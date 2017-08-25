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兩層樓別墅: 一間擁有雙車庫與雙衛浴，簡約高雅的郊區居所

Peggy Yu Peggy Yu
Neubau eines Einfamilienhauses mit Doppelgarage in Hanglage, STRICK Architekten + Ingenieure STRICK Architekten + Ingenieure 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
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要在斜坡上蓋房子往往是困難的，特別是要打造一個功能和美感兼具的家。

在這案例中，我們的專家就能克服所有的挑戰，而且不說你可能不知道，這棟建築物有雙車庫、寬廣的入口與雙衛浴、儲藏空間！

一樓設有主臥室連接浴室，客房，更衣室以及一個朝南的大露台。簡約而高雅的內裝，能否獲得你的青睞呢？讓我們跟著homify360來仔細看看。

時尚的後院

Neubau eines Einfamilienhauses mit Doppelgarage in Hanglage, STRICK Architekten + Ingenieure STRICK Architekten + Ingenieure 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
STRICK Architekten + Ingenieure

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房子的背面坐北朝南，面對的是個修剪的完善、鬱鬱蔥蔥的花園。大型的玻璃門讓內裝傢俱在視覺上與綠地相連，非常適合在戶外用餐、日光浴或燒烤。

二樓的特色是大型且陽光充足的露台，以及時尚的欄杆。

時尚的外觀

Neubau eines Einfamilienhauses mit Doppelgarage in Hanglage, STRICK Architekten + Ingenieure STRICK Architekten + Ingenieure 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
STRICK Architekten + Ingenieure

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在白色和深灰色的搭配中，外觀看起來現代又經典。

簡單的線條和利落玻璃窗，反應務實的氣氛和保護隱私的重要性。路面鋪砌得很完善，一個可愛的小花園可以為建築物增添新鮮感。

傾斜的角度

Neubau eines Einfamilienhauses mit Doppelgarage in Hanglage, STRICK Architekten + Ingenieure STRICK Architekten + Ingenieure 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
STRICK Architekten + Ingenieure

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STRICK Architekten + Ingenieure

從這個角度看，可以清楚感受到土地的坡度。為了適應這種坡度，設計師需將房屋各部分需依照它的功能仔細的設計。

從一樓伸出的大型露台增添結構的時髦感。二樓的露台入口被稍微遮蔽確保隱私。

內裝的清爽度

Neubau eines Einfamilienhauses mit Doppelgarage in Hanglage, STRICK Architekten + Ingenieure STRICK Architekten + Ingenieure 廚房廚房器具
STRICK Architekten + Ingenieure

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採用白色和灰色，能使房子內部明亮和清爽，因為暗色調的家具通常需要用對比色來玩搭配。

整潔的樓梯將帶你到二樓。開放式廚房的U形設計，動線更為便利，與完善的櫥櫃和家電，可以讓妳在此準備可口的飯菜。

開放式空間

Neubau eines Einfamilienhauses mit Doppelgarage in Hanglage, STRICK Architekten + Ingenieure STRICK Architekten + Ingenieure 客廳配件與裝飾品
STRICK Architekten + Ingenieure

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因為房子的開放式設計，讓客廳、餐廳和廚房這幾個公用區域相互融合在一起。

光滑的灰色地板，搭配乳白色的牆壁，而現代的家具和木頭元素將這裡打造成舒適的氛圍。

兩側的大玻璃窗則讓家裡充滿的自然光線！

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