以低預算打造出眾裝潢品味

風格品味不是花錢就能買得到的東西，它必須透過對日常生活的觀察和實踐等等慢慢培養出來。如果你希望打造出一個有品味的家，一個滿滿的荷包彷彿是基本條件，因為質感與品質良好的傢品與傢俱通常都不便宜。
不過時至今日，打造品味家居已經不一定要花大錢！以現在大行其道的極簡風為例，你可以以這種設計風格為基本，並在有限預算內添購一些設計簡單的傢俱與裝飾。只要經過用心打造，你的家也可以變得滿有質感與品味！以下是6個打造時尚的家的實用撇步：
二十世紀有很多著名的設計師，打造出許多經典的作品。在極簡的空間下，這些作品能夠完美地突顯其獨特之處，成為你家裡不可或缺的焦點。
例子有設計界夫妻檔Charles and Ray Eames的「象形座椅」，或者混合不同材質打造而成的玻璃纖維椅子或皮椅等等。或者是著用實用性設計的法國設計師Jean Prouvé及丹麥設計Arne Jacobsen的作品等等。
以極簡風為設計佈置路線一般可以省下不少開支，所以你也許會有多餘的金錢來添購數件設計獨特或者高品質的傢俱。比如說一些設計經典的傢俱，或者一張搶眼的、由設計師精心打造的沙發。其他的例子還包括燈具、窗簾以及層架等等。市面上也有很多模仿有名又經典的設計商品，而它們的價格都常都不會太貴。
除此以外，在家裡擺放藝術品或掛畫也是不錯的選擇。如果你在搜尋價格相宜的畫作，你大可以定期去藝術學校的賣物會看看喔～
Less is more 少以是多，是極簡風的一個重大原則。它指的是為了突顯房間本身的特點與美，房子裡不應該出現過多的裝飾品。
現在市面有很多設計簡約卻不失好玩元素的傢俱，非常適合用作打造出一間極具風格品味的房子。
而老實說，一些富有個人特色的傢俱，比如說音響組合、獨特沙發與餐桌等等總是在極簡約的環境下才能顯得更突出、更具焦點，而非在一個滿佈裝飾品、瓶瓶罐罐等等的複雜空間裡。
以低預算打造出具有時尚風格與品味的家，最好用的第一步就是先把房子打造成極簡風。
如果你剛搬進新家，別急著把所有的箱子都拆開來。先選擇把一些必需品拿出來，其他的就收納放好，以確保家裡檯面出現的東西愈少愈好。
如果你住的並不是新家，那也可以把不必要的東西重新打包收起，打造出極簡約的輕質空間。
這裡的細節指的是一些充滿個人回憶的裝飾品，比如說旅行時搜集的紀念品以及立可拍等等。如果在比如說收納櫃上擺放一些這個獨特的裝飾品，這樣子做不止能提升屋主對房子的歸屬感，而且還能讓客人作客時更自在。
好的氣味有助於打造更好的生活環境，以下是針對不同起居部分的重點：
1.潮濕的浴室總是有種揮之不去的霉味？原因可能是一直掛在那裡的浴巾。我們建議你利用陽光把浴巾曬乾、除味。
2. 在浴室與廁所裡多用帶有香味的肥皂，在清潔雙手的同時亦能令空間充滿香氣。
3. 在客廳擺放一些帶有香氣的鮮花就最適合了，首選有令人著迷、氣味持久的薰衣草。
4. 臥室應該保持長期通風，而床品與枕頭應該定期放在陽光底下曬一曬。
5. 在廚房煮食的時候應該把門關上，並打開窗戶以及利用吸油煙機來帶走異味。
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