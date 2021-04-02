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10 個斜屋頂下的好點子: 絕美設計!

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如果有人問你家裡的哪個空間最容易被忽略，那麼閣樓一定榜上有名！然而閣樓真的是毫無用處的嗎？我們不妨先問問自己：家裡的閣樓是不是真的是因為沒有任何的功能，而被閒置了呢? 其實事實並非如此！我們不妨再問問自己：你是否也曾經思考過要將它改造成一個真正的臥室，或是額外的兒童房? 甚至是一個年輕人會深深愛上的複合式公寓? 甚至是一間美麗的廚房呢? 沒錯。閣樓其實是有很多可能性的，直接將屋頂下的空間規劃成臥室是最為經典的方式，但是其實你也可以把閣樓打造成另外一種生活空間或是工作的區域。如果你也想重新好好規劃設計家裡的閣樓，如果你也對現代閣樓創意設計感興趣，那就一定不要錯過今天的點子簿喔～ 接下來我們要為你介紹 10 個好點子，也許你可以參考看看，藉此請專家為你改造你的閣樓喔!

1. 屋頂下的廚房

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BESPOKE GmbH // Interior Design &amp; Production

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誰說屋頂下不能規劃成廚房呢? 這個閣樓的空間就擺放了充滿現代感的廚房櫥櫃與流理檯，而陽光從天窗外照射進到屋內，煮菜的時候絲毫不昏暗。木頭的屋頂與充滿現代感的櫥櫃形成了絕佳的對比，這樣的反差感似乎讓這個閣樓的空間更有魅力了。除此之外，專家還在天花板裝上了美麗的燈具，不管白天或是黑夜都一樣明亮。

2. 大面積的窗戶

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在斜屋頂下打造一間臥室絕對是最經典的方式，而傾斜的屋頂能夠提供一種更為浪漫溫馨的感覺。這間臥室以全白的牆面以及寢具，搭配上木頭的地板，營造出非常別緻的風格。然而，如果說你要將屋頂下打造成臥室的話，你要注意到隔熱的設計，不然夏天的時候屋頂下方可能會過於炙熱。如果你有大窗戶，那麼可以加裝防熱的捲簾。

3. 閣樓中的小夾層

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Ute Günther wachgeküsst

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在這個頗為寬敞的閣樓空間內，專家將它打造成一間可愛的小公寓。由於閣樓的天花板高度頗夠，因此專家甚至在閣樓中設計了小夾層，超級可愛。

4. 木頭樑柱

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想要讓你的閣樓更有溫馨感? 那麼木頭的元素是非常重要的。

像是這張圖片中的空間，木頭的樑柱以及窗框讓房子內更有童話故事的感覺。除此之外，窗子的下方規劃了大量的櫥櫃，所有的物品都能分門別類地擺放好。

5. 現代與傳統

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在這個閣樓內，是一間風格非常現代的寬敞公寓。木頭的樑柱是老建築屋簷設計的美麗遺跡，而室內的設備非常先進，簡約的風格與原有的結構成為絕大的反差。這樣的翻新成果也顯示了老屋的無限可能與價值。

6. 全新的結構

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Bachmann Badie Architekten

Bachmann Badie Architekten
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同樣是斜屋頂設計翻新案，這間閣樓的不同點在於它完全改成了鋼的結構。廚房與用餐區結合在一塊，開放式的設計讓閣樓的空間更為寬敞，而專家更是使用了不同的地板材質以及圖樣來區分不同的生活領域。

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7. 浴室

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把浴室規劃在屋頂下的區域的優點就是光線可以直接從天窗照射下來，白天的時候明亮動人，夜晚的時候還能一邊洗澡，一邊望向星空，這樣浪漫的情懷是非常令人稱羨的!

8. 低屋頂

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同樣是浴室，這間閣樓的屋頂較低，因此好處是你可以更近距離地欣賞到屋外的景致以及星空。

9. 圖書館

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如果說你一直夢想擁有一間居家圖書館，但是又苦無多餘的空間的話，利用斜屋頂下的區域進行裝修，規劃設計一個相應的牆面書櫃是非常棒的好點子。就像這張圖中的設計，是不是非常有質感呢?

10. 工作室

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想要專心工作或是唸書的話，就要打造出一種與世隔絕的隔離感，而閣樓便是最好的位置了。在這張圖片中，天窗下方為長長的書桌，你可以在這個獨立的空間內好好地工作，非常完美。

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