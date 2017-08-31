現代風別墅: 簡約雋永的白色華美住宅

如果你有足夠的資源，可以依照自己的理想建造一座夢想中的宅第，你必然是眾人眼中的幸運兒！問題是在眾所的建築設計中，哪種風格最符合你的需求呢？生活不必繁複，簡約最是雋永。今天要帶你去參觀的這座造型簡單，就已迷倒許多人的白色住宅，絕對能讓你體驗到簡約之美！看到它寬敞舒適的格局，你一定會拜倒在它迷人的魅力下！
第一眼看到這座房子，就被它簡單迷人的外觀所吸引！簡潔優美的線條、簡約亮麗的色調，加上方正實用的門廊設計，構成一幅安詳美麗的畫面！門前一角掛了張吊床，傳達出濃濃的休閒度假風～
從街上的這一側，你可以看到這棟房子的規模，以及專家用木頭打造的簡約外觀。嚴密的木牆設計，為住家帶來良好的隱密性，與外圍栽種的植物更是融合得完美無匹！
美麗寬敞的花園，總少不了一座讓你暢泳的水池。採用馬賽克瓷磚來裝潢，賦予游泳池明朗愉快的地中海式情調。來一杯雞尾酒，享受一下度假村的慵懶氛圍吧～
泳池與室內空間只隔一道大型玻璃門，裡外幾無阻隔，創造出寬敞的視覺效果。空間採用混凝土與花園造景，大地色系搭配植物的活力色彩，成功塑造出天然質樸的氣質！
樓梯設計也極具簡約之美，線條及光影交織，美出了一股藝術氣圍！樓梯下的地毯創造出大地樸實的意象，與石質的階面構成絕美的呼應。
沿著樓梯到達屋頂，可以看到這座漂亮的露台。這裡既有寬廣的空間可供戶外休閒活動，同時還蓋了一座可愛的屋頂花園，夕陽西下時，來此坐擁絕美的日落美景，感受生命的美好～
室內採用開放式空間設計，令人驚嘆不已！結合餐廳、廚房和客廳多種功能，讓生活起居達到高效率。隔著一道大型玻璃滑動門，可以飽覽室外風光，可以縱入游池，生活的完美與平衡，於此達到極致！
如果你喜歡白色主調的簡約住家，絕對不能錯過以下文章：