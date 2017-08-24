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改造陰暗臥室: 一個充滿現代古典風味的高雅空間

Peggy Yu Peggy Yu
Remodelación Dormitorio Estilo Francés, Estudio Nicolas Pierry Estudio Nicolas Pierry 臥室
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家中的臥室是最私人的領域，你可以放鬆自己回到最好的狀態，可以從煩人的工作中，回到屬於自己最安心的避難所。 

所以，對臥室的設計關注度，要跟家中其他空間一樣多！看看以下這個華麗的臥室案例，從過時到摩登奢華的轉變，一起來對照看看設計前後，是否很驚人呢！

改造前：昏暗的空間

Remodelación Dormitorio Estilo Francés, Estudio Nicolas Pierry Estudio Nicolas Pierry
Estudio Nicolas Pierry

Estudio Nicolas Pierry
Estudio Nicolas Pierry
Estudio Nicolas Pierry

雖然這裡不是在拍鬼片，但實在有點太昏暗了，你可能還得眯著眼才能看清楚擺設。

設計有些過時，也沒有什麼生氣、現代的感覺。

床就突兀地在中間，沒有床頭桂，老實說吊燈也有點過時。

改造前：簡單的陳列

Remodelación Dormitorio Estilo Francés, Estudio Nicolas Pierry Estudio Nicolas Pierry
Estudio Nicolas Pierry

Estudio Nicolas Pierry
Estudio Nicolas Pierry
Estudio Nicolas Pierry

這床單與邊桌是否有點老氣，不過好險屋主找讓了我們的專家，讓它搖身一變！

下一張你就會看到十萬八千里的改變！

改造後：小而實用的空間

Remodelación Dormitorio Estilo Francés, Estudio Nicolas Pierry Estudio Nicolas Pierry 臥室
Estudio Nicolas Pierry

Estudio Nicolas Pierry
Estudio Nicolas Pierry
Estudio Nicolas Pierry

看看房間另一側，很時尚且兼顧功能性，牆面有收納的功能，並且在電視左右還有做出區隔，可以馬上辨識不同功能。

改造後：華麗變身！

Remodelación Dormitorio Estilo Francés, Estudio Nicolas Pierry Estudio Nicolas Pierry 臥室
Estudio Nicolas Pierry

Estudio Nicolas Pierry
Estudio Nicolas Pierry
Estudio Nicolas Pierry

哇！不僅裝上了新的床頭，還有精心設計的紐扣裝飾！

牆面的裝飾與線條成為視覺焦點，毛絨床頭和與家具完美的搭配。

新的吊燈也很前衛、更現代、相當吸引人。黑色的床頭燈與邊桌大小適中。一切都是完美的對稱。

改造後：這真的一樣嗎？

Remodelación Dormitorio Estilo Francés, Estudio Nicolas Pierry Estudio Nicolas Pierry 臥室
Estudio Nicolas Pierry

Estudio Nicolas Pierry
Estudio Nicolas Pierry
Estudio Nicolas Pierry

就連鏡子都是完美對稱！這個設計師混合中性和細緻的顏色和圖案，床本身有三種不同的面料，這裡的搭配是經過仔細思考與完美的組成，不能太少也不能太多！

改造後再一張

Remodelación Dormitorio Estilo Francés, Estudio Nicolas Pierry Estudio Nicolas Pierry 臥室
Estudio Nicolas Pierry

Estudio Nicolas Pierry
Estudio Nicolas Pierry
Estudio Nicolas Pierry

垂墜在大型法式門旁的窗簾，則具有另一種顏色和紋理。房間呈現奢華的氛圍！

看更多改造臥室的想法：為老公寓提升市場價的改造案：一個別緻溫暖的絕佳空間

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