混凝土是被非常廣泛使用的建材，便宜但是具有可塑性，因此非常有魅力。利用混凝土 DIY 也非常適合初學者，只需要通過簡單幾步驟就可以得到超級棒的成品。
今天我們想要為你教學如何用混凝土製作可以擺放在庭院中或是室內的植物盆栽，只需要簡單的六個步驟，你就可以打造出不同大小以及獨特造型的植物盆栽。你還可以利用貝殼或是玻璃製品做裝飾，讓你的作品更加完美。
不管你是想要製作仙人掌的小容器或是大型植物的盆栽，你都可以藉由 DIY 的方式找到不同的樂趣。
正式開始之前，你只需要準備:
- 水泥 (從五金行或是網路商店購買)
- 廚房或是工作用的手套
- 石蠟油或其他潤滑劑
- 紙杯之類的模具或是珍珠紙板
- 水桶
- 玻璃鱗片，玻璃珠，貝殼，鵝卵石
- 塑膠薄膜或是塑膠袋
- 大頭針
- 砂紙
準備好了嗎? 一起動手做吧!
為了要讓完成的盆栽的尺寸以及形狀精確度更高，你要準備一個外模與內模，兩個應該要有相同的形狀，但尺寸不同。較小的尺寸與較大的模之間要留下約 5 厘米的空間，然後在中間填滿水泥，接著確認固定大頭針的厚度。如果要製造尺寸超過 60 厘米高度與寬度的特大號盆栽，請確認厚度至少要有 7.5 厘米。
除了用紙版製作模具之外，你也可以用紙杯或是衛生紙的紙捲筒作為模具使用。
接下來你要在要放水泥的模具內灑一點石蠟油或是其他潤滑劑，這樣完成之後能夠更順利地拿出水泥盆栽。如果你是用玻璃模具的話當你從模具中拿出水你的時候，可以防止玻璃碎裂。
在混和水泥的時候，應該要戴上厚實的手套保護雙手。將水泥放進去水桶裡(最好是選用高強度的水泥)，然後依次加水，同時不斷地攪拌。請確認你混和的比例是正確的，通常你在水泥的包裝上可以找到正確的說明。
攪拌水泥的時候，你還可以在裡面添加玻璃碎片，石頭，貝殼，珍珠或其他裝飾材料。 有了這個，你可以在植物盆栽上創造出美麗的效果。
盆栽要怎樣擺放才美? 讓我們的專家協助你!
攪拌好水泥之後，現在要把水泥慢慢地以及均勻地倒進去外模的底部，而這樣盆栽的底部就完成了。如果你的盆栽要有排水孔的話，你可以現在把鵝卵石到下去，或是之後再鑽幾個洞，但是要在水泥乾燥後再等個兩天。
接著用抹刀將水泥抹平，然後把內模放進去攪拌過後的水泥內，然後把它們壓在水泥上到盆栽該有的厚度。容器的底部與側面的厚度應該要差不多，但是底端可以比側面還要厚一些，這樣你的植物盆栽才會穩。然後再把剩下的水泥倒進兩個模具之間，你可以用抹刀推平水泥，以避免氣泡的形成。
完成了之後，你所需要的就是一些耐心。你的露台盆栽必須要小心地包在防水的塑膠布或是袋子裡面，然後靜置 36 小時，這也要注意水泥包裝上寫的時間。
之後可以用刀子做測試，看看水泥是不是已經完全乾掉定型。如果說刀子還可以插入盆栽的話，代表水泥還是太濕，必須要放置更長的時間。
當混凝土乾燥時，您可以慢慢地從模具中釋放出植物桶。 您可以輕鬆地從桶中的紙板中取出模具。 使用砂紙可以使表面光滑。
完成之後，盆栽要再徹底放乾一整週。然後你應該要用濕海綿或是布每天擦拭盆栽一次，直到顏色變暗。而當盆栽已經放乾兩天以上之後，你就可以在底部鑽排水孔了。
希望大家都能夠從 DIY 中找到無窮樂趣喔!