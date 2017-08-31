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8 款超乎你想像的露台頂蓋設計

Genie Chien Genie Chien
PRESENTACIÓN PÉRGOLAS BIOCLIMÁTICAS SAXUN, Saxun Saxun 花園溫室與大帳棚
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家裡有座露台是非常令人羨慕的事，但是夏日炎炎，日頭正烈，倘若沒有遮蔭避暑的環境，豈不是要被太陽曬暈了！想要享受戶外休閒活動，最重要的就是要做好防曬的工作。究竟什麼樣的材料可以幫我們打造出完美的露台頂蓋呢？今天就讓我們一起去參觀 8 款不同的設計，再決定如何下手採購吧！

1. 浪漫型頂蓋

S-Line Pergola EcoCurves - Bespoke Glulam Timber Arches 庭院
EcoCurves – Bespoke Glulam Timber Arches

S-Line Pergola

EcoCurves - Bespoke Glulam Timber Arches
EcoCurves – Bespoke Glulam Timber Arches
EcoCurves - Bespoke Glulam Timber Arches

這座涼棚是採用木頭為建材，創造出堅固耐用的頂蓋來。棚頂及石牆上都種植了生長快速的爬藤類植物，為這座涼亭創造出浪漫的氣氛來～

2. 布質的頂蓋

homify 露臺
homify

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倘若不想花費許多時間去建造頂蓋，簡單運用布質的材料，也可以創造出很棒的頂棚來。運用布質為材，可以在需要清洗時，輕鬆容易去除掉髒污，讓它回復到整潔的外觀。

3. 蘆葦頂棚

House for Holidays, 2009, MFA Architects MFA Architects 露臺
MFA Architects

House for Holidays, 2009

MFA Architects
MFA Architects
MFA Architects

採用蘆葦造的頂棚，雖然擋不住風雨，卻是一款不錯的防曬設計。倘若你喜歡陽光，卻不願意被直射的光線傷害，那麼這款頂棚就是你理想的選擇！

4. 玻璃頂蓋

San Carlo, Massimo Vallotto Architetto Massimo Vallotto Architetto 露臺
Massimo Vallotto Architetto

Massimo Vallotto Architetto
Massimo Vallotto Architetto
Massimo Vallotto Architetto

採用玻璃為材質的頂蓋，可以有效避雨，同時還享受充裕的日光。缺點是玻璃容易弄髒，必須經常清洗，才能維持其亮麗的外觀。

5. 遮陽篷

Sonnensegel und textile Architektur. Erleben Sie ein völlig neues Raumgefühl mit unseren Sonnensegelkonzepten (wasserdicht, individuell, sturmsicher und schneefest). , aeronautec GmbH aeronautec GmbH 露臺 White
aeronautec GmbH

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遮陽篷的樣式多多，這款不僅有著風帆般的特殊造型，最大的優點是它很方便懸掛，可以根據你的需求，吊掛到不同的地方。採用堅固耐用的材質，可以有效遮陽避雨。

6. 可收納設計

homify 花園配件與裝飾品
homify

homify
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想要避免日曬雨淋，但在天氣晴好時，又想徜徉在沒有遮蔽的露台上，此時你所需要的便是這款可以收納的遮陽篷。最棒的是，它們的顏色和材料多多，可以成為室外裝飾的亮點！

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7. 陽台簾幕

Giardino privato, Progetti d'Interni e Design Progetti d'Interni e Design
Progetti d&#39;Interni e Design

Progetti d'Interni e Design
Progetti d&#39;Interni e Design
Progetti d'Interni e Design

這座陽台採用簡單的木質結構來打造，加裝上很特殊的長型窗簾，讓你不僅可以享受涼爽微風的吹拂，還能避開外界窺探的視線。設計師選用奶油色系為主調，讓長簾與桌椅相互呼應，平衡了木頭的暗沈色調。

8. 全能頂蓋

PRESENTACIÓN PÉRGOLAS BIOCLIMÁTICAS SAXUN, Saxun Saxun 花園溫室與大帳棚
Saxun

Saxun
Saxun
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這座露台採用高科技配備，打造出令人驚嘆的舒適環境！坐在椅子上，只要動動手指，就可以透過電子遙控器來指揮頂蓋的開啟與關閉。不論天氣晴雨，再也不會干擾到你的戶外活動，堪稱為智慧型的設計！

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