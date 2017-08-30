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長形屋: 7 間克服先天條件的明亮通風獨棟房 (含室內圖!)

ROBIN – HOMIFY ROBIN – HOMIFY
Tsubomi House (Tokyo Bud House), FLAT HOUSE FLAT HOUSE 房子
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一般人想到長形屋的時候，都會覺得這樣的房子陰暗且格局不佳。然而只要找到了設計師，他們能夠發揮最大的創意，讓長形屋不僅明亮有神，還寬敞通風。如果說你家的老房子也是這樣先天條件不佳的長形屋的話，這次我們為你整理了 7 間克服先天條件的明亮通風獨棟房。這些成功的長形屋範例將能夠提供你許多重新改造裝潢的好點子，現在就一起來看看!

1. 墨西哥的獨特長形屋

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Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
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利用混凝土蓋成的長形屋非常有現代感，而且還帶有奢華的味道。房子內最獨特的設計無非是臥室中的室內玻璃小庭院!

利用挑高天花板所做出的夾層設計延伸了生活區域，也因為落地窗而明亮動人。

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Taller Estilo Arquitectura

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點此看更多細節: 怪趣味墨西哥風情：樓中樓藝文時尚住宅

2. 斜屋頂的家

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藤原・室　建築設計事務所

藤原・室　建築設計事務所
藤原・室　建築設計事務所
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這間看起來迷你可愛的長形屋不僅地形狹長，而且還變形! 為了克服這樣的劣勢，專家規劃了空中走廊，以及可以提供浴室明亮光線的中庭。

中庭的設計讓公共領域也能洋溢著明亮的自然光

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藤原・室　建築設計事務所

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藤原・室　建築設計事務所
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空中走道連結不同的生活空間

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藤原・室　建築設計事務所

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2. 老屋改造

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(주)건축사사무소 더함 / ThEPLus Architects

(주)건축사사무소 더함 / ThEPLus Architects
(주)건축사사무소 더함 / ThEPLus Architects
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接下來這間純白的長形屋在改造之前是以紅磚蓋成，一點也不引人注目的老房子。專家為了讓室內更為明亮，特地規劃了引光入室的。除此之外，像是樓梯下等空間也被妥善利用成為收納的區域，家中的機能非常強大。

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家中的私人圖書館因為天窗的設計而一點也不陰暗。

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(주)건축사사무소 더함 / ThEPLus Architects

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(주)건축사사무소 더함 / ThEPLus Architects

4. 斜坡上的家

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位在韓國，這間斜坡上的家也是由老屋改造而成。屋內的風格非常簡單，充滿了家的溫馨感。

房子的結構

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純白的色系讓室內更加明亮，是長形屋的基本用色。

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5. 怪形狀的家

Tsubomi House (Tokyo Bud House), FLAT HOUSE FLAT HOUSE 房子
FLAT HOUSE

Tsubomi House (Tokyo Bud House)

FLAT HOUSE
FLAT HOUSE
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揮別韓國，我們帶你來到日本。

這間怪形狀的家利用高玻璃窗的設計讓屋內洋溢自然光，而淺色系的木頭也讓空間感更家。

利用天花板的高度做出夾層的空間，卻一點也沒有壓迫感。

Tsubomi House (Tokyo Bud House), FLAT HOUSE FLAT HOUSE 房子
FLAT HOUSE

Tsubomi House (Tokyo Bud House)

FLAT HOUSE
FLAT HOUSE
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6. 工業風結合別緻設計

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今井賢悟建築設計工房

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外表看起來純淨可人，室內則一半走工業風的路線，一半別緻溫馨。這樣有兩種風格的家，更有層次又豐富。

樓梯間的設計超級簡約有個性!

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今井賢悟建築設計工房

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點此看更多細節: 白色長形屋: 一間結合工業風與別緻設計的日系居所

7. 時尚度爆錶!

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deline architecture consultancy &amp; construction

STH – Stairhouse

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壓軸的這間長形屋位在越南，不凡的外觀讓所有人都想停下腳步欣賞。

走進室內後，工業風的裝潢時尚度破錶，而且超級有個性!

窗戶的獨特設計，讓屋內的光影像是藝術品一樣

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