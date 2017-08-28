你的瀏覽器已過期。

想要更輕鬆體驗居家設計的話，請下載其他的免費瀏覽器。點擊圖示就行摟!

空間
專業人士
雜誌
DIY
加入專業人士的行列
高級版
登出

田園風別墅： 8 間讓你親近大自然的悠閒居所

Genie Chien Genie Chien
G Farm House, Kumar Moorthy & Associates Kumar Moorthy & Associates 房子
Loading admin actions …

放假時，大家都忙不迭地逃離都市，跑到鄉間去呼吸新鮮空氣，享受大自然的休閒氛圍。看到那些佇立在田園之間，充滿鄉野風情的別墅，一定讓你羨慕不已！縱然腰纏金銀萬貫，辛苦了筋骨，老去了年華，最終讓人願意消磨餘下歲月的，莫過於一座可以親近大自然的悠閒居所。今天我們就要帶你去參觀 8 間與大自然共居的樸質住宅，讓你一嚐鄉居之樂！

1. 經典風

Vivienda unifamiliar rústica, mh11arquitectos mh11arquitectos 房子
mh11arquitectos

mh11arquitectos
mh11arquitectos
mh11arquitectos

這座建築物有著經典的紅磚白牆構造，傳統風格流露出典雅的氣質。堅實的樑柱帶給人安全感，外圍還有寬敞的庭園，提供一家人休閒的活動空間。

2. 活力款

EDIFICO RESIDENZIALE UNIFAMILIARE, Studio Tecnico Vallan Studio Tecnico Vallan 房子 Yellow
Studio Tecnico Vallan

Studio Tecnico Vallan
Studio Tecnico Vallan
Studio Tecnico Vallan

採用黃色為主調，打造出極具活力的風格。很有層次感的屋頂設計，搭配石頭打造的樑柱和可愛的煙囪，營造出充滿個性的風範～

3. ​樸拙調

Casa Verde, CABRAL Arquitetos CABRAL Arquitetos 房子
CABRAL Arquitetos

CABRAL Arquitetos
CABRAL Arquitetos
CABRAL Arquitetos

蔚藍的天空下，綠草鋪成的地毯擁抱著這棟質樸的別墅。溫暖的大地色系屋頂，搭配鮮綠色門牆，構成絕美的視覺觀感，戶外還有座清涼的休閒游泳池～

4. 古意盎然

Projeto Casa de Sítio, Jaqueline Vale Arquitetura Jaqueline Vale Arquitetura 房子
Jaqueline Vale Arquitetura

Jaqueline Vale Arquitetura
Jaqueline Vale Arquitetura
Jaqueline Vale Arquitetura

非常具有古風的傳統建築，彷彿帶你回到了老祖母的年代。紅磚屋頂上爬滿了綠色籐葛。屋樑下簡單的休閒空間，足供你在此徜徉整個夏日午後～

5. 榖倉設計

Casa Quero - quero, A+R arquitetura A+R arquitetura 獨棟房 磚塊 Red
A+R arquitetura

A+R arquitetura
A+R arquitetura
A+R arquitetura

矗立在一片田園之間，這座漂亮的穀倉讓人一看就著迷！有著極大傾斜度的屋頂，散發出濃濃的鄉野風情，流露出一股童話般的可愛氣質～

6. 奢華風

G Farm House, Kumar Moorthy & Associates Kumar Moorthy & Associates 房子
Kumar Moorthy &amp; Associates

Kumar Moorthy & Associates
Kumar Moorthy &amp; Associates
Kumar Moorthy & Associates

這座 L 型的大宅第，呈現出豪華的經典設計。精緻的瓦造屋頂下，有著大片透明玻璃窗，通透明亮的視覺觀感散發出浪漫的氣質。夜空下，宛如一位遺世獨立的佳人～

需要請人幫你裝潢設計或蓋房子嗎？
馬上找專業人士！

7. ​古典風範

Residência Terras da Barra I, VERRONI arquitetos associados VERRONI arquitetos associados 房子
VERRONI arquitetos associados

VERRONI arquitetos associados
VERRONI arquitetos associados
VERRONI arquitetos associados

這座建築宛如從古典的歲月中走出，磚紅色門牆搭配同色系屋瓦，散發出極為溫暖的調性。門裡門外，時光悠然，四季流轉，風情依舊～

8. ​度假風

RESIDÊNCIA MM, MADUEÑO ARQUITETURA & ENGENHARIA MADUEÑO ARQUITETURA & ENGENHARIA 房子
MADUEÑO ARQUITETURA &amp; ENGENHARIA

MADUEÑO ARQUITETURA & ENGENHARIA
MADUEÑO ARQUITETURA &amp; ENGENHARIA
MADUEÑO ARQUITETURA & ENGENHARIA

山牆式屋頂層疊出非常休閒的度假風情。開闊的門庭外，有著沁人心脾的藍色游泳池。夏日午後徜徉在吊床上，享受一個最慵懶的暑假～

如果你嚮往鄉間生活，一定不能錯過以下文章：

鄉間住宅： 13 間緊鄰農地的舒適質樸居所

自己也能佈置露臺! 17 個你也辦得到的簡單好點子
喜歡這些田園風的悠閒居所嗎？留言分享吧！

需要請人幫你裝潢設計或蓋房子嗎？
馬上找專業人士！

挖掘更多居家設計的靈感！

房子

房子

客廳

客廳

廚房

廚房

臥室

臥室

庭院

庭院

浴室

浴室

餐廳

餐廳

泳池

泳池

Edit SEO element

homify - 打造美好家園

4.5

在homify的app上瀏覽數百萬張的圖片!

免費下載 app
不用了