田園風別墅： 8 間讓你親近大自然的悠閒居所

放假時，大家都忙不迭地逃離都市，跑到鄉間去呼吸新鮮空氣，享受大自然的休閒氛圍。看到那些佇立在田園之間，充滿鄉野風情的別墅，一定讓你羨慕不已！縱然腰纏金銀萬貫，辛苦了筋骨，老去了年華，最終讓人願意消磨餘下歲月的，莫過於一座可以親近大自然的悠閒居所。今天我們就要帶你去參觀 8 間與大自然共居的樸質住宅，讓你一嚐鄉居之樂！
這座建築物有著經典的紅磚白牆構造，傳統風格流露出典雅的氣質。堅實的樑柱帶給人安全感，外圍還有寬敞的庭園，提供一家人休閒的活動空間。
採用黃色為主調，打造出極具活力的風格。很有層次感的屋頂設計，搭配石頭打造的樑柱和可愛的煙囪，營造出充滿個性的風範～
蔚藍的天空下，綠草鋪成的地毯擁抱著這棟質樸的別墅。溫暖的大地色系屋頂，搭配鮮綠色門牆，構成絕美的視覺觀感，戶外還有座清涼的休閒游泳池～
非常具有古風的傳統建築，彷彿帶你回到了老祖母的年代。紅磚屋頂上爬滿了綠色籐葛。屋樑下簡單的休閒空間，足供你在此徜徉整個夏日午後～
矗立在一片田園之間，這座漂亮的穀倉讓人一看就著迷！有著極大傾斜度的屋頂，散發出濃濃的鄉野風情，流露出一股童話般的可愛氣質～
這座 L 型的大宅第，呈現出豪華的經典設計。精緻的瓦造屋頂下，有著大片透明玻璃窗，通透明亮的視覺觀感散發出浪漫的氣質。夜空下，宛如一位遺世獨立的佳人～
這座建築宛如從古典的歲月中走出，磚紅色門牆搭配同色系屋瓦，散發出極為溫暖的調性。門裡門外，時光悠然，四季流轉，風情依舊～
山牆式屋頂層疊出非常休閒的度假風情。開闊的門庭外，有著沁人心脾的藍色游泳池。夏日午後徜徉在吊床上，享受一個最慵懶的暑假～
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