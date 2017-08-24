DIY：11項你可以在家裡自己動手做的局家維護工作

有時候家中會有一些亟待解決的家事、需修繕的小毛病出現，但其實你自己就可以DIY做到，不用苦等專業的師傅上門。
你只需要有一雙巧手和簡單的步驟，現在我們就要在這篇中分享給你。
最重要的是，你要有足夠的時間蒐集的材料和所需的工具，然後不要擔心，就去做吧！
建議你要認真、徹底執行小型修繕，不然可能會要重做，結果反而浪費時間和金錢。
幫家裡做小修繕是愉快又簡單的，因為煩人的事情被清除了，也會讓你的房子會更漂亮！
若瓷磚太老舊了，不用重新敲除他們，你可用專門適合瓷磚的特殊油漆，但可能顏色不是太多，白色是你永遠不會失敗決定！
露台的木頭甲板若有些污漬，可使用清潔劑、海綿來清除，粉狀或泡沫狀的清潔劑都很不錯。
可以從小範圍開始嘗試確保不會損壞的你木棧檯，最後再用水與乾布清潔，也可以用點漂白水與檸檬來清除紅酒污漬！
如果一個水龍頭漏水，你可以輕鬆解決。首先 ，你必須將水源關閉，把水龍頭拿起來後，更換裡面的止水墊片，最後重新裝回水龍頭就好了！
經過使用的瓷磚都會變得比較黑，這有兩種方式解決：使用舊牙刷加漂白水，或直接重新彩繪他們，使用瓷漆看看！
拆除地毯似乎是一個簡單的任務。你可以使用工程刀片去割除地毯，下方軟墊也要割下，看到水泥地之後，可以透過拋光來除膠，最後再想想要使用哪種新材料？
或是聯繫我們的專家來協助？
如果液體或食物打翻在地毯上也不要難過，因為你只要立刻用餐巾紙吸收污漬。然後用微濕的肥皂清潔，停留幾分鐘，用軟刷來回刷，用乾布吸乾。
或者，用泡泡清潔濟來清洗地毯。同樣也適用於椅子軟墊織物污漬。
捲簾其實是滿容易安裝的，確定牆面上托架安裝的位置，保持水平，裝好之後把捲簾放入托架，就成功！
木製傢俱很容易留下使用痕跡，像是刮痕或熱水瓶留下的痕跡。
你可以用很細緻的砂紙輕輕的拋這些受損位置，或使用刷子沾上木蠟打亮。
討厭的牙垢可能卡在浴缸或水槽，你可以使用清潔劑清除。還有一個更簡單和環保的方式，就是用較細的砂紙，稍稍淋濕之後擦拭這些位置。
這衣櫃看起來沉悶，枯燥，我們只能透過重新粉刷來給予它新的生命力。
通常這種櫃子建議使用瓷漆（synthetic enamel），因為比較耐髒，使用霧面的瓷漆效果也滿好的。
建議刷子和滾筒可以用水清洗，使用前注意看標示。開始工作前，最重要的事情，保護地板、天花板和牆壁，以避免沾到油漆污漬。以大面積的粉刷會更均勻，建議使用棉質的滾輪刷。