9個令人著迷的天花板設計

天花板的設計對於室內空間的整體性有著相當顯著的影響，而並非僅僅只有顏色來取決而已。好的天花板設計甚至可以衍生出更多空間的專屬特性，梁柱的構造抑或是照明設備的架設，都是很需要納入設計的考量的。但其實天花板的設計也是可以很天馬行空的，它可以跳脫一個平面的概念，有更多垂直空間的組合發揮。想有更多對於天花板設計的想法，那就一起來看看這9個令人著迷的天花板設計，看看你最喜歡哪個。