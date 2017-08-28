老英格蘭風情建築:古意融合現代的鄉村住宅

老英格蘭風情的建築又稱作都鐸式建築，這樣的建築流行於英國中世紀建築晚期，都鐸式建築仿照英國哥德末期的建築風格，而英國在文藝復興時期雖然開始追求時髦的住宅，但都鐸建築依舊保有它的一席之地。而這次點子簿所要介紹的這棟建築位於南美洲的阿根廷，雖然離英國相去甚遠，但卻也著濃厚的老英格蘭風情，一起來看看這古意融合現代的鄉村住宅吧!