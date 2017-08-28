現代風別墅: 一間擁有極舒適休閒設計的超時尚美房

巴西總是給我們一種熱情、休閒的正面印象，而今天我們要參觀的房子由當地設計公司JOANA FRANÇA打造，同樣滿載著這種輕鬆休閒的感覺。

房子無論是室內還是室外都充滿著令人難忘的時尚感，而戶外休憩區、日光浴區與泳池更是整個設計的焦點！現在就讓我們一起來參觀吧～