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質樸又奢華! 一間擁有絕美露臺庭院的舒適平房

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Roble, MARIANGEL COGHLAN MARIANGEL COGHLAN 廚房
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如果你想到平房，腦中浮現的還是鄉下那過時的房屋造型的話，那落伍的就是你! 今天我們要介紹的平房位在墨西哥，專家結合了質樸與奢華的元素，讓這間平房既有傳統的味道，又有獨特的造型。在這間平房裡，最令人羨慕的絕對是那美麗的露臺與庭院。而緊鄰著戶外空間，僅以玻璃窗隔開的用餐區超級愜意，讓人胃口大開! 

趕快讓我們出發到墨西哥，欣賞這間舒適的平房吧~

大片的玻璃窗戶

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為了讓室內以及戶外沒有隔閡感，專家安裝了多扇的落地窗，這樣不僅可以讓室內更為明亮，也讓兩種不同的生活領域更能結合在一塊。

打開大門吧!

Roble, MARIANGEL COGHLAN MARIANGEL COGHLAN 現代風玄關、走廊與階梯
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木頭的大門是不是讓你聯想到酒莊的氛圍呢?

非常有古味的設計，讓人好想闖入了時光隧道一樣，也好期待看到室內的裝潢…

先來用個餐吧!

Roble, MARIANGEL COGHLAN MARIANGEL COGHLAN 餐廳
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木頭的長桌搭配上絨布的座椅，原以為會十分不搭嘎，沒想到卻意外地和諧。

接下來，到客廳聊聊天

Roble, MARIANGEL COGHLAN MARIANGEL COGHLAN 现代客厅設計點子、靈感 & 圖片
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充滿開放感的客廳上擺放了米色系的家具，以中性色調為主的空間裡頭，畫面好柔和，心情也更加放鬆了…

讓陽光灑在你臉上

Roble, MARIANGEL COGHLAN MARIANGEL COGHLAN 廚房
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剛才我們看到的是正式的用餐區，而這個窗邊的圓桌則是較為放鬆的品茶區。你可以在此用早餐，也能在夜幕低垂之時，喝一杯紅酒。

另外一個角度

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童話般的廚房

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木頭的流理檯面十分精緻，搭配上亮眼的天藍色油漆，這間童話般的廚房非常多采多姿。

獨特的壁紙

Roble, MARIANGEL COGHLAN MARIANGEL COGHLAN 臥室
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壁紙是妝點家中的好幫手，而這間臥室貼上了條紋壁紙，非常有英倫風的味道…

歡迎下次再來

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最後讓我們看看這美麗的圓拱型的設計，雖然有古典建築的結構，但卻又呈現現代的精神。這間平房的每個小細節，似乎都非常值得偷學起來呢!

延伸閱讀: 超時尚平房：一個純白透亮的通透系現代居所

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