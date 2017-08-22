絕美農舍: 結合木頭與石材，擁有美麗露臺的單層居所

好的設計帶你上天堂，而今天所要介紹的絕美農舍便證明此言不假。專家以大量的木材搭配石材，營造出亞洲的風情。與戶外幾乎毫無隔閡的室內空間超級通風，在屋內就可以感受到外頭的陽光。除此之外，美麗的泳池以及木頭的露臺讓屋主可以盡情地徜徉在藍色世界，不用出門就能享受到度假般的生活樂趣。

假如說你對農舍的印象還停留在過時的設計的話，這間農舍絕對會讓你大改觀。話不多說，一起來看更多的細節吧!