9個令人著迷的天花板設計

天花板的設計對於室內空間的整體性有著相當顯著的影響，而並非僅僅只有顏色來取決而已。好的天花板設計甚至可以衍生出更多空間的專屬特性，梁柱的構造抑或是照明設備的架設，都是很需要納入設計的考量的。但其實天花板的設計也是可以很天馬行空的，它可以跳脫一個平面的概念，有更多垂直空間的組合發揮。想有更多對於天花板設計的想法，那就一起來看看這9個令人著迷的天花板設計，看看你最喜歡哪個。
燈光除了照明也可以具有別緻的設計感，在這廚房的天花板中以矩形的方式圍繞著主要的照明燈具嵌入了強化照明的小燈，這樣的設計可以減少陰影的產生，更提升了廚房的工作效能。
許多半木構建築在天花板都可以看見支撐的樑架，而這樣的設計可以讓很輕鬆地營造出自己想要的特色風格，與磚牆吊燈的搭配，濃厚的鄉村風情亦由天花板的樑來引出。
天花板的設計透過懸吊可以讓空間有更多不同的變化，選擇自己喜歡的組件，你也可以吊掛自己喜歡的燈具或其他的物件來展現自己的個人風格。
這空間裡的光你以為是壁爐的火光造成的嗎?實際上它是經由天花板設計的隱藏式照明，以這樣的照明方式讓燈光柔和地融入空間，細膩又溫柔地創造出獨有風情。
對這樣的照明方式有興趣，你可以請教我們的專業人士喔!
利用色塊燈具的方式，我們也可以讓天花板更加繽紛，同時也可以藉著燈光顏色的區隔，來區隔出不同的空間。
利用可懸吊的特性，可以在天花板裝置合適的裝飾來搭配室內所想營造出的主題風格，這種強化風格的方式顯得相當華麗。
將燈光內嵌天花板，以間接照明的方式來讓光線更加柔和地充斥整個空間，這樣柔和的光最適合營造浪漫的氣氛。
在天花板選擇合適的板料，用較細膩的方式展現吊掛的物件，可以體現出空間的時尚感，展現專屬的現代風格。
想看更多天花板設計的點子，你也可以看看:13 個天花板照明的絕佳點子。