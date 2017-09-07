打造一個完美前院的 7 大法則

一個美麗的前院可以讓你回家踏入家門之前就心情愉悅，因此費點心思打造這個區域是非常值得的。如果你覺得要憑空打造出一個前院實在是天方夜譚的話，接下來我們將要為你介紹打造完美前院的黃金七法則。
只要掌握這七個法則，你也能擁有一個每天讓你開心回家的前院。當然，如果你不在行 DIY，也可以請我們的專家協助你!
接下來就一起揭曉這黃金七法則!
當然，我們了解你一定會想要展現你的個人風格，然而我們建議你先瞧瞧鄰居們的前院。你可以選擇不一樣的花朵以及色系，但是前院的設計如果能夠稍微配合街道的風格的話，整體的畫面會更加和諧。
有點對稱感是很不錯的，尤其當你在設計庭院的時候。想像一下，在入口階梯的兩旁，種植同樣顏色以及數量的花朵，以相同或是類似的花盆，營造出更有一致性的美感。
除非你種植了許多長青植物，否則隨著季節的變化，許多原本盛開的植物有可能會枯萎殆盡。為了讓植物們消失之後，前院依舊有美麗的造型，建議你可以建造美麗的石頭花圃，這樣不管什麼季節，前院看起來都能美好迷人。
為前院打造一個通往入口的步道，可以讓你進門前的心情更好。你可以用不同造型的石頭，打造出有弧度，或是直行的步道，讓訪客可以輕鬆地找到家門。
當你在為前院選擇植物的時候，一定要考慮到窗戶的高度。你絕對不會希望美麗的外牆隱身在大灌木叢中，或是讓這些植物阻礙了光線。
假如你之後想要賣掉你的房子的話，那麼一個符合大眾口味的前院便是較為保險的做法。你可以考慮經典的設計，這樣到時候要賣房子的時候，應該大多數的買家都不太會有意見。
最後，你要詢問專家或是政府機構，建立新的前院是否需要建築許可證。以免等你要蓋柵欄以及大門的時候，才發現不合法規。
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