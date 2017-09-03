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13 款很有現代感的美麗木製露台

Genie Chien Genie Chien
Rendering 3D: residenze in Africa, NLDigital NLDigital 露臺
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露台無論是大是小，都是居家一個很特別的地方，你可以在此輕鬆享受戶外休閒活動，也可以獨自安靜沈澱。在各種裝潢露台的建材中，木頭是相當受到歡迎的材料，它能夠營造出獨特的紓壓氛圍，還具有溫暖舒適的質感，同時還能和其他材質完美搭配，創造出優雅浪漫的空間感。今天我們為你選出 10 款以木頭為主調的現代風露台，保證讓你在設計自己的空間時獲得滿滿的靈感！

1. 覆蓋整個區域的涼棚

homify 露臺
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這座露台上方設計了大片的頂蓋，包覆起整個頂上空間。採用多種材料來打造，創造出極美的紋理和質感，是享受戶外生活的絕佳設計！

半罩式設計

Energieeffizienter Landsitz bei Bratislava, Abendroth Architekten Abendroth Architekten 露臺
Abendroth Architekten

Abendroth Architekten
Abendroth Architekten
Abendroth Architekten

即使只是用木頭棚蓋來妝點露台的一部分，同樣可以創造出很有美學的效果～

2. 木頭搭配金屬材質

Basic, Alaire Alaire 花園家具
Alaire

Alaire
Alaire
Alaire

這座露台採用木頭和金屬為主調，兩者融合出驚人的美感！戶外家俱選用簡約的設計，不必多加裝飾，便流露出現代的優雅氣質來～

3. 優美風

Terrazas y césped artificial, Quercus Jardiners Quercus Jardiners 露臺
Quercus Jardiners

Quercus Jardiners
Quercus Jardiners
Quercus Jardiners

木材具有歷久不衰的優雅格調，用來裝潢露台時，必須選擇能夠經得起高溫潮濕氣候考驗的木料。經過專業處理的材料，可以營造出優美溫馨的視覺效果。

4. 層次感設計

The shed GK Architects Ltd 花園配件與裝飾品
GK Architects Ltd

The shed

GK Architects Ltd
GK Architects Ltd
GK Architects Ltd

如你所看到，這座露台擁有高低不同層次的設計。建築師運用不同材質的木料，來打造地板和圍牆，保留了自然的色彩，添加了對比的美感。搭配灰色系戶外傢俱，散發出現代優雅的氛圍。

5. 幾何之美

Casa Altos de Trancoso, Vida de Vila Vida de Vila 庭院 Green
Vida de Vila

Vida de Vila
Vida de Vila
Vida de Vila

現代風格的特點包括：簡潔的線條和强烈的色彩。這款露台成功融合了這樣的風格搭配，不僅具有幾何形式之美，還添加了亮眼的沙發，對映沁涼的游泳池。木製平台與周圍植物更構成完美的搭配。

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6. 精緻感

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Lodo Barana Arquitetura e Interiores

Lodo Barana Arquitetura e Interiores
Lodo Barana Arquitetura e Interiores
Lodo Barana Arquitetura e Interiores

木造的陽台上，擺置起木質的長椅和簡單的坐墊，便可創造優質的休閒區塊。這座陽台還添加了玻璃餐桌和金屬座椅，精緻的質感令人眼睛一亮。

7. 白色浪漫風

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studio architettura battistelli roccheggiani

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studio architettura battistelli roccheggiani
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如果你喜歡極簡主義風格，這款白色棚蓋搭配木作地板，絕對是你的首選！這樣的組合不僅讓空間顯得格外寬敞，白色和木質的對比更創造出極美的意象。

8. 搭配花卉

Residência em Itaúna - MG, Beth Nejm Beth Nejm 露臺
Beth Nejm

Beth Nejm
Beth Nejm
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要消除生活帶來的焦慮和壓力，千萬別錯過這款設計。木頭與花卉植物是創造大自然氣氛的絕佳組合，但別忘了要勤於照顧維護喔！

9. 木質傢俱

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lab21studio

lab21studio
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即使只是用綠色植物來點綴，搭配上木頭材質的桌椅和園藝木箱，就能創造出滿滿的新鮮活力感！

10. 燈光設計

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NLDigital

NLDigital
NLDigital
NLDigital

如果你想讓你的陽臺帶些溫暖的調性，別忘了運用燈光設備，組合出一個可以欣賞夜景的浪漫地點。

11. 木頭甲板

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AR-SUS

AR-SUS
AR-SUS
AR-SUS

在這張照片中，我們看到一座包圍著綠色花園的木頭甲板。陽光灑在板面上反射出耀眼的光芒，與如茵綠意融合得完美無匹。

12. 營火裝置

Villa Escarpa, Philip Kistner Fotografie Philip Kistner Fotografie 露臺
Philip Kistner Fotografie

Philip Kistner Fotografie
Philip Kistner Fotografie
Philip Kistner Fotografie

要讓木頭露臺更添魅力，最佳的辦法就是為它裝置起一處火爐區塊。它讓你在寒冷的夜晚仍然可以享受室外活動，石頭與金屬的結合更為空間美感加分！

13. 搖椅與燈光

homify 組合屋 木頭 Wood effect
homify

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如果你喜歡浪漫的氣氛，何妨在陽臺上創造出一處很有私密性的個性化空間。這座美妙的木製立方露台，任何人看了都會羡慕不已！坐在舒適的搖椅上，和著晚風及溫柔的燈光，一不小心就墜入了夢鄉～

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