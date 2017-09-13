質樸又奢華! 一間擁有絕美露臺庭院的舒適平房

如果你想到平房，腦中浮現的還是鄉下那過時的房屋造型的話，那落伍的就是你! 今天我們要介紹的平房位在墨西哥，專家結合了質樸與奢華的元素，讓這間平房既有傳統的味道，又有獨特的造型。在這間平房裡，最令人羨慕的絕對是那美麗的露臺與庭院。而緊鄰著戶外空間，僅以玻璃窗隔開的用餐區超級愜意，讓人胃口大開!

趕快讓我們出發到墨西哥，欣賞這間舒適的平房吧~