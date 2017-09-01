以低預算打造出眾裝潢品味

風格品味不是花錢就能買得到的東西，它必須透過對日常生活的觀察和實踐等等慢慢培養出來。如果你希望打造出一個有品味的家，一個滿滿的荷包彷彿是基本條件，因為質感與品質良好的傢品與傢俱通常都不便宜。

不過時至今日，打造品味家居已經不一定要花大錢！以現在大行其道的極簡風為例，你可以以這種設計風格為基本，並在有限預算內添購一些設計簡單的傢俱與裝飾。只要經過用心打造，你的家也可以變得滿有質感與品味！以下是6個打造時尚的家的實用撇步：