13 款很有現代感的美麗木製露台

露台無論是大是小，都是居家一個很特別的地方，你可以在此輕鬆享受戶外休閒活動，也可以獨自安靜沈澱。在各種裝潢露台的建材中，木頭是相當受到歡迎的材料，它能夠營造出獨特的紓壓氛圍，還具有溫暖舒適的質感，同時還能和其他材質完美搭配，創造出優雅浪漫的空間感。今天我們為你選出 10 款以木頭為主調的現代風露台，保證讓你在設計自己的空間時獲得滿滿的靈感！
即使只是用木頭棚蓋來妝點露台的一部分，同樣可以創造出很有美學的效果～
木材具有歷久不衰的優雅格調，用來裝潢露台時，必須選擇能夠經得起高溫潮濕氣候考驗的木料。經過專業處理的材料，可以營造出優美溫馨的視覺效果。
如你所看到，這座露台擁有高低不同層次的設計。建築師運用不同材質的木料，來打造地板和圍牆，保留了自然的色彩，添加了對比的美感。搭配灰色系戶外傢俱，散發出現代優雅的氛圍。
現代風格的特點包括：簡潔的線條和强烈的色彩。這款露台成功融合了這樣的風格搭配，不僅具有幾何形式之美，還添加了亮眼的沙發，對映沁涼的游泳池。木製平台與周圍植物更構成完美的搭配。
木造的陽台上，擺置起木質的長椅和簡單的坐墊，便可創造優質的休閒區塊。這座陽台還添加了玻璃餐桌和金屬座椅，精緻的質感令人眼睛一亮。
如果你喜歡極簡主義風格，這款白色棚蓋搭配木作地板，絕對是你的首選！這樣的組合不僅讓空間顯得格外寬敞，白色和木質的對比更創造出極美的意象。
即使只是用綠色植物來點綴，搭配上木頭材質的桌椅和園藝木箱，就能創造出滿滿的新鮮活力感！
要讓木頭露臺更添魅力，最佳的辦法就是為它裝置起一處火爐區塊。它讓你在寒冷的夜晚仍然可以享受室外活動，石頭與金屬的結合更為空間美感加分！
如果你喜歡浪漫的氣氛，何妨在陽臺上創造出一處很有私密性的個性化空間。這座美妙的木製立方露台，任何人看了都會羡慕不已！坐在舒適的搖椅上，和著晚風及溫柔的燈光，一不小心就墜入了夢鄉～
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