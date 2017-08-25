兩層樓別墅: 一間擁有雙車庫與雙衛浴，簡約高雅的郊區居所

要在斜坡上蓋房子往往是困難的，特別是要打造一個功能和美感兼具的家。

在這案例中，我們的專家就能克服所有的挑戰，而且不說你可能不知道，這棟建築物有雙車庫、寬廣的入口與雙衛浴、儲藏空間！

一樓設有主臥室連接浴室，客房，更衣室以及一個朝南的大露台。簡約而高雅的內裝，能否獲得你的青睞呢？讓我們跟著homify360來仔細看看。