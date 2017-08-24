自地自建: 7 間讓你全家樂開懷的美好居所

自地自建要注意的事情很多，你要考慮到結構，選用的材質，以及外觀造型的風格。除此之外，室內的裝潢也很重要。如果說你覺得一手包辦實在太累人，那麼請專家為你規劃設計是最理想的了!

自地自建代表你可以完全地發揮你的創意，打造出一個絕無僅有的房屋外觀。然而如果你現在空無靈感的話，不用擔心! 接下來我們將要介紹 7 間讓你全家樂開懷的美好居所，這 7 個範例絕對能提供你一些好點子!

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