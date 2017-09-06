11 間使用大量玻璃的驚人房子

大片的玻璃總是給人一種奢華的感覺，可以為房子帶來不一樣的風情。如果說房子的玻璃窗很高的話，大量的自然光可以進駐室內，讓房間內洋溢著美麗的光線。清理玻璃也比清理其他的建材還要來的容易，如果自己辦不到的話，專業的人士都能提供協助。

接下來我們要為你介紹 11 間使用了大量玻璃的房子，這些房子的設計以及外型絕對會讓你大感驚艷。除此之外，雖然這些房子用上了大量玻璃窗，卻依舊能擁有足夠的隱私…

一起來看看吧~