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11 間使用大量玻璃的驚人房子

ROBIN – HOMIFY ROBIN – HOMIFY
Haus Jacobs, Innenarchitektur Berlin Innenarchitektur Berlin 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
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大片的玻璃總是給人一種奢華的感覺，可以為房子帶來不一樣的風情。如果說房子的玻璃窗很高的話，大量的自然光可以進駐室內，讓房間內洋溢著美麗的光線。清理玻璃也比清理其他的建材還要來的容易，如果自己辦不到的話，專業的人士都能提供協助。

接下來我們要為你介紹 11 間使用了大量玻璃的房子，這些房子的設計以及外型絕對會讓你大感驚艷。除此之外，雖然這些房子用上了大量玻璃窗，卻依舊能擁有足夠的隱私…

一起來看看吧~

1. 美麗的庭院

Mehrgenerationenhaus, 21-arch GmbH 21-arch GmbH 房子
21-arch GmbH

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21-arch GmbH
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有著斜屋頂的房子用上了不同的建材，在不同色階的灰色之中，木頭成為最柔軟的點綴。面對庭院小池子的牆面幾乎以玻璃落地窗組合而成，有點反射感的玻璃讓外人無法清楚窺探室內的動態。

2. 白色的現代住宅

Objekt 254, meier architekten zürich meier architekten zürich 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片 White
meier architekten zürich

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這座建築有著既夢幻又大膽前衛的設計，讓人印象深刻。上層突出的區塊用上了大量玻璃，讓房子更有透明度。可以開關的百葉窗則讓屋主保有絕佳的隱私。

3. 組合屋

Haus Jacobs, Innenarchitektur Berlin Innenarchitektur Berlin 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
Innenarchitektur Berlin

Innenarchitektur Berlin
Innenarchitektur Berlin
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組合屋的建築物也可以獨特又美麗，這間房子就是最佳的範例。選擇用組合屋的方式蓋房子的業主與專家的目的是與自然和諧共處，房子用木頭與玻璃製造而成，冷暖融合在一塊，取得絕佳平衡。由於玻璃是做成拉門，因此讓室內與戶外的界線變得模糊。

4. 反射的窗戶

Wohnhaus Dielsdorf, L3P Architekten ETH FH SIA AG L3P Architekten ETH FH SIA AG 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
L3P Architekten ETH FH SIA AG

L3P Architekten ETH FH SIA AG
L3P Architekten ETH FH SIA AG
L3P Architekten ETH FH SIA AG

這間住宅的結構十分銳利，專家以玻璃搭配塑鋼與混凝土結構，不同大小的玻璃被黑色的混凝土包覆著，超級有個性。特別有趣的是，窗戶的面積是地板面積的兩倍以上!

5. 平房

Privat Haus St. Gilgen, Austria, SilvestrinDesign SilvestrinDesign 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
SilvestrinDesign

SilvestrinDesign
SilvestrinDesign
SilvestrinDesign

當我們聽到平房這兩字的時候，那六零年代不起眼的建築物應該早在腦中消失。這間平房的天花板十分高聳，是現代洋房的絕佳典範。少許的木頭元素搭配透明的外牆，通透之餘又有隱私感。

6. 往內縮的設計

VILLA HOLLYWOOD, LEE+MIR LEE+MIR 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
LEE+MIR

LEE+MIR
LEE+MIR
LEE+MIR

為了可以欣賞到壯觀的山谷，建築師以大量的玻璃取代牆面，進而打造出一座超級壯觀的建築物。專家將窗戶以及滑動門對著南方開放，而巨大的結構也讓路上的人或是鄰居無法窺室內部。

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7. 老屋改造

Gärtnerhaus, 28 Grad Architektur GmbH 28 Grad Architektur GmbH 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
28 Grad Architektur GmbH

28 Grad Architektur GmbH
28 Grad Architektur GmbH
28 Grad Architektur GmbH

這間房子原本是間 1921 年蓋的住宅，專家以大玻璃窗作為主要的建築特色。在建築物中間的玻璃主體讓室內的陽光充沛，也能讓居者與自然融合。

8. 金屬框架

Einfamilienhaus D, Architekturbüro Dongus Architekturbüro Dongus 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
Architekturbüro Dongus

Architekturbüro Dongus
Architekturbüro Dongus
Architekturbüro Dongus

金屬的框架框起玻璃的拉門，讓這間黑色外型的平房更有個性，房子也更有開放感。

9. 上寬下窄

Haus mit Blick über Ulm, Kauffmann Theilig & Partner, Freie Architekten BDA Kauffmann Theilig & Partner, Freie Architekten BDA 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
Kauffmann Theilig &amp; Partner, Freie Architekten BDA

Kauffmann Theilig & Partner, Freie Architekten BDA
Kauffmann Theilig &amp; Partner, Freie Architekten BDA
Kauffmann Theilig & Partner, Freie Architekten BDA

以較窄的灰色結構作為下部的建築體，寬且不規則的二樓有著白色的線條，顏色的對比讓人從遠方就看到這間房子

10. 老別墅變身

Villa am Rhein – Straßenansicht, Architekturbüro Lehnen Architekturbüro Lehnen 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
Architekturbüro Lehnen

Architekturbüro Lehnen
Architekturbüro Lehnen
Architekturbüro Lehnen

這間三零年代的老建築以混凝土以及玻璃，展現了全新的生命。這間老別墅的新造型十分現代，連結庭院的露臺提供全家人優閒度過午後的好空間。雖然說專家賦予了現代的元素，依舊保留了老式的魅力。

11. 木屋

Moderner Holzhaus Bausatz: "KUBU", THULE Blockhaus GmbH - Ihr Fertigbausatz für ein Holzhaus THULE Blockhaus GmbH - Ihr Fertigbausatz für ein Holzhaus 層疊式原木屋
THULE Blockhaus GmbH – Ihr Fertigbausatz für ein Holzhaus

THULE Blockhaus GmbH - Ihr Fertigbausatz für ein Holzhaus
THULE Blockhaus GmbH – Ihr Fertigbausatz für ein Holzhaus
THULE Blockhaus GmbH - Ihr Fertigbausatz für ein Holzhaus

這間木屋提供了寬敞的生活空間，沒有任何牆面的區域讓你可以透過玻璃窗，盡情與大自然接觸，並且沐浴在陽光的溫暖之中。這樣美好的設計，讓人彷彿置身在度假村一樣。

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