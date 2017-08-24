改造陰暗臥室: 一個充滿現代古典風味的高雅空間

家中的臥室是最私人的領域，你可以放鬆自己回到最好的狀態，可以從煩人的工作中，回到屬於自己最安心的避難所。

所以，對臥室的設計關注度，要跟家中其他空間一樣多！看看以下這個華麗的臥室案例，從過時到摩登奢華的轉變，一起來對照看看設計前後，是否很驚人呢！