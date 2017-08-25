大坪數木屋: 一個超有個性又溫馨的挑高木質居所

這個位於莫斯科的案例，是一間超有個性的木屋，有別于一般木頭咖啡色的外觀，它竟然是一間藍綠色的木屋！
此外，還有支撐起結構的結構，設計師也不放過，就是要用暗紅色吸引路人的注目禮！
當然這要有識貨的屋主與勇敢嘗試的態度，內裝也堪稱豪宅！跟著homify360去走一趟，你喜歡嗎？
沒在開玩笑的宏偉！超過百坪的建案，算是這家「好木」設計師作品中較大坪數的項目，不過，他們擅長設計獨棟的木屋，有很多超過五十坪以上的案例！
先看看這個藍色的牆面與暗紅色的樑柱結構，是不是很想一起走進去看看？！
這個室內空間有木頭隔出的層版，就是現成的開放式展示櫃，可以擺放喜歡的書、裝飾品、上方更有不同大小、寬度的收納空間。
因為木頭可以調節溫度，很適合莫斯科的氣候，所以整棟房子也都是用木頭打造的！
搭配鮮黃色的沙發與木頭門框，你家的個性就是這樣跳脫出來！
哇其中還有一處挑高的設計，有利於採光與空氣流通，往下一看是溫暖的火爐與客廳。
這個內斂的紫色絨布沙發有種低調的神秘感，但想到外觀高調的暗紫色與藍色，也是滿有趣的啦！
廚房中的用具也是很貴族，這種感覺就像來到皇室，看餐桌的黑色椅背與黑色吊燈，就是要你把自己當皇族。
家中的樑柱採用許多木頭，也能清楚看到結構與窗戶設計。
右邊的小屋平衡了傾斜一邊的屋頂，設計感十足！
希望有機會能造訪這間超有個性的奢華木屋！
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