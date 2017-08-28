田園風別墅： 8 間讓你親近大自然的悠閒居所

放假時，大家都忙不迭地逃離都市，跑到鄉間去呼吸新鮮空氣，享受大自然的休閒氛圍。看到那些佇立在田園之間，充滿鄉野風情的別墅，一定讓你羨慕不已！縱然腰纏金銀萬貫，辛苦了筋骨，老去了年華，最終讓人願意消磨餘下歲月的，莫過於一座可以親近大自然的悠閒居所。今天我們就要帶你去參觀 8 間與大自然共居的樸質住宅，讓你一嚐鄉居之樂！