混凝土是被非常廣泛使用的建材，便宜但是具有可塑性，因此非常有魅力。利用混凝土 DIY 也非常適合初學者，只需要通過簡單幾步驟就可以得到超級棒的成品。

今天我們想要為你教學如何用混凝土製作可以擺放在庭院中或是室內的植物盆栽，只需要簡單的六個步驟，你就可以打造出不同大小以及獨特造型的植物盆栽。你還可以利用貝殼或是玻璃製品做裝飾，讓你的作品更加完美。

不管你是想要製作仙人掌的小容器或是大型植物的盆栽，你都可以藉由 DIY 的方式找到不同的樂趣。

正式開始之前，你只需要準備:

- 水泥 (從五金行或是網路商店購買)

- 廚房或是工作用的手套

- 石蠟油或其他潤滑劑

- 紙杯之類的模具或是珍珠紙板

- 水桶

- 玻璃鱗片，玻璃珠，貝殼，鵝卵石

- 塑膠薄膜或是塑膠袋

- 大頭針

- 砂紙

準備好了嗎? 一起動手做吧!