大坪數木屋: 一個超有個性又溫馨的挑高木質居所

這個位於莫斯科的案例，是一間超有個性的木屋，有別于一般木頭咖啡色的外觀，它竟然是一間藍綠色的木屋！

此外，還有支撐起結構的結構，設計師也不放過，就是要用暗紅色吸引路人的注目禮！

當然這要有識貨的屋主與勇敢嘗試的態度，內裝也堪稱豪宅！跟著homify360去走一趟，你喜歡嗎？