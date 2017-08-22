大坪數別墅: 一間外觀現代，內在鄉村的溫馨好居所

你曾經愛上過有反差感的人嗎? 相信你應該可以深深體會到，有反差的人的魅力吧? 今天所要介紹的大坪數別墅便是這麼樣有魅力的一間房子。強烈的黑色外牆搭配上俐落的方形線條，這樣充滿現代感的外觀之下居然是質樸又可愛的鄉村風裝潢。由於室內散發著木頭的溫暖，擺設也十分可愛，居住的人可以過著十分溫馨別致的質感生活。

讓我們一起踏進這間大坪數的別墅，欣賞更多美麗的細節!