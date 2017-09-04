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獨特的居所： 20 座擁有平屋頂的超酷住宅！

Genie Chien Genie Chien
Villa GP, frederique Legon Pyra architecte frederique Legon Pyra architecte 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
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擁有平坦屋頂的住宅，是所有現代建築中最不退流行的類型，同時也最能傳達出永恒優雅的格調，因此成為許多建築商追求的典範。平面的屋頂不僅可以提供理想的生活空間，對於環境也有著正面的影響，可以創造出平衡的視覺美感。平頂也可以作為露臺使用，對於沒有花園的住家而言，這是一項很棒的特點。今天要介紹給你 20 座擁有平坦屋頂的房子，立刻就來參觀吧！

1. 充滿個性的房子

Cascade House - Single Family House in Bürstadt, Germany, Helwig Haus und Raum Planungs GmbH Helwig Haus und Raum Planungs GmbH 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
Helwig Haus und Raum Planungs GmbH

Cascade House – Single Family House in Bürstadt, Germany

Helwig Haus und Raum Planungs GmbH
Helwig Haus und Raum Planungs GmbH
Helwig Haus und Raum Planungs GmbH

這座有著平坦屋頂的房子，一看就令人驚豔！各個區塊都經過縝密的設計，創造出來的結構體展現明亮大器的風格！

2. 未來派建築

homify 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
homify

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許多擁有平頂的房子都予人深刻的印象，堪稱簡約與奢華的完美結合。在這張照片中，你可以看到一座擁有開放寬敞空間的建築物，戶外還附設了美麗的游泳池和木製露台，令人激賞不已！

3. 傾斜設計的平頂

Fonds Gouvart, OPEN ARCHITECTES OPEN ARCHITECTES 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
OPEN ARCHITECTES

OPEN ARCHITECTES
OPEN ARCHITECTES
OPEN ARCHITECTES

這座被原始自然環境包圍的宅第，結合了創新的設計與自然的魅力。除了屋頂採用傾斜式設計，屋前還有可愛的小陽台，更添它的獨特魅力。

​4. 豪華木屋

Maison bioclimatique BBC à Montmorency, FR, Atelier d'Architecture Marc Lafagne, architecte dplg Atelier d'Architecture Marc Lafagne, architecte dplg 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
Atelier d&#39;Architecture Marc Lafagne, architecte dplg

Atelier d'Architecture Marc Lafagne, architecte dplg
Atelier d&#39;Architecture Marc Lafagne, architecte dplg
Atelier d'Architecture Marc Lafagne, architecte dplg

這座平頂住宅採用木頭為質材，打造出舒適豪華的結構體。現代式的風格設計，自帶一股自然的吸引力。

​5. 現代感公寓

Lili Wood, AMBA AMBA 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
AMBA

AMBA
AMBA
AMBA

這座兩層樓的住家，有著創新的立方體形狀和寬敞的空間，讓人一看就留下深刻的印象。透過大型玻璃窗，不僅能坐擁窗外美景，還能創造出明亮溫馨的氛圍。

​6. 傳統與現代

Maison dans les arbres, ATELIER D'ARCHITECTURE ET D'URBANISME MARTIAL ATELIER D'ARCHITECTURE ET D'URBANISME MARTIAL 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
ATELIER D&#39;ARCHITECTURE ET D&#39;URBANISME MARTIAL

ATELIER D'ARCHITECTURE ET D'URBANISME MARTIAL
ATELIER D&#39;ARCHITECTURE ET D&#39;URBANISME MARTIAL
ATELIER D'ARCHITECTURE ET D'URBANISME MARTIAL

喜愛傳統與現代交融風格的你，一定不能錯過這座平頂設計。將木材與現代建築元素相結合，兩者的優勢構成了絕佳的互補。

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​7. 完美現代優雅風

Villa GP, frederique Legon Pyra architecte frederique Legon Pyra architecte 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
frederique Legon Pyra architecte

frederique Legon Pyra architecte
frederique Legon Pyra architecte
frederique Legon Pyra architecte

這座豪華獨特的平頂屋，面積共有 75.62 坪。寬敞的露台搭配透明玻璃門窗，散發出成熟優雅的質感。明亮的照明設備更賦予它浪漫的風情。

​8. 田園自然風

Maison cubiste - Mention au Palmarès départemental de l'Architecture et de l'Aménagement du Doubs 2011 , Cléo Chatelet Architecte Cléo Chatelet Architecte 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
Cléo Chatelet Architecte

Cléo Chatelet Architecte
Cléo Chatelet Architecte
Cléo Chatelet Architecte

這棟被大自然所包圍的居所，擁有立體的造型，同時搭配不同的木頭材質，創造出和諧融洽的視覺觀感。

​9. 極簡主義

War House, Allegre + Bonandrini architectes DPLG Allegre + Bonandrini architectes DPLG 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
Allegre + Bonandrini architectes DPLG

