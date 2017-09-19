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獨棟別墅：12 種讓你渾身時尚感的現代設計

ROBIN – HOMIFY ROBIN – HOMIFY
Casa PL, Atelier d'Arquitetura Lopes da Costa Atelier d'Arquitetura Lopes da Costa 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
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獨棟別墅是最受到歡迎的別墅類型，因為比起連棟的別墅，這樣子的格局四周不與鄰居相連，所以可以擁有絕對獨立的庭院以及車庫。建造一間別墅最大的樂趣就是你可以自己決定房子的外觀與風格，例如如果你深愛現代風的話，你就可以賦予別墅一個充滿現代感的面貌。

這本點子簿將要介紹 12 種讓你住進去渾身都會充滿時尚感的現代風獨棟別墅，一起來欣賞這些好設計！

1. 精簡的設計

Casa PL, Atelier d'Arquitetura Lopes da Costa Atelier d'Arquitetura Lopes da Costa 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
Atelier d&#39;Arquitetura Lopes da Costa

Atelier d'Arquitetura Lopes da Costa
Atelier d&#39;Arquitetura Lopes da Costa
Atelier d'Arquitetura Lopes da Costa

打頭陣的這間別墅線條超級精簡，房子的上半部像是箱子一樣，而照明的設計則有加分的效果。

2. 小驚喜

Cloud 9 Villa, 123DV Moderne Villa's 123DV Moderne Villa's 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
123DV Moderne Villa&#39;s

123DV Moderne Villa's
123DV Moderne Villa&#39;s
123DV Moderne Villa's

魔鬼藏於細節中，這句話一點也沒錯。

二樓往內凹的結構讓別墅的造型更為獨特，一樓的大片玻璃落地窗，則是十分現代的元素。

3. 黑白灰

homify 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
homify

homify
homify
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黑白灰果真是現代風格最常見的顏色，而只要用心搭配，也能打造出不同的層次。

4. 柔和的色系

Main façade and garden FG ARQUITECTES 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
FG ARQUITECTES

Main façade and garden

FG ARQUITECTES
FG ARQUITECTES
FG ARQUITECTES

現代風的建築經常會讓人感到比較生冷，然而這間別墅用上了淺橘色的磚塊，搭配上白色的幾何線條，顯得更為柔和。

5. 中性色系

CASA CM, ARBOL Arquitectos ARBOL Arquitectos 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
ARBOL Arquitectos

ARBOL Arquitectos
ARBOL Arquitectos
ARBOL Arquitectos

中性的色系營造出低調的個性，方形的設計像是積木一樣，十分搶眼。

6. 照明是重點

Weston Residence, Specht Architects Specht Architects 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
Specht Architects

Weston Residence

Specht Architects
Specht Architects
Specht Architects

乍看之下，這間別墅的用色也許有些偏暗，然而搭配植物與絕美的照明之後，立刻變得閃耀動人。

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7. 長形別墅

homify 獨棟房
homify

homify
homify
homify

長方形的建地通常格局比較難設計，然而專家利用開放式的格局，讓每個生活領域都完美連結。

8. 曬曬太陽！

Casa MP, Iria Comoxo Estudio Iria Comoxo Estudio 獨棟房
Iria Comoxo Estudio

Iria Comoxo Estudio
Iria Comoxo Estudio
Iria Comoxo Estudio

這間白色的別墅最棒的設計就是木頭的露臺，超級愜意！

9. 開放式停車場

Casa 0316., Lozano Arquitectos Lozano Arquitectos 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片 水泥
Lozano Arquitectos

Lozano Arquitectos
Lozano Arquitectos
Lozano Arquitectos

這間別墅用上了玻璃、石材、木頭等元素，讓簡單的結構不單調。

10. 柔和的美感

homify 臥室
homify

homify
homify
homify

淡雅的米色讓人感到好柔和，配上綠色草坪，一點也不會過於淺。

11. 泳池好加分

Villa moderna in legno - Caravaggio (BG), Marlegno Marlegno 別墅 木頭
Marlegno

Marlegno
Marlegno
Marlegno

雖然說房子的外牆是偏比較暗的顏色，然而利用泳池的藍色流水以及草坪作為點綴，整間別墅更有朝氣了！

12. 黑金剛

Casa FM, MFARQ - Tomas Martinez Frugoni Arq MFARQ - Tomas Martinez Frugoni Arq 現代房屋設計點子、靈感 & 圖片
MFARQ – Tomas Martinez Frugoni Arq

MFARQ - Tomas Martinez Frugoni Arq
MFARQ – Tomas Martinez Frugoni Arq
MFARQ - Tomas Martinez Frugoni Arq

黑色常常讓人感到過於沈重，然而這間黑金剛框架使用了白色，加上木頭露臺，非常清新！

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