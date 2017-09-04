獨特的居所： 20 座擁有平屋頂的超酷住宅！

擁有平坦屋頂的住宅，是所有現代建築中最不退流行的類型，同時也最能傳達出永恒優雅的格調，因此成為許多建築商追求的典範。平面的屋頂不僅可以提供理想的生活空間，對於環境也有著正面的影響，可以創造出平衡的視覺美感。平頂也可以作為露臺使用，對於沒有花園的住家而言，這是一項很棒的特點。今天要介紹給你 20 座擁有平坦屋頂的房子，立刻就來參觀吧！