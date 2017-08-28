老英格蘭風情建築:古意融合現代的鄉村住宅

老英格蘭風情的建築又稱作都鐸式建築，這樣的建築流行於英國中世紀建築晚期，都鐸式建築仿照英國哥德末期的建築風格，而英國在文藝復興時期雖然開始追求時髦的住宅，但都鐸建築依舊保有它的一席之地。而這次點子簿所要介紹的這棟建築位於南美洲的阿根廷，雖然離英國相去甚遠，但卻也著濃厚的老英格蘭風情，一起來看看這古意融合現代的鄉村住宅吧!
從外觀上就可以查覺到幾樣都鐸式建築的特色，三角形的屋頂是專為雪域國家所設計，為防止積雪太重而壓垮屋頂；裝飾性的半木構造以及凸出交錯的屋頂山牆都飄散著濃厚的老英格蘭氣息。
而一進入建築的內部，相當具現代感的當代風情完全顛覆了在外觀上給人的衝擊，反倒以另外一種細膩簡潔的風格取代。黑色的木料帶出現代的沉穩質感，似乎訴說著傳統與現代的融合。
從另外的視角可以發現餐桌正與這面大窗戶為鄰，讓這面窗彷彿一幅畫，成了餐廳裡最好的裝飾品，並同時給予大量的光源。而黑色的家具地板與白色的牆面更產生出鮮明的對比，為空間帶來寧靜的平衡感。
而在建築旁的游泳池更是讓人有眼睛為之一亮的驚艷，老英格蘭的鄉村風建築搭配這充滿陽光的泳池，在傳統與現代間感受濃厚的度假風情，看到這裡你是不是也很想來去這裡住一晚呢?
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