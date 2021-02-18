9種適合放在臥室的完美植物

你喜歡植物嗎？你喜歡在閒暇之餘看看植物，對著植物發發呆嗎？相信大多數人都和我一樣，對於植物都有這一種特別的喜愛。這是一種非常純粹的喜愛，就像是在大自然裡我們可以排除雜念，放鬆身心一樣，植物就好像是大自然在城市裡的一扇扇窗，讓我們在忙碌之餘還能透口氣，回到大自然的懷抱。特別是在家裡，植物能為家中帶來新鮮的生命力，或者是將盆栽放在臥室中，能夠為你帶來綠意盎然的每一天，讓你的房間成為一個寧靜和休憩的最佳空間。
過去曾有人說把植物放臥室裡會讓空氣變不好，還說會在夜間釋放二氧化碳，完全是空穴來風，因為事實證明，二氧化碳的量微乎其微，植物反而是讓室內空氣變得更好更健康。特別是在霧霾、PM2.5這類有害空氣籠罩台灣的時刻，除了空氣清靜機，你應該毫不猶豫地擺放適合的盆栽來美化你的臥室。以下我們就要介紹給您幾個特別適合擺放在臥室，綠化你的空間的好品種，一起來看看吧！
每個人家中都應該擺上一盆植物，特別是這個：絲蘭棕櫚樹！我們對這個異國情調的棕櫚完全著迷，長型的劍形葉子為房間帶來熱帶風情。
若空間許可，絲蘭棕櫚可以長到五公尺那麼高，但也由於它非常耐割，可以依照空間來調整。
這種植物非常穩健，且很好照顧，只要定期澆水和施肥。如果光線日照充足，他們就能長久的住在你的臥室。
這是每戶都要有的經典、簡約小盆栽：蘭花。由於他象徵永恆的優雅，蘭花已成為現代家庭的主要景觀盆栽。
在臥室裡擺放蘭花，可以為空間帶來鮮豔的色彩，絕對吸引目光並且作為休憩的中心點。
對於初學者來說，臥室植物可以選擇擺放蝴蝶蘭。這種類型是非常安全，可以適應溫暖的溫度和較少的光。
因此，它也不會讓你失望，不過記得若放在臥室裡，儘量選擇靠近窗口擺放，才會有較好的光線照射。
這種不複雜、看起來很有趣又多肉的虎尾蘭，也是在我們的最愛名單上名列前茅的房間植物。
鬱鬱蔥蔥的虎尾蘭將生命力帶來房內，他非常強壯、易於維護，你根本不用太花心思在他身上。
他原產於非洲和亞洲，特性是非常耐旱、耐乾燥環境。他很需要充分的日照，若在臥室中有直接曬到太陽的窗戶是最適合的擺放處！
這種像海芋又像火鶴的植物叫做白鶴芋，他常青的狀態很容易讓家人都很留意到他。單片葉子既嫩綠、又清新簡單，可以成為空間中的一大亮點。
原本他來自環太平洋地區，因此，他們喜歡很滋潤的環境。白鶴芋需要常常澆水，才會生長的好，若乾枯就有可能在很短的時間內死掉。
有了良好的照顧，你就可以享受在春、夏季之間看到他長出鮮豔的鮮花。在此期間，還建議你可以施肥，以供給他養分。這些葉子也很喜歡黑暗、溫暖的地方，所以臥室就是這種植物完美的家。
茉莉，梔子花和非洲茉莉是放在臥室中最美妙的植物之一。
白色的花瓣能為房間帶來香氣，你也可依照此案例圖片來設計你的盆栽，讓你的房間清香又有生命力。
這些植物喜歡適中的陰涼處。所以要注意讓他們獲得足夠的水分，特別是在炎熱的夏天，用少量水噴灑葉子是非常重要的！
馬蹄蓮就像蘭花一樣，是室內植物中的絕對經典。他各種顏色的花朵，可能是白色、黃色或紅色，令人印象深刻，可以搭配你臥室的設計。
馬蹄蓮的開花季節大約是從一月到四月和夏季期間，他才會從休眠的狀態醒過來。馬蹄蓮喜歡乾燥和涼爽。如果在臥室中有足夠的光，你就可以在臥室中，享受美麗的馬蹄蓮花朵的長久陪伴。
盆景樹是一個和平和平衡的傳統象徵，所以他是房間最理想的植物之一。任何一間臥室都能找到適合其設計風格的盆景樹，透過他的細膩、精細的葉子和樹的形式呈現，將會非常搭配。
盆景樹來自亞洲的造園藝術，在近十年獲得許多德國植物愛好者的心。然而，小灌木和樹木需要大量的照顧，建議你若有足夠的時間才選擇購買他。
盆景樹需要定期地澆水、施肥和適度的光線。因為要是日照太多的話，樹會長的越快、也會越來越大。
薰衣草是最近最流行的植物之一，如果你決定把薰衣草放在臥室，你要確保的是他們要得到足夠的光線。因為這對薰衣草的芬芳與生長是最重要的。
基本上植物是喜歡待在戶外。但是，如果你能打造明亮、潮濕的環境，薰衣草也很適合放在你的臥室。
若你會定期購買新鮮的花，也許你應該為臥室選一束浪漫、俏皮的花束。不侷限任何可能性，綠草、野花和其他類型的花卉，如玫瑰、康乃馨或鬱金香，都可以改變整個臥室的氣氛。
放一束鮮花可為你房間帶來新鮮和自然感，此外，你還可以為房間帶來不同顏色的鮮花、成為有趣的焦點，現在就動身去買吧！
正如你所看到的，你房間可以選著擺放許多植物或鮮花。想想你在臥室會花多少時間照顧你的植物，並且選擇適合搭配的顏色。房間可以放盆栽嗎？房間可以放那些盆栽？相信通過今天的點子簿也解決了一些你的疑問，如果你有更多問題。也可以與我們的專家討論，可以幫助你想想如何妝點你的臥室！
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