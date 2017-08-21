無論是建造一座花園露臺，或是將自家的庭院重新改造，想必都需要動點腦子來獲得更多的想法，但創意來自於經驗，點子簿今天就要分享一些別緻的花園露臺，憑藉著這裏頭的概念，找尋你想要的點子，或許不用高成本，甚至只需要一些簡單的小改變，你也能夠打造出來，一起來看看:10座你也能輕鬆擁有的花園露臺。