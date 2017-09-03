13 款很有現代感的美麗木製露台

露台無論是大是小，都是居家一個很特別的地方，你可以在此輕鬆享受戶外休閒活動，也可以獨自安靜沈澱。在各種裝潢露台的建材中，木頭是相當受到歡迎的材料，它能夠營造出獨特的紓壓氛圍，還具有溫暖舒適的質感，同時還能和其他材質完美搭配，創造出優雅浪漫的空間感。今天我們為你選出 10 款以木頭為主調的現代風露台，保證讓你在設計自己的空間時獲得滿滿的靈感！