改造陰暗臥室: 一個充滿現代古典風味的高雅空間

家中的臥室是最私人的領域，你可以放鬆自己回到最好的狀態，可以從煩人的工作中，回到屬於自己最安心的避難所。
所以，對臥室的設計關注度，要跟家中其他空間一樣多！看看以下這個華麗的臥室案例，從過時到摩登奢華的轉變，一起來對照看看設計前後，是否很驚人呢！
雖然這裡不是在拍鬼片，但實在有點太昏暗了，你可能還得眯著眼才能看清楚擺設。
設計有些過時，也沒有什麼生氣、現代的感覺。
床就突兀地在中間，沒有床頭桂，老實說吊燈也有點過時。
這床單與邊桌是否有點老氣，不過好險屋主找讓了我們的專家，讓它搖身一變！
下一張你就會看到十萬八千里的改變！
看看房間另一側，很時尚且兼顧功能性，牆面有收納的功能，並且在電視左右還有做出區隔，可以馬上辨識不同功能。
哇！不僅裝上了新的床頭，還有精心設計的紐扣裝飾！
牆面的裝飾與線條成為視覺焦點，毛絨床頭和與家具完美的搭配。
新的吊燈也很前衛、更現代、相當吸引人。黑色的床頭燈與邊桌大小適中。一切都是完美的對稱。
就連鏡子都是完美對稱！這個設計師混合中性和細緻的顏色和圖案，床本身有三種不同的面料，這裡的搭配是經過仔細思考與完美的組成，不能太少也不能太多！
垂墜在大型法式門旁的窗簾，則具有另一種顏色和紋理。房間呈現奢華的氛圍！
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