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現代風別墅: 一間擁有極舒適休閒設計的超時尚美房

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Casa LA - Esquadra Arquitetos + Yi arquitetos, Joana França Joana França 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片 木頭
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巴西總是給我們一種熱情、休閒的正面印象，而今天我們要參觀的房子由當地設計公司JOANA FRANÇA打造，同樣滿載著這種輕鬆休閒的感覺。

房子無論是室內還是室外都充滿著令人難忘的時尚感，而戶外休憩區、日光浴區與泳池更是整個設計的焦點！現在就讓我們一起來參觀吧～

​外觀　內部

Casa LA - Esquadra Arquitetos + Yi arquitetos, Joana França Joana França 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片 木頭
Joana França

Joana França
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從內部看，房子整個空間房開揚非常多。

二樓是臥室區，而一樓則是一般的起區空間以及超級寬廣與休閒的戶外活動區。在這裡我們可以找到夏天必備的泳池及日光浴區，以及一些戶外桌椅及吧台等等，讓人在家也有度假的休閒感覺。

​外觀

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Joana França

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Joana França
Joana França

雙層房子本身建於一個偌大的平台之上，平台的底部則是一個隱蔽性高的私人車庫。

房子的外牆由木板組成，並由房前的水池及花圃點綴。

最特別的地方是窗戶設有「機關」，在關閉的情況下整個房子看起來就似是密封一樣，隱私度非常高。

​戶外休閒區

Casa LA - Esquadra Arquitetos + Yi arquitetos, Joana França Joana França 露臺
Joana França

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戶外休閒區的遮陽部分其實是二樓的突出部分，在此設計師加裝了橫樑來提升設計感，並在上面裝設了不少小射燈，在晚間時分營造出不一樣的舒適氛圍。

​開放式廚房

Casa LA - Esquadra Arquitetos + Yi arquitetos, Joana França Joana França 現代廚房設計點子、靈感&圖片
Joana França

Joana França
Joana França
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除了戶外設計部分吸引人外，屋內的美式開放式廚房同樣令人夢寐以求！廚房所佔的空間雖然不多，可是該有的設備都應有盡有，例如早餐桌及流理台二合一的中島。

​懸浮式階梯

Casa LA - Esquadra Arquitetos + Yi arquitetos, Joana França Joana França 溫室
Joana França

Joana França
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整個房子之所以會這麼明亮，全靠著多個落地玻璃窗和門來提升採光度。

為了打造一種更舒適、更無壓力的氣氛，設計師選用懸浮式階梯來取代一般的設計。懸浮式階梯看起來不止輕盈，而且時尚度還十足！ 

值得留意的還有門前的小庭院，以及樓梯底的迷你綠化空間喔～ 

​開放式室內設計

Casa LA - Esquadra Arquitetos + Yi arquitetos, Joana França Joana França 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
Joana França

Joana França
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一樓的不足之處就是樓底沒有特別的高，然而由於客廳與餐廳等等的起居區域都是採用了開放式設計，所以看起來空間仍舊寬闊。

在如此舒適的空間裡生活，誰不想一起窩在家裡呢？

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