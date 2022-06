以低預算打造出眾裝潢品味

Less is more 少以是多,是極簡風的一個重大原則。它指的是為了突顯房間本身的特點與美,房子裡不應該出現過多的裝飾品。

現在市面有很多設計簡約卻不失好玩元素的傢俱,非常適合用作打造出一間極具風格品味的房子。

而老實說,一些富有個人特色的傢俱,比如說音響組合、獨特沙發與餐桌等等總是在極簡約的環境下才能顯得更突出、更具焦點,而非在一個滿佈裝飾品、瓶瓶罐罐等等的複雜空間裡。