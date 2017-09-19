獨棟別墅：12 種讓你渾身時尚感的現代設計

獨棟別墅是最受到歡迎的別墅類型，因為比起連棟的別墅，這樣子的格局四周不與鄰居相連，所以可以擁有絕對獨立的庭院以及車庫。建造一間別墅最大的樂趣就是你可以自己決定房子的外觀與風格，例如如果你深愛現代風的話，你就可以賦予別墅一個充滿現代感的面貌。
這本點子簿將要介紹 12 種讓你住進去渾身都會充滿時尚感的現代風獨棟別墅，一起來欣賞這些好設計！
打頭陣的這間別墅線條超級精簡，房子的上半部像是箱子一樣，而照明的設計則有加分的效果。
魔鬼藏於細節中，這句話一點也沒錯。
二樓往內凹的結構讓別墅的造型更為獨特，一樓的大片玻璃落地窗，則是十分現代的元素。
現代風的建築經常會讓人感到比較生冷，然而這間別墅用上了淺橘色的磚塊，搭配上白色的幾何線條，顯得更為柔和。
中性的色系營造出低調的個性，方形的設計像是積木一樣，十分搶眼。
乍看之下，這間別墅的用色也許有些偏暗，然而搭配植物與絕美的照明之後，立刻變得閃耀動人。
這間白色的別墅最棒的設計就是木頭的露臺，超級愜意！
這間別墅用上了玻璃、石材、木頭等元素，讓簡單的結構不單調。
黑色常常讓人感到過於沈重，然而這間黑金剛框架使用了白色，加上木頭露臺，非常清新！
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