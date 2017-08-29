郊區別墅: 擁有超別緻設計，充滿木質溫暖的好空間

坐落在郊區的別墅讓你可以呼吸加新鮮的空氣，享受更寬敞的生活空間，對於人數眾多的家庭來說是非常理想的居住環境。這一本點子簿將要帶你前往波蘭的郊區，欣賞一間結合傳統與現代元素的寬敞別墅。這間別墅的結構有典型的鄉間風味，然而像是落地窗等元素，皆為房子注入了現代感。走進室內之後，大量的木材讓房子內散發著木質的溫暖，這樣的生活空間讓人可以盡情享受愜意的生活。

現在就出發一起欣賞這間郊區別墅吧!