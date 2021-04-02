10 個斜屋頂下的好點子: 絕美設計!

如果有人問你家裡的哪個空間最容易被忽略，那麼閣樓一定榜上有名！然而閣樓真的是毫無用處的嗎？我們不妨先問問自己：家裡的閣樓是不是真的是因為沒有任何的功能，而被閒置了呢? 其實事實並非如此！我們不妨再問問自己：你是否也曾經思考過要將它改造成一個真正的臥室，或是額外的兒童房? 甚至是一個年輕人會深深愛上的複合式公寓? 甚至是一間美麗的廚房呢? 沒錯。閣樓其實是有很多可能性的，直接將屋頂下的空間規劃成臥室是最為經典的方式，但是其實你也可以把閣樓打造成另外一種生活空間或是工作的區域。如果你也想重新好好規劃設計家裡的閣樓，如果你也對現代閣樓創意設計感興趣，那就一定不要錯過今天的點子簿喔～ 接下來我們要為你介紹 10 個好點子，也許你可以參考看看，藉此請專家為你改造你的閣樓喔!