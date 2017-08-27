現代鄉村風木屋: 一間擁有絕美露臺以及落地窗的愜意居所

今天 homify 要帶你去探索一棟有著傳統美麗外觀，室內也裝潢得十分精緻的木造房屋。倘若你是每逢周末假期，就會想要逃離城市投入大自然的人，那麼這座木造住屋絕對是你的夢想國度！它不僅能讓你在放假時放鬆身心，還能為你重新注入滿滿電力，再回到日常生活中打拼。非常神奇的構造，絕對讓你心醉不已！現在就跟著我們來參觀 CUBICPROJEKT 建築師的精心之作吧～
繞到房子的這一角，我們可以看到這片牆面上攀爬了常春藤，幾乎已變成了一座垂直花園，讓建築物與自然界有了奇妙的聯繫！漂亮的鮮花綠葉與木造屋體和甲板，構成了完美的呼應～
說到度假的理想地點，還有什麼比位於湖畔綠草如茵的別墅更適合的地方呢？這棟住宅周圍風景如畫，木頭打造的結構與大自然完全融合為一。外觀傳統且堅實，山牆式的屋頂極具鄉村風格，大型庭院裡還栽植了極美的草坪。
建築物裝置有堅固的立柱，搭配大型玻璃門窗，為室內引進充沛的自然光源，同時也能飽覽戶外美麗風光。
從室內這個角度，我們可以透過陽台，瞭望到美麗的湖水和絕美的樹木，安靜平和的氛圍讓人傾心不已。
陽臺上設有一組室外餐桌椅，地面則鋪設了木作地板。內部與外部空間隔著一道玻璃拉門，這道透明的屏障讓你可以坐在室內，就將周圍美麗景色迎入室內。
房子的內部裝潢採用木頭為主要元素，包括木作牆壁和地板，甚至連傢俱也以木質為主！
客廳沐浴在蜂蜜般甜蜜的色調中，自帶一股迷人的魅力。由於室內並不算太寬敞，因此只擺設了必要的日常物品，讓空間顯得比實際更寬敞。
在客廳後方，就是全家共享美食的餐廳。空間是由木造樑柱和天花板所構成。大型木桌椅組散發出家的溫馨氣息，搭配很有設計感的掛燈，創造出獨特的趣味性～
同樣以木頭為主調的廚房，有著光滑的黑色檯面，流露出整潔優雅的風格。木窗上掛飾著帳幔，賦予這處現代化空間質樸的調性。窗外流洩進自然光，與室內柔軟的燈光相互呼應。
我們都知道窗戶的重要性，它可以讓自然光線在室內外自然流動，讓裡外產生緊密的聯繫。當大自然也成為家居設計的一部分，你還需要更華美的裝潢嗎？
這處狹窄的樓梯裝置上黑色飾物和玻璃欄杆，是從一樓通往樓上私人臥室和浴室的必經通道。除了仍以木質為主要建材，設計師為它添加了個性化的色彩和元素，讓它散發出傳統文化的氣息來。
這間傳統風的臥室有著木頭地板和牆壁，創造出很舒適的休閒感。
內嵌式的衣櫃和床下抽屜提供足够的儲物空間，讓私人天地保持得井井有條。
打造得有如閣樓的臥房空間，最令人羨慕的莫過於這個對外的視角！從室內就可以欣賞到周圍的環境，美麗的樹木和湖畔風光令人心醉不已！坐在舒適的椅子上，面前的電視機和戶外絕美的景觀，何者更吸引你呢？
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