絕美農舍: 結合木頭與石材，擁有美麗露臺的單層居所

好的設計帶你上天堂，而今天所要介紹的絕美農舍便證明此言不假。專家以大量的木材搭配石材，營造出亞洲的風情。與戶外幾乎毫無隔閡的室內空間超級通風，在屋內就可以感受到外頭的陽光。除此之外，美麗的泳池以及木頭的露臺讓屋主可以盡情地徜徉在藍色世界，不用出門就能享受到度假般的生活樂趣。
假如說你對農舍的印象還停留在過時的設計的話，這間農舍絕對會讓你大改觀。話不多說，一起來看更多的細節吧!
充滿亞洲風情的外觀是否讓你聯想到島國的風情呢?
這間農舍的設計講求通風，專家還結合了節能的設計，讓房屋本身對於地球不會造成太大的傷害。
接著讓我們來木頭露臺納涼一下，這個空間有屋頂遮蓋，搭配上天花板的吊扇之後，一點也不會過於炎熱。木頭的桌椅呼應著農舍的設計主旨，讓人完全沒有壓力!
走到用餐區，我們不禁佩服起專家與屋主的好品味。每件物品以及飾品的風格都不盡相同，但搭配起來卻恰到好處。
除此之外，漆上了黑色的木頭牆壁更是散發著強烈個性，讓人驚喜。
有著大片落地窗的客廳超級名亮，木質的元素讓人感到非常放鬆。每件座椅都有自己的個性，組合起來變成十分夢幻的畫面。
在這個小角落，你可以靠著抱枕，靜靜地看書喝茶，不受外界干擾。
浴室的落地窗外是美麗的植物們，在這樣的地方盥洗沐浴，是不是超級幸福?
夜幕低垂，燈光乍現。原本已經美到令人難以置信的農舍變得更有情調，想像一下你走在庭院的步道上，看著被照亮的水池，這樣的畫面是不是讓你無酒也醉了呢?
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