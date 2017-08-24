DIY：11項你可以在家裡自己動手做的局家維護工作

有時候家中會有一些亟待解決的家事、需修繕的小毛病出現，但其實你自己就可以DIY做到，不用苦等專業的師傅上門。

你只需要有一雙巧手和簡單的步驟，現在我們就要在這篇中分享給你。

最重要的是，你要有足夠的時間蒐集的材料和所需的工具，然後不要擔心，就去做吧！

建議你要認真、徹底執行小型修繕，不然可能會要重做，結果反而浪費時間和金錢。

幫家裡做小修繕是愉快又簡單的，因為煩人的事情被清除了，也會讓你的房子會更漂亮！