Allegre + Bonandrini architectes DPLG
Allegre + Bonandrini architectes DPLG
Allegre + Bonandrini architectes DPLG

平頂的房子經常採用單層平房設計，長方形的外觀創造出充裕的空間感。像這座有著長排窗戶的平房，就可以獲得明亮的採光，同時盡賞周遭的美麗風光！

10. 緊臨游泳池的平房

Villa / Palm -Hills Residence / Hua-Hin / Thaïlande, LE LAB Design LE LAB Design 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
LE LAB Design

LE LAB Design
LE LAB Design
LE LAB Design

這座平頂住宅充滿了個性化的設計，建築物緊臨一座游泳池，房子的周圍有著不同的出入口，可以從每個房間直接進到戶外休閒區。

​11. 自然和創新

MAISON L33, Cendrine Deville Jacquot, Architecte DPLG, A²B2D Cendrine Deville Jacquot, Architecte DPLG, A²B2D 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
Cendrine Deville Jacquot, Architecte DPLG, A²B2D

Cendrine Deville Jacquot, Architecte DPLG, A²B2D
Cendrine Deville Jacquot, Architecte DPLG, A²B2D
Cendrine Deville Jacquot, Architecte DPLG, A²B2D

這是一座與大自然共生的完美住家。方塊型的外觀結合木頭材質，創造出現代與傳統交融的迷人風格，是專為愛好自然者而設計。

​12. 現代式住家

Maison à toit plat contemporaine, CMD Maisons Florène CMD Maisons Florène
CMD Maisons Florène

CMD Maisons Florène
CMD Maisons Florène
CMD Maisons Florène

多層的平頂房子有著四個房間，內部的生活空間也相當寬敞，提供住戶高水平的生活機能，是平頂住宅的好例子。

​13. 靈感來自包豪斯的設計

Neubau eines Einfamilienhaus, Ingenieurbüro für Planung und Projektmanagement Hangs Ingenieurbüro für Planung und Projektmanagement Hangs 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
Ingenieurbüro für Planung und Projektmanagement Hangs

Ingenieurbüro für Planung und Projektmanagement Hangs
Ingenieurbüro für Planung und Projektmanagement Hangs
Ingenieurbüro für Planung und Projektmanagement Hangs

這座設計得相當簡約的宅第，靈感來自德國藝術及建築學校包豪斯，具有 Bauhaus 的獨特美學。簡潔的線條和經典的顏色，堪稱完美的典範。

​14. 現代立體主義

SOLUTION 3D EN ARCHITECTURE, DEC-DESIGN DEC-DESIGN 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
DEC-DESIGN

DEC-DESIGN
DEC-DESIGN
DEC-DESIGN

簡潔的立方體外觀，呈現低調奢華感。狹長的窗戶設計，提供住戶絕佳的隱私感。

​15. 對比的運用

Maison | Carry-le-Rouet, Christian Fares Christian Fares 房子
Christian Fares

Christian Fares
Christian Fares
Christian Fares

這座極簡式的平頂房屋，結合了地中海風格與現代建築的特色。面臨街道的這一面採用狹窄的窗口，確保住戶的最佳隱私性，其餘的部分則採取開放式設計，鄉間的美景可以一覽無遺。

​16. 現代家庭最愛

Atriumhaus im Grünen, Gritzmann Architekten Gritzmann Architekten 房子
Gritzmann Architekten

Gritzmann Architekten
Gritzmann Architekten
Gritzmann Architekten

平頂的房屋是讓一家老小生活舒適的最佳設計。在這張照片中，你可以看到開了許多門窗，讓室內顯得格外開敞明亮。同時戶外還有花園池塘，讓全家享有充足的休閒空間。

17. ​屋頂游泳池

MAISON CARDAILLAC, Hugues Tournier Architecte Hugues Tournier Architecte 房子
Hugues Tournier Architecte

Hugues Tournier Architecte
Hugues Tournier Architecte
Hugues Tournier Architecte

在屋頂上打造露天游泳池，可以享受陽光的暖意和泡水的清涼。超棒的自家 SPA ，讓人羨慕到極點！

​18. 兩層樓的現代住家

homify 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
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這座平頂屋採用令人印象深刻的立體形狀，內部有著各種現代化的設施，戶外還有壯麗的花園景色。

​19. 建築傑作

Maison contemporaine en bordure de ville, OPEN ARCHITECTES OPEN ARCHITECTES 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
OPEN ARCHITECTES

OPEN ARCHITECTES
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由植物所包圍的這座平頂房子，一看就吸睛無比。外觀是簡約的立方體，搭配沈穩的灰色調顯得相當氣派。

20. 復古的韻味

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平頂的房屋不一定要設計得很有現代感。這棟採用磚塊為主要建材的住宅，迷人的復古外觀就令人一見傾心。

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