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自地自建: 7 間讓你全家樂開懷的美好居所

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自地自建要注意的事情很多，你要考慮到結構，選用的材質，以及外觀造型的風格。除此之外，室內的裝潢也很重要。如果說你覺得一手包辦實在太累人，那麼請專家為你規劃設計是最理想的了!

自地自建代表你可以完全地發揮你的創意，打造出一個絕無僅有的房屋外觀。然而如果你現在空無靈感的話，不用擔心! 接下來我們將要介紹 7 間讓你全家樂開懷的美好居所，這 7 個範例絕對能提供你一些好點子!

現在就一起來看看吧!

1. 有層次感的耐看住宅

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首先要看到的這個專案結合了木頭與混凝土，各個高低層次的屋頂讓房屋的造型看起來更有趣。然而中性的色系以及簡單的結構，讓這間房子十分耐看，即使過了數十年也不會退流行。

除此之外，大片的落地窗外就是寬敞的露臺，對於喜歡陽光，以及戶外生活的人來說，實在是在好不過了!

2. 愜意又高貴

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接下來的這間兩層樓住宅外觀的結構以及用色都非常有度假的氣息，然而室內的裝潢非常地高貴，兩者之間的反差組合在一塊後不會顯得突兀，反而讓人感到更為多元。

3. 歐式莊園

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灰色的屋瓦以及白色的外牆是最為簡單經典的組合，搭配上長方形的窗戶之後，非常有幾何的美感。

4. 傳統與現代

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如果你是從遠方欣賞這間房子的話，你可能會誤以為它的風格十分傳統。然而當你走進的時候，會發現山形的屋頂之下，居然有充滿現代感的幾何框架，以及現代建築常常使用到的大片落地窗。

約莫為 53 坪的這間兩層樓住宅的室內裝潢十分高雅，採取開放式的設計更是讓全家人可以緊密連結。

5. 低彩度

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採用中性色調的建築外觀不會給人有壓迫感，而不同的方形以及長方形組合起來，展現了現代建築的美感。一樓的露臺有遮蓋的屋頂，因此全家人可以不用曝曬在陽光下，享受戶外用餐的愜意時光。

6. 大片落地窗

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大片的落地窗絕對是這間兩層樓住宅的最大特點，而為了讓斜屋頂下的閣樓能夠更為明亮，專家也特地設計了天窗。

走進屋內後，挑高的室內空間非常明亮寬敞，木頭的元素以及家中的裝潢散發著十足溫馨感，非常適合家庭居住。

7. 日式住宅

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最後這間日式住宅的外觀看似低調，然而卻非常有日系建築的美感。屋內使用了大量日本人最愛的木頭建材，而面向中庭的玻璃拉門讓屋內與室外毫無隔閡，是非常棒的設計。

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