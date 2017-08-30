9 間超有品味的現代風平房

大多數人喜歡住平房的原因不外乎是不用爬樓梯，而且通常單層的平房常會讓人聯想到質樸的鄉間情懷。然而現在的建築技術以及設計有非常多的變化，因此即使是平房，也可以展現絕佳的品味與現代感。

這一本點子簿所要介紹的 9 間平房從裡到外都散發著現代感，而且你可以看到專家們的獨特品味。這些房子不僅外觀充滿魅力，室內的設備也很齊全。