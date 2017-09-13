質樸又奢華! 一間擁有絕美露臺庭院的舒適平房

如果你想到平房，腦中浮現的還是鄉下那過時的房屋造型的話，那落伍的就是你! 今天我們要介紹的平房位在墨西哥，專家結合了質樸與奢華的元素，讓這間平房既有傳統的味道，又有獨特的造型。在這間平房裡，最令人羨慕的絕對是那美麗的露臺與庭院。而緊鄰著戶外空間，僅以玻璃窗隔開的用餐區超級愜意，讓人胃口大開!
趕快讓我們出發到墨西哥，欣賞這間舒適的平房吧~
為了讓室內以及戶外沒有隔閡感，專家安裝了多扇的落地窗，這樣不僅可以讓室內更為明亮，也讓兩種不同的生活領域更能結合在一塊。
木頭的大門是不是讓你聯想到酒莊的氛圍呢?
非常有古味的設計，讓人好想闖入了時光隧道一樣，也好期待看到室內的裝潢…
木頭的長桌搭配上絨布的座椅，原以為會十分不搭嘎，沒想到卻意外地和諧。
充滿開放感的客廳上擺放了米色系的家具，以中性色調為主的空間裡頭，畫面好柔和，心情也更加放鬆了…
剛才我們看到的是正式的用餐區，而這個窗邊的圓桌則是較為放鬆的品茶區。你可以在此用早餐，也能在夜幕低垂之時，喝一杯紅酒。
木頭的流理檯面十分精緻，搭配上亮眼的天藍色油漆，這間童話般的廚房非常多采多姿。
壁紙是妝點家中的好幫手，而這間臥室貼上了條紋壁紙，非常有英倫風的味道…
最後讓我們看看這美麗的圓拱型的設計，雖然有古典建築的結構，但卻又呈現現代的精神。這間平房的每個小細節，似乎都非常值得偷學起來呢!
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