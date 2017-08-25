你的瀏覽器已過期。

想要更輕鬆體驗居家設計的話，請下載其他的免費瀏覽器。點擊圖示就行摟!

空間
專業人士
雜誌
DIY
加入專業人士的行列
高級版
登出

大坪數木屋: 一個超有個性又溫馨的挑高木質居所

Peggy Yu Peggy Yu
Индивидуальный проект дома из клееного бруса 568 кв.м., GOOD WOOD GOOD WOOD 房子
Loading admin actions …

這個位於莫斯科的案例，是一間超有個性的木屋，有別于一般木頭咖啡色的外觀，它竟然是一間藍綠色的木屋！

此外，還有支撐起結構的結構，設計師也不放過，就是要用暗紅色吸引路人的注目禮！

當然這要有識貨的屋主與勇敢嘗試的態度，內裝也堪稱豪宅！跟著homify360去走一趟，你喜歡嗎？

宏偉外觀

Индивидуальный проект дома из клееного бруса 568 кв.м., GOOD WOOD GOOD WOOD 房子
GOOD WOOD

GOOD WOOD
GOOD WOOD
GOOD WOOD

沒在開玩笑的宏偉！超過百坪的建案，算是這家「好木」設計師作品中較大坪數的項目，不過，他們擅長設計獨棟的木屋，有很多超過五十坪以上的案例！

先看看這個藍色的牆面與暗紅色的樑柱結構，是不是很想一起走進去看看？！

室內的野性

Индивидуальный проект дома из клееного бруса 568 кв.м., GOOD WOOD GOOD WOOD 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
GOOD WOOD

GOOD WOOD
GOOD WOOD
GOOD WOOD

這個室內空間有木頭隔出的層版，就是現成的開放式展示櫃，可以擺放喜歡的書、裝飾品、上方更有不同大小、寬度的收納空間。

因為木頭可以調節溫度，很適合莫斯科的氣候，所以整棟房子也都是用木頭打造的！

搭配鮮黃色的沙發與木頭門框，你家的個性就是這樣跳脫出來！

從二樓往下看

Индивидуальный проект дома из клееного бруса 568 кв.м., GOOD WOOD GOOD WOOD 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
GOOD WOOD

GOOD WOOD
GOOD WOOD
GOOD WOOD

哇其中還有一處挑高的設計，有利於採光與空氣流通，往下一看是溫暖的火爐與客廳。

這個內斂的紫色絨布沙發有種低調的神秘感，但想到外觀高調的暗紫色與藍色，也是滿有趣的啦！

浴室整體設計

Индивидуальный проект дома из клееного бруса 568 кв.м., GOOD WOOD GOOD WOOD 浴室
GOOD WOOD

GOOD WOOD
GOOD WOOD
GOOD WOOD

豪宅的象徵都是這種挑高的窗簾與窗戶，搭配一個奢華的獨立浴缸，以及深不可測的淋浴間，實在讓人很想在這喝杯紅酒、看本喜歡的書，覺得很浪漫！

玄關入口處

Индивидуальный проект дома из клееного бруса 568 кв.м., GOOD WOOD GOOD WOOD 經典風格的走廊，走廊和樓梯
GOOD WOOD

GOOD WOOD
GOOD WOOD
GOOD WOOD

超級奢華的椅子來了，就是這個黑色皮質的高背版法式沙發，只是穿個鞋子有需要這樣華麗！

沒錯，屋主就是要你一進門就感受到氣派！絕對不是低調的家！

從廚房看餐廳、客廳

Индивидуальный проект дома из клееного бруса 568 кв.м., GOOD WOOD GOOD WOOD 客廳
GOOD WOOD

GOOD WOOD
GOOD WOOD
GOOD WOOD

廚房中的用具也是很貴族，這種感覺就像來到皇室，看餐桌的黑色椅背與黑色吊燈，就是要你把自己當皇族。

家中的樑柱採用許多木頭，也能清楚看到結構與窗戶設計。

需要請人幫你裝潢設計或蓋房子嗎？
馬上找專業人士！

外觀再一張

Индивидуальный проект дома из клееного бруса 568 кв.м., GOOD WOOD GOOD WOOD 房子
GOOD WOOD

GOOD WOOD
GOOD WOOD
GOOD WOOD

是的，這外觀就是要不斷提醒你他的特色，就像旁分劉海一樣她的屋頂與結構就是斜一邊，帥氣吧！

從二樓往下看

Индивидуальный проект дома из клееного бруса 568 кв.м., GOOD WOOD GOOD WOOD 客廳
GOOD WOOD

GOOD WOOD
GOOD WOOD
GOOD WOOD

這次角度稍微轉到餐廳，也窺見這吊燈與桌面的華麗設計，雖說是木屋但是用料一點都不馬虎呀！

而且一樓與二樓中間通透設計，一下就能看到樓下的家人！

樓梯與牆面

Индивидуальный проект дома из клееного бруса 568 кв.м., GOOD WOOD GOOD WOOD 經典風格的走廊，走廊和樓梯
GOOD WOOD

GOOD WOOD
GOOD WOOD
GOOD WOOD

這個木頭的樓梯看起來相當紮實穩固，牆面也用了框線裝是，並且塗上淺藍色，增添些柔和氣息。

浴室全貌

Индивидуальный проект дома из клееного бруса 568 кв.м., GOOD WOOD GOOD WOOD 浴室
GOOD WOOD

GOOD WOOD
GOOD WOOD
GOOD WOOD

這角度看起來溫馨許多，彷彿一間育嬰室，白色的鄉村感櫥櫃與木頭地板很搭配。

客廳看過去廚房

Индивидуальный проект дома из клееного бруса 568 кв.м., GOOD WOOD GOOD WOOD 客廳
GOOD WOOD

GOOD WOOD
GOOD WOOD
GOOD WOOD

一樓的牆面不是只有一片白，還加了線板增添設計感。

廚具電氣用品還內崁在牆面裡，讓空間更簡潔。

戶外用餐區

Индивидуальный проект дома из клееного бруса 568 кв.м., GOOD WOOD GOOD WOOD 露臺
GOOD WOOD

GOOD WOOD
GOOD WOOD
GOOD WOOD

華麗的桌面與茶壺，顯示出屋主的奢華感。

木頭牆面經過處理，搖身一變成綠色的木屋！

外觀

Индивидуальный проект дома из клееного бруса 568 кв.м., GOOD WOOD GOOD WOOD 房子
GOOD WOOD

GOOD WOOD
GOOD WOOD
GOOD WOOD

右邊的小屋平衡了傾斜一邊的屋頂，設計感十足！

希望有機會能造訪這間超有個性的奢華木屋！

還想看更多嗎？古典風別墅:一個含電梯與絕佳收納的挑高居所

沒有對外窗的最佳解決方案
最喜歡哪一角落呢？

需要請人幫你裝潢設計或蓋房子嗎？
馬上找專業人士！

挖掘更多居家設計的靈感！

房子

房子

客廳

客廳

廚房

廚房

臥室

臥室

庭院

庭院

浴室

浴室

餐廳

餐廳

泳池

泳池

Edit SEO element

homify - 打造美好家園

4.5

在homify的app上瀏覽數百萬張的圖片!

免費下載 app
不用了