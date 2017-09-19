獨棟別墅：12 種讓你渾身時尚感的現代設計

獨棟別墅是最受到歡迎的別墅類型，因為比起連棟的別墅，這樣子的格局四周不與鄰居相連，所以可以擁有絕對獨立的庭院以及車庫。建造一間別墅最大的樂趣就是你可以自己決定房子的外觀與風格，例如如果你深愛現代風的話，你就可以賦予別墅一個充滿現代感的面貌。

這本點子簿將要介紹 12 種讓你住進去渾身都會充滿時尚感的現代風獨棟別墅，一起來欣賞這些好設計！