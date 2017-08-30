長形屋: 7 間克服先天條件的明亮通風獨棟房 (含室內圖!)

一般人想到長形屋的時候，都會覺得這樣的房子陰暗且格局不佳。然而只要找到了設計師，他們能夠發揮最大的創意，讓長形屋不僅明亮有神，還寬敞通風。如果說你家的老房子也是這樣先天條件不佳的長形屋的話，這次我們為你整理了 7 間克服先天條件的明亮通風獨棟房。這些成功的長形屋範例將能夠提供你許多重新改造裝潢的好點子，現在就一起來看看!