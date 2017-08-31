8 款超乎你想像的露台頂蓋設計

家裡有座露台是非常令人羨慕的事，但是夏日炎炎，日頭正烈，倘若沒有遮蔭避暑的環境，豈不是要被太陽曬暈了！想要享受戶外休閒活動，最重要的就是要做好防曬的工作。究竟什麼樣的材料可以幫我們打造出完美的露台頂蓋呢？今天就讓我們一起去參觀 8 款不同的設計，再決定如何下手採購吧！
這座涼棚是採用木頭為建材，創造出堅固耐用的頂蓋來。棚頂及石牆上都種植了生長快速的爬藤類植物，為這座涼亭創造出浪漫的氣氛來～
採用蘆葦造的頂棚，雖然擋不住風雨，卻是一款不錯的防曬設計。倘若你喜歡陽光，卻不願意被直射的光線傷害，那麼這款頂棚就是你理想的選擇！
採用玻璃為材質的頂蓋，可以有效避雨，同時還享受充裕的日光。缺點是玻璃容易弄髒，必須經常清洗，才能維持其亮麗的外觀。
遮陽篷的樣式多多，這款不僅有著風帆般的特殊造型，最大的優點是它很方便懸掛，可以根據你的需求，吊掛到不同的地方。採用堅固耐用的材質，可以有效遮陽避雨。
想要避免日曬雨淋，但在天氣晴好時，又想徜徉在沒有遮蔽的露台上，此時你所需要的便是這款可以收納的遮陽篷。最棒的是，它們的顏色和材料多多，可以成為室外裝飾的亮點！
這座陽台採用簡單的木質結構來打造，加裝上很特殊的長型窗簾，讓你不僅可以享受涼爽微風的吹拂，還能避開外界窺探的視線。設計師選用奶油色系為主調，讓長簾與桌椅相互呼應，平衡了木頭的暗沈色調。