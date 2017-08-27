現代鄉村風木屋: 一間擁有絕美露臺以及落地窗的愜意居所

說到度假的理想地點，還有什麼比位於湖畔綠草如茵的別墅更適合的地方呢？這棟住宅周圍風景如畫，木頭打造的結構與大自然完全融合為一。外觀傳統且堅實，山牆式的屋頂極具鄉村風格，大型庭院裡還栽植了極美的草坪。

建築物裝置有堅固的立柱，搭配大型玻璃門窗，為室內引進充沛的自然光源，同時也能飽覽戶外美麗風光。