9種適合放在臥室的完美植物

你喜歡植物嗎？你喜歡在閒暇之餘看看植物，對著植物發發呆嗎？相信大多數人都和我一樣，對於植物都有這一種特別的喜愛。這是一種非常純粹的喜愛，就像是在大自然裡我們可以排除雜念，放鬆身心一樣，植物就好像是大自然在城市裡的一扇扇窗，讓我們在忙碌之餘還能透口氣，回到大自然的懷抱。特別是在家裡，植物能為家中帶來新鮮的生命力，或者是將盆栽放在臥室中，能夠為你帶來綠意盎然的每一天，讓你的房間成為一個寧靜和休憩的最佳空間。

過去曾有人說把植物放臥室裡會讓空氣變不好，還說會在夜間釋放二氧化碳，完全是空穴來風，因為事實證明，二氧化碳的量微乎其微，植物反而是讓室內空氣變得更好更健康。特別是在霧霾、PM2.5這類有害空氣籠罩台灣的時刻，除了空氣清靜機，你應該毫不猶豫地擺放適合的盆栽來美化你的臥室。以下我們就要介紹給您幾個特別適合擺放在臥室，綠化你的空間的好品種，一起來看看吧！