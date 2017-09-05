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郊區的透天別墅: 一間擁有美麗池塘與庭院的現代住宅

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Greensleeves, DUA Architecture LLP DUA Architecture LLP 餐廳
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透天別墅是許多人心中的理想住宅，挑高的天花板、屬於自己的庭院以及停車場，還有完全獨立的生活空間，這些特點都是透天別墅的致命吸引力。

接下來我們將要帶大家欣賞一間位在郊區的透天別墅，這間橙色的房子擁有獨立的大庭院，美麗的池塘是絕佳的點綴。走進室內後，超級挑高的天花板以及大片的落地窗讓室內寬敞又明亮。不管是居者或者是來訪的客人，心情與精神都會更加舒暢。

現在就讓我們欣賞這間透天別墅的細節吧!

池塘

Greensleeves Entrance and Fish Pond DUA Architecture LLP 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
DUA Architecture LLP

Greensleeves Entrance and Fish Pond

DUA Architecture LLP
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入口處的地方有一個小池塘，石頭以及流水的造景讓人還沒進到室內就感受到無窮的生命力。

外觀

Greensleeves Exterior One DUA Architecture LLP 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
DUA Architecture LLP

Greensleeves Exterior One

DUA Architecture LLP
DUA Architecture LLP
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往後退幾步，你可以看到這間透天別墅有多種的層次。

不管是橘色的深淺變化，或者是石材與混凝土的搭配，都讓別墅的外觀更加豐富，然而卻不會與周遭的景色形成落差。

潔白的空間

Greensleeves Dining Room One DUA Architecture LLP 餐廳
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Greensleeves Dining Room One

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挑高的天花板以及白色的牆面讓人不管是視覺或是感受上都感到清新暢快，在這樣寬敞的空間中，設計師沒有填滿每一個區域，適度的留白讓整體空間更加舒適。

另外一個角度

Greensleeves Dining Room Two DUA Architecture LLP 餐廳
DUA Architecture LLP

Greensleeves Dining Room Two

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弧形的設計

Greensleeves Entrance Hall DUA Architecture LLP 現代風玄關、走廊與階梯
DUA Architecture LLP

Greensleeves Entrance Hall

DUA Architecture LLP
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弧形的設計讓生活空間更為柔軟，利用玻璃作為隔間，每個領域不會過於阻隔。

浴室

Greensleeves Bathroom DUA Architecture LLP 現代浴室設計點子、靈感&圖片
DUA Architecture LLP

Greensleeves Bathroom

DUA Architecture LLP
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中性色系的浴室簡單又舒適，牆面的長形窗戶讓自然光可以進駐室內，讓沐浴的區域維持乾爽。

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陽台

Greensleeves Balcony DUA Architecture LLP 露臺
DUA Architecture LLP

Greensleeves Balcony

DUA Architecture LLP
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鋪上木頭甲板的陽台可以觀賞到外頭的自然景色，以透明玻璃取代圍牆，視覺更為廣闊。

安全性佳

Greensleeves Exterior Four DUA Architecture LLP 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
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Greensleeves Exterior Four

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最後讓我們走到房子的外頭。你會看到確保別墅屋主的安全性的柵欄以及木頭的圍牆。除此之外，種植的大樹也成為天然的屏障，確保屋內的人的隱私不會被窺探。

延伸閱讀: 現代風別墅: 一間擁有車庫與寬敞戶外空間的 188 坪好居所

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