖木質空間

比起其他的材質，木製的房屋總是給人更多的溫度。溫暖又耐看之外，木頭的吸溼效果還能大幅度地降低室內的濕氣，而其釋放的精油還能讓人的心情更放鬆，睡眠效率也更高。在夏日的時候，木頭的材質也比鋼筋混凝土的房子更為涼爽。這本點子簿所要介紹的客製化和風農舍採木造最高工藝-榫接為連接，專家還搭配特製螺絲加強連接而成，完全不使用一顆釘子，達到可完全拆組再利用性，結構經由日本木結構技師認證合格，耐震與耐風力達日本認定最高級別。

現在就讓我們一起前進鄉間，欣賞這間讓人感到舒適自在的和風農舍吧！