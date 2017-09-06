便宜又有個性! 10 間兩層樓的貨櫃屋

由廢棄貨櫃蓋成的貨櫃屋的優點是組裝快速，價格低廉，並且個性獨具，是非常受到歡迎的新形態房屋。以前的人常常覺得貨櫃屋看起來十分廉價，毫無風格可言，然而隨著建築技術以及室內設計的進步，現在的貨櫃屋也常常改造成民宿，非常美觀又實用。

這本點子簿就要顛覆你對貨櫃屋的既定印象，為你介紹 10 間便宜又有個性的兩層樓貨櫃。現在就讓我們一起看看這 10 種好設計吧!