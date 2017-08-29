郊區別墅: 擁有超別緻設計，充滿木質溫暖的好空間

坐落在郊區的別墅讓你可以呼吸加新鮮的空氣，享受更寬敞的生活空間，對於人數眾多的家庭來說是非常理想的居住環境。這一本點子簿將要帶你前往波蘭的郊區，欣賞一間結合傳統與現代元素的寬敞別墅。這間別墅的結構有典型的鄉間風味，然而像是落地窗等元素，皆為房子注入了現代感。走進室內之後，大量的木材讓房子內散發著木質的溫暖，這樣的生活空間讓人可以盡情享受愜意的生活。
現在就出發一起欣賞這間郊區別墅吧!
寬敞的戶外空間讓孩子們可以盡情地跑跳，對於熱愛園藝工作的人來說，是可以每日拈花惹草的好空間。
別墅的外觀乍看之下非常有歐洲傳統鄉間房屋的味道，設計師混搭木頭以及混凝土，再加上玻璃的元素，讓房子穩重又有輕盈的魅力。
走進屋內，淺色系的木頭地板讓人立刻卸下心房，挑高的天花板更是讓人的心胸感到更加舒暢。
室內的裝潢非常地現代，各個設計家具組合在一塊，和諧又美麗。除此之外，像是沒有扶手的樓梯，都是讓人感到驚喜的小細節。
開放式的設計非常適合現代人的生活，專家沒有使用厚實的牆面做阻隔，每個生活區域都更加緊密連結。
除了房子本身的設計以及裝潢，被綠意環繞更是這間別墅最棒的特色。
夜幕低垂之時，別墅的外觀有了另外一種風味。
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