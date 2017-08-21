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10座你也能輕鬆擁有的花園露臺

Yungshun Lee Yungshun Lee
Dallage Lyas Bradstone, BRADSTONE BRADSTONE 庭院
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無論是建造一座花園露臺，或是將自家的庭院重新改造，想必都需要動點腦子來獲得更多的想法，但創意來自於經驗，點子簿今天就要分享一些別緻的花園露臺，憑藉著這裏頭的概念，找尋你想要的點子，或許不用高成本，甚至只需要一些簡單的小改變，你也能夠打造出來，一起來看看:10座你也能輕鬆擁有的花園露臺。

1.木製甲板

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Deck-linéa

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Deck-linéa
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利用木製甲板可以輕易的提升露臺的質感，但對於戶外甲板的保養及維護，視需要多花點心力的，而在與石頭的搭配下可以更增添不同媒材組合的機能與設計感。

想了解木製甲板的清潔維護，你可以看看:清理陽台?你不得不知的六件事!

2.聚會場所

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Lautrefabrique

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將露臺打造成適合聚會的場所，甚至可以在側邊設置燒烤架及小廚房，讓露臺發揮最佳的休憩功能。

3.獨立式

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露臺功能的空間完全獨立出來也是蠻新穎的想法，這樣的方式打造出一個完全獨立的休憩場所，不受任何因素干擾，甚是連氣候都不會對這樣的場所造成影響。

4.小花園

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Le Poitevin et Fils Paysage

Le Poitevin et Fils Paysage
Le Poitevin et Fils Paysage
Le Poitevin et Fils Paysage

連接草皮的露臺是最典型的設計，這樣的設計對任何類型的家庭成員組成都很適用，而且草皮上若能在區隔出一塊小小的花圃，就更加完美了。

5.木製涼棚

homify 花園溫室與大帳棚
homify

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用木頭打造出另一個獨立的空間，這樣似乎又進入了另一個室內空間，但更加寫意也更加舒適。

6.善用資源

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打造這樣的一個休憩區甚至可以不用花費任何金錢，多利用回收物或身邊可以取得的新舊料建，輕鬆擁有自己的露臺就不是空談。

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7.現代花園

Dallage Lyas Bradstone, BRADSTONE BRADSTONE 庭院
BRADSTONE

BRADSTONE
BRADSTONE
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在花園裡添加一些更有創意的石頭創作或是在家具上多花點心思，這樣現代化的花園值得讓人流連忘返。

8.小露臺

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Simbiosi Estudi

Simbiosi Estudi
Simbiosi Estudi
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如果擔心自己的空間不夠大，那其實只要擺上簡單的家具，小小的露臺就能化身成為家人最佳的休憩聚會場所。

9.不僅用顏色打造

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Studio HAUS

Studio HAUS
Studio HAUS
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只要在花園內擺上桌椅，就可以是簡單的休憩場所，大紅色的座墊似乎讓顏色成為了庭院中的主角，但休憩氣氛的打造才是真正的重點。

10.長型花園

Contemporary Garden Design by London Based Garden Designer Josh Ward Josh Ward Garden Design 庭院
Josh Ward Garden Design

Contemporary Garden Design by London Based Garden Designer Josh Ward

Josh Ward Garden Design
Josh Ward Garden Design
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如果你擁有一個狹長型的花園空間，那麼適當的分配種植與廊道及休憩空間的配置，將可以使得庭院更加豐富也更有魅力。

想了解更多露臺的打造技巧，你可以請教我們的專業人士

這就是打造簡約風格的家的方式
你最喜歡那一種露臺呢?分享一下吧!

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