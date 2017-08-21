無論是建造一座花園露臺，或是將自家的庭院重新改造，想必都需要動點腦子來獲得更多的想法，但創意來自於經驗，點子簿今天就要分享一些別緻的花園露臺，憑藉著這裏頭的概念，找尋你想要的點子，或許不用高成本，甚至只需要一些簡單的小改變，你也能夠打造出來，一起來看看:10座你也能輕鬆擁有的花園露臺。
利用木製甲板可以輕易的提升露臺的質感，但對於戶外甲板的保養及維護，視需要多花點心力的，而在與石頭的搭配下可以更增添不同媒材組合的機能與設計感。
想了解木製甲板的清潔維護，你可以看看:清理陽台?你不得不知的六件事!
將露臺打造成適合聚會的場所，甚至可以在側邊設置燒烤架及小廚房，讓露臺發揮最佳的休憩功能。
將露臺功能的空間完全獨立出來也是蠻新穎的想法，這樣的方式打造出一個完全獨立的休憩場所，不受任何因素干擾，甚是連氣候都不會對這樣的場所造成影響。
連接草皮的露臺是最典型的設計，這樣的設計對任何類型的家庭成員組成都很適用，而且草皮上若能在區隔出一塊小小的花圃，就更加完美了。
打造這樣的一個休憩區甚至可以不用花費任何金錢，多利用回收物或身邊可以取得的新舊料建，輕鬆擁有自己的露臺就不是空談。
如果擔心自己的空間不夠大，那其實只要擺上簡單的家具，小小的露臺就能化身成為家人最佳的休憩聚會場所。
只要在花園內擺上桌椅，就可以是簡單的休憩場所，大紅色的座墊似乎讓顏色成為了庭院中的主角，但休憩氣氛的打造才是真正的重點。
如果你擁有一個狹長型的花園空間，那麼適當的分配種植與廊道及休憩空間的配置，將可以使得庭院更加豐富也更有魅力。
想了解更多露臺的打造技巧，你可以請教我們的專業人士。