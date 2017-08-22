大坪數別墅: 一間外觀現代，內在鄉村的溫馨好居所

你曾經愛上過有反差感的人嗎? 相信你應該可以深深體會到，有反差的人的魅力吧? 今天所要介紹的大坪數別墅便是這麼樣有魅力的一間房子。強烈的黑色外牆搭配上俐落的方形線條，這樣充滿現代感的外觀之下居然是質樸又可愛的鄉村風裝潢。由於室內散發著木頭的溫暖，擺設也十分可愛，居住的人可以過著十分溫馨別致的質感生活。
讓我們一起踏進這間大坪數的別墅，欣賞更多美麗的細節!
綠油油的大草坪讓人好想在上面打滾，並且更加襯托出上方的黑色建築物的壯觀。
方形的形狀很有個性，搭配上黑色的外牆，令人忍不住肅然起敬。
從正面看，這才發現這間別墅有不同的層次，看起來就像是堆積木一樣，非常有趣。
在這樣的房子裡面，有著十分質樸可愛的戶外空間。如果你只想要享受獨處的時光，僅僅是坐在長凳上就可以好好沉浸在自己的世界裡。
走進家中你會看到專家使用了大量的木頭素材，搭配上石材，打造出非常原始的風情。
作為遮屏的木頭紋路凹凸不平，更有不造作的美。
淺色系的木頭廚房與其它的區域毫不相同，雖然充滿質樸的鄉村風味道，設備卻十分現代新穎。
最後一站讓我們來到客廳，瞧瞧那壁爐後方的石頭牆，是不是超級壯觀呢? 各個不同風格的家具與家飾品擺放在一起後絲毫不突兀，反而超級有層次。