郊區的透天別墅: 一間擁有美麗池塘與庭院的現代住宅

透天別墅是許多人心中的理想住宅，挑高的天花板、屬於自己的庭院以及停車場，還有完全獨立的生活空間，這些特點都是透天別墅的致命吸引力。

接下來我們將要帶大家欣賞一間位在郊區的透天別墅，這間橙色的房子擁有獨立的大庭院，美麗的池塘是絕佳的點綴。走進室內後，超級挑高的天花板以及大片的落地窗讓室內寬敞又明亮。不管是居者或者是來訪的客人，心情與精神都會更加舒暢。

現在就讓我們欣賞這間透天別墅的細節吧!