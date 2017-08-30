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9 間超有品味的現代風平房

ROBIN – HOMIFY ROBIN – HOMIFY
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大多數人喜歡住平房的原因不外乎是不用爬樓梯，而且通常單層的平房常會讓人聯想到質樸的鄉間情懷。然而現在的建築技術以及設計有非常多的變化，因此即使是平房，也可以展現絕佳的品味與現代感。

這一本點子簿所要介紹的 9 間平房從裡到外都散發著現代感，而且你可以看到專家們的獨特品味。這些房子不僅外觀充滿魅力，室內的設備也很齊全。

1. 有中庭的組合式平房

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Luciano Kruk arquitectos

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Luciano Kruk arquitectos
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首先看到的這間平房採用了俐落的長形結構，組合式的設計施工期短，因此造價也相對便宜。

雖然說是組合屋，但是房子的質感超棒，中庭的設計更是大加分!

2. 熱帶風情

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TOAR INGENIERIA Y DISEÑO

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接下來看到的這間平房雖然同樣非常有個性，然而搭配的植物非常有熱帶的風情，讓人感到無限的熱力。迎著院子的露臺，更是讓全家人可以開心享受戶外時光的好地方。

3. 黑色平房

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Architekturbüro Dongus

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黑色總是給人強烈的印象，並且非常有個性。搭配上大片的玻璃落地窗，這絕對是一間展現了現代建築精隨的絕美住所。

4. 純白色系

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與剛才看到的黑色截然不同，這間純白色系的平房造型非常有變化，方形的結構是室內的生活區域，斜頂的區域則是不會過於炙熱的露臺區，超級完美!

5. 黑與白

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ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT

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ALEXANDER ZHIDKOV ARCHITECT
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黑與白是展現簡約風格的絕佳組合，在加上了玻璃的元素後，充滿通透感。

6. 一覽無遺

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ROMERO DE LA MORA

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接下來這間平房最大的特色想必就是讓室內一覽無遺的大片玻璃窗。屋內的每件家具都經過精心的挑選，組合起來非常和諧，燈光照明則讓家裡更為溫馨。

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7. 木頭的元素

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Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

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想要為現代風的家注入溫度，最好的方法就是使用木頭。這間平房以混凝土作為主要的建材，搭配木頭拉門等小細節，整體感十分柔和。

8. 極致簡約

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VISMARACORSI ARQUITECTOS

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白色的外牆看起來超級潔淨，加上俐落的線條，這間平房展現了極致簡約的態度。

9. 有泳池的平房

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MODULAR HOME

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跟第一間平房一樣，最後這間房子也是組合式的。為了呈現出度假的風情，專家設計了木頭遮陽棚，以及將單面牆漆上橙色，簡單卻又不失特色。

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