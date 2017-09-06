便宜又有個性! 10 間兩層樓的貨櫃屋

由廢棄貨櫃蓋成的貨櫃屋的優點是組裝快速，價格低廉，並且個性獨具，是非常受到歡迎的新形態房屋。以前的人常常覺得貨櫃屋看起來十分廉價，毫無風格可言，然而隨著建築技術以及室內設計的進步，現在的貨櫃屋也常常改造成民宿，非常美觀又實用。
這本點子簿就要顛覆你對貨櫃屋的既定印象，為你介紹 10 間便宜又有個性的兩層樓貨櫃。現在就讓我們一起看看這 10 種好設計吧!
首先要看到的這間貨櫃屋由兩個貨櫃體組合而成，交叉堆疊的方式，再搭配上紅色的鋼架，展現了獨特的幾何之美。
二樓貨櫃成為自然的遮蓋頂，是停車的好地方。
接下來的這間白色貨櫃屋面積不大，但是室內的設備一應俱全。戶外的獨立洗衣間對於做家事的人來說更是便利的設計。
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房價高漲的時代，貨櫃屋無疑是讓預算有限的屋主也能有一間溫馨的家的好選擇。
這間粉綠色外觀的貨櫃屋有著非常別緻且舒適的室內裝潢，非常適合家庭在此生活。
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37 坪的這間藍色貨櫃屋最大的特點便是屋頂上的愜意露臺，室內的裝潢雖然簡單，但是功能齊全。
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大地色系的外牆之下是貨櫃的結構，做為民宿使用，既環保實惠又時尚!
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從外頭看過去，你可能誤以為來到了海港，然而在這樣子工業風的外表之下，其實是十分別致又時尚的內在。不管是選擇的家具或是裝潢的風格，都非常適合喜歡現代風格的屋主。
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又是一間黑色的貨櫃屋，而這間房子的特別之處就是其大片的窗戶。屋主可以在室內欣賞到戶外的景色，而外頭的泳池更是讓人可以盡情地享受愉悅的夏日時光。
